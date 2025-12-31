La ‘influencer’ y empresaria Mariam Obregón se refirió al aumento del salario mínimo en Colombia: “Estoy de acuerdo con pagar lo justo”

Mariam Obregón no dudó en opinar sobre el aumento del salario mínimo en Colombia y sorprendió con su posición - crédito @mariamobregon/IG

A través de la dinámica de preguntas y respuestas que usan las celebridades en la red social de Instagram para interactuar con sus seguidores, la creadora de contenido Mariam Obregón aclaró su posición con respecto al aumento del salario mínimo que hizo el presidente de Colombia, Gustavo Petro.

Aunque la influencer es venezolana, lleva varios años viviendo en el país y ha formando empresas para generar empleos y para crecer económicamente, como lo ha explicado en algunas oportunidades, lo que quiere decir que el ajuste que se hizo con el sueldo legal de los colombianos también la afecta directamente a ella como empresaria y sus fans aprovecharon el espacio que habilitó en la plataforma digital para preguntarle al respecto.

Mariam dejó claro su pensamiento, no solo con el cambio que tendrá el salario mínimo de los trabajadores, también con el derecho que tienen las personas que colaboran en las empresas.

La influenciadora y empresaria se unió al debate que hay en las redes sociales entre trabajadores y empleadores en el país, pues se refirió de manera contundente al aumento del salario mínimo impulsado por el gobierno del presidente Gustavo Petro.

La creadora de contenido se pronunció cuando una seguidora le consultó directamente: “Ya que tú eres dueña de tu empresa, ¿cómo ves el nuevo salario?, ¿es preocupante?”.

Ante la inquietud, Obregón aprovechó para dejar clara su postura frente al tema y al rol que, según ella, deben asumir los empresarios en medio de este tipo de decisiones económicas.

“De mi parte, estoy de acuerdo con pagar lo justo a un colaborador, y ya uno como empresario tendrá que ver cómo facturar más si es necesario”, expresó, dejando ver su respaldo a la idea de garantizar condiciones salariales dignas en el país.

La influenciadora también se definió como una defensora de los derechos laborales dentro de sus propios proyectos: “Yo soy muy pro trabajadores de mis empresas, la verdad”, afirmó, mensaje que fue bien recibido por varios de sus seguidores, quienes destacaron su visión como emprendedora.

Sin embargo, Mariam Obregón reconoció que el aumento del salario mínimo no es un asunto sencillo y que trae consigo efectos colaterales que impactan a toda la economía.

“Considero igual que esta decisión tiene sus matices, porque te aumentan el salario mínimo, pero suben los costos de todo a su vez, así que… es un tema complejo”, señaló.

Las declaraciones de la influenciadora se suman a la conversación que se ha tomado las redes sociales en torno al equilibrio entre el bienestar de los trabajadores y la sostenibilidad de las empresas, especialmente para pequeños y medianos emprendimientos.

De cuánto es el aumento del salario mínimo en Colombia para 2026

Luego de semanas de especulaciones, por medio de la alocución que realizó el 29 de diciembre de 2025, el presidente Gustavo Petro anunció el aumento del salario mínimo de 2026 e indicó que la subida del salario vital será de 23,7%, por lo que la remuneración, con auxilio de transporte, para el siguiente año será de $2.000.000.

El nuevo sueldo, de acuerdo con Petro, se compone de un salario vital de $1.750.905 y un subsidio de transporte de $249.095, y se gestionó con el objetivo de mejorar el ingreso real y la calidad de vida de las familias trabajadoras en Colombia.

Luego de que el mandatario hizo el anuncio, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, expresó en su cuenta de X, que el trabajo digno se defiende con hechos y, para 2026, el salario vital garantiza mejores condiciones para los trabajadores.

“Un paso firme por la dignidad laboral y el bienestar de las familias”, escribió el funcionario.