La Dian se declaró en contingencia por fallas técnicas: no se preocupe si no puede hacer sus trámites en línea

Las diligencias de los contribuyentes están suspendidas temporalmente, y la entidad asegura que extenderá los plazos hasta la restauración de los servicios

La Dirección de Impuestos y
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian ) informó que su plataforma está fuera de servicio debido a fallos técnicos - crédito Dian

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), que lidera Carlos Emilio Betancourt, informó a través de un comunicado oficial que, debido a incidentes técnicos en sus sistemas de información, se declara una contingencia por la indisponibilidad parcial e intermitente de varios de sus servicios en línea, albergados en la plataforma Muisca.

Esta situación afecta a los contribuyentes y usuarios aduaneros, que no pueden realizar algunos de sus trámites tributarios y aduaneros en este momento.

De acuerdo con la entidad, la decisión de declarar la contingencia fue tomada tras la certificación que emitió la Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología, luego de que los fallos iniciaran el 27 de diciembre. Este problema técnico causó que algunos contribuyentes no puedan realizar el pago de sus obligaciones fiscales ni presentar sus declaraciones tributarias de forma correcta.

Los contribuyentes y usuarios aduaneros
Los contribuyentes y usuarios aduaneros ahora tendrán más tiempo para presentar sus declaraciones y realizar pagos, ya que la plataforma no está disponible por el momento - crédito Dian

Además, los usuarios aduaneros que necesitan gestionar trámites relacionados con el comercio exterior también se vieron afectados por la indisponibilidad de los servicios.

“La Dian ha determinado que, debido a estos incidentes técnicos, no es posible ofrecer de manera completa el acceso a los servicios en línea para realizar pagos, presentar declaraciones o realizar trámites aduaneros. Por tal razón, hemos declarado una contingencia que aplica para todos los contribuyentes que necesitan hacer estos trámites”, señaló la entidad en su comunicado.

A los contribuyentes que se vean afectados por la interrupción en los servicios digitales, la Dian les otorgó un plazo adicional para presentar sus declaraciones y efectuar los pagos pendientes. Según la disposición, los contribuyentes podrán realizar estos trámites a más tardar el día siguiente a aquel en que se confirme que el servicio digital se encuentre completamente restablecido.

La Dian declaró una contingencia
La Dian declaró una contingencia por la caída parcial de sus plataformas digitales - crédito Fotomontaje Infobae (Dian-Freepik)

Para mantener informados a los contribuyentes y usuarios aduaneros, la entidad, que estrenó director de manera oficial el 30 de diciembre, habilitó su portal web y sus redes sociales como los principales canales de comunicación. Los usuarios podrán consultar las actualizaciones sobre el estado de los servicios y los plazos extendidos para los trámites afectados por la contingencia.

“La fecha límite para realizar las declaraciones y pagos será comunicada oportunamente a través de nuestro portal web y nuestras redes sociales. Les pedimos a los contribuyentes que se mantengan atentos a los canales oficiales de la entidad para conocer cuándo podrán reanudar sus trámites sin inconvenientes”, añadió la entidad por medio del comunicado.

Aunque la situación continúa en proceso de resolución, la entidad ha garantizado que los plazos para la presentación de declaraciones y pagos serán extendidos, brindando más tiempo a los contribuyentes para cumplir con sus responsabilidades fiscales y aduaneras una vez que los sistemas estén completamente restaurados.

Debido a problemas técnicos en
Debido a problemas técnicos en los sistemas de la Dian, varios servicios en línea fueron suspendidos - crédito Dian

Estas son las funciones de las plataformas digitales de la Dian

La plataforma Muisca, que significa Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado, es el sistema digital clave de la Dian; a través de esta plataforma, ciudadanos y empresas pueden realizar diversos trámites tributarios, aduaneros y cambiarios sin tener que asistir a una oficina física, misma que se encuentra caída y de allí la advertencia de la entidad.

Entre los servicios más comunes están la inscripción y actualización del RUT, la declaración de renta, la consulta de información exógena (sobre gastos e ingresos reportados por bancos y empresas), la gestión de la firma electrónica, y la realización de pagos.

La importancia de esta plataforma, que causa caos a pocos días de que se concluya el 2025, fue el mejoramiento con herramientas como las declaraciones sugeridas “exprés”, que ofrecen borradores casi listos gracias al cruce de datos de facturación electrónica.

La Dian enfrenta una grave
La Dian enfrenta una grave interrupción técnica que afecta a su plataforma Muisca - crédito Dian

La plataforma también mejoró la aplicación de la deducción del 1% en el impuesto de renta por compras con factura electrónica y se ha actualizado para ajustarse a los cambios en el IVA del 19%, lo que facilita el cálculo de impuestos de acuerdo con las nuevas medidas económicas.

Sin embargo, para realizar todos estos trámites, es necesario acceder a la página, por lo que los usuarios deben estar atentos a su disponibilidad una vez se restablezca su funcionamiento.

