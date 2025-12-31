Ministerio de Defensa reportó avances en la ofensiva contra grupos criminales en 2025: este es el balance

La fuerza pública de Colombia neutralizó en 2025 a seis de los siete cabecillas de las disidencias de alias ‘Mordisco’ en Cauca, debilitando su estructura criminal - crédito prensa MinDefensa

Durante 2025, la fuerza pública de Colombia logró una ofensiva sin precedentes, con resultados que debilitaron las principales estructuras criminales del país.

Según declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, seis de los siete cabecillas de las disidencias del terrorista alias Iván Mordisco en Cauca fueron neutralizados, mientras que más de un centenar de integrantes clave resultaron afectados en Guaviare.

Estas acciones permitieron reducir la capacidad de daño de estos grupos contra la población civil.

El Ministerio de Defensa detalló que la ofensiva contra los grupos armados organizados incluyó la neutralización de líderes como alias Román, vinculado a organizaciones de alta incidencia en el sur y oriente del país.

Más de un centenar de integrantes clave de bandas criminales resultaron afectados en Guaviare, reforzando la protección de la población civil - crédito prensa MinDefensa

De acuerdo con el reporte revelado por el Ministerio, en Antioquia, Huila, Caquetá, Norte de Santander y Cauca se desarrollaron múltiples operaciones, consolidando la presencia estatal y afectando el control criminal sobre rutas y economías ilícitas.

Impacto sobre el Clan del Golfo y crimen transnacional

En el mismo periodo, la fuerza pública ejecutó más de 25 operaciones focalizadas contra el Clan del Golfo, lo que permitió la captura y neutralización de responsables de homicidios, extorsión y manejo de economías ilícitas. Estas acciones impactaron las redes logísticas y de mando del grupo, debilitando su capacidad de intimidación en regiones estratégicas.

Las operaciones coordinadas en Antioquia, Huila, Caquetá, Norte de Santander y Cauca consolidaron la presencia estatal y limitaron el control sobre rutas ilícitas - crédito prensa MinDefensa

La lucha contra el crimen trasnacional también mostró resultados relevantes. El trabajo conjunto con autoridades de Estados Unidos y Chile condujo al debilitamiento del cartel del Tren de Aragua.

Según el ministerio, se logró la captura de 17 de sus principales cabecillas, cinco de ellos con circular roja de Interpol. Además, la detención de alias Fede, líder de la organización ecuatoriana Los Choneros, evidenció el alcance regional de las operaciones y la capacidad de cooperación internacional.

Incautaciones históricas y lucha contra el narcotráfico

Uno de los logros más significativos destacados por el Ministerio de Defensa corresponde a la lucha contra el narcotráfico.

Más de 25 operaciones contra el Clan del Golfo permitieron capturar y neutralizar líderes responsables de homicidios y extorsión en regiones estratégicas - crédito prensa MinDefensa

Durante 2025, la fuerza pública incautó cerca de 1.000 toneladas de cocaína, lo que, con base en datos oficiales, evitó que 12.000 millones de dosis llegaran a mercados internacionales.

Aproximadamente el 60% de estas incautaciones se atribuye al fortalecimiento de las capacidades de inteligencia de las fuerzas armadas y la Policía.

El ministro Sánchez precisó que la estrategia incluyó la destrucción sistemática de infraestructura utilizada para la producción de estupefacientes y el desarrollo de operaciones de interdicción en rutas principales de tráfico.

El trabajo conjunto con Estados Unidos y Chile llevó a la captura de 17 cabecillas del cartel del Tren de Aragua, incluidos cinco con circular roja de Interpol - crédito prensa MinDefensa

Protección de la democracia y seguridad electoral

De acuerdo con el funcionario, “la seguridad también protege nuestra democracia”, enfatizando el vínculo entre la ofensiva contra el crimen y la estabilidad institucional de cara al proceso electoral de 2026.

La articulación institucional alcanzó un nuevo nivel con la creación del Centro Integrado de Información de Inteligencia para la Seguridad Electoral (CIE3). Este centro reunió a más de 800 delegados regionales y locales de 15 entidades del Estado, enfocados en anticipar amenazas y asegurar el libre ejercicio del derecho al voto.

La focalización de municipios y zonas priorizadas permitió anticipar riesgos y fortalecer la protección de la ciudadanía en el contexto preelectoral.

Durante 2025, la fuerza pública incautó cerca de 1.000 toneladas de cocaína, evitando que 12.000 millones de dosis llegaran a mercados internacionales - crédito prensa MinDefensa

El ministro de Defensa subrayó que los resultados operacionales trascienden las estadísticas y reflejan decisiones estratégicas orientadas a la protección de vidas y la consolidación de la autoridad legítima del Estado.

“No hay lugar donde el Estado no pueda llegar para proteger a cada colombiano y para neutralizar la amenaza”, afirmó Sánchez. El funcionario reiteró el compromiso institucional: “Seguimos firmes, con autoridad legítima, con presencia real del Estado y con un compromiso inquebrantable con Colombia”.

La creación del Centro Integrado de Información de Inteligencia para la Seguridad Electoral (CIE3) anticipó amenazas y fortaleció la protección de la ciudadanía en elecciones - crédito prensa MinDefensa

Coordinación interinstitucional y presencia en el territorio

La ofensiva de 2025 estuvo marcada por la coordinación entre Fuerzas Militares (Ejército Nacional, Armada de Colombia y Fuerza Aeroespacial Colombiana), Policía Nacional y entidades de seguridad, lo que permitió una cobertura integral del territorio nacional.

El Ministerio de Defensa resaltó la importancia de la acción conjunta para enfrentar los desafíos del crimen organizado y el narcotráfico, así como para proteger el proceso democrático.

La integración de inteligencia, cooperación internacional y coordinación entre fuerzas permitió reducir la capacidad de daño del crimen organizado y fortalecer la seguridad en Colombia - crédito prensa MinDefensa

La estrategia operacional del año se caracterizó por la integración de inteligencia, operaciones conjuntas y cooperación internacional, consolidando una política de seguridad orientada tanto a la neutralización de amenazas como a la prevención de riesgos para la población civil.