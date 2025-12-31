Colombia

Experto da recomendaciones para organizar el presupuesto de enero: “Los gastos se convierten en desembolsos planeados y manejables”

Después de los gastos navideños y las celebraciones de fin de año, a muchas personas les cuesta cumplir sus obligaciones en enero, por lo que la planeación es vital para no tener sorpresas

Se debe construir un presupuesto
Se debe construir un presupuesto para saber qué se debe pagar y gastar - crédito cortesía

La llegada de enero suele transformar el equilibrio financiero de los hogares.

Los pagos acumulados de inicio de año, como impuestos, matrículas y servicios, generan una presión inusual sobre el presupuesto familiar.

Frente a este escenario, una gestión anticipada y planificada de los recursos podría evitar endeudamientos innecesarios y ofrecer mayor tranquilidad, según explicó Michael Smith Ortegón, director del programa de Administración de Empresas e Inteligencia de Negocios de la Universidad Católica de Colombia.

Aunque la anticipación en la planificación presenta ventajas, el propio Smith Ortegón advierte ciertas limitaciones y matices.

El experto remarcó que postergar compras de consumo no esencial: ropa, tecnología y viajes solo resulta provechoso cuando se toman en cuenta oportunidades de liquidaciones y temporada baja, lo que permitiría acceder a precios más bajos.

Por otra parte, subrayó que la organización financiera no elimina el aumento natural de precios al inicio del año ni garantiza que se eviten todas las sorpresas presupuestarias.

El especialista recomendó considerar la posibilidad de imprevistos y no confiar únicamente en recursos extraordinarios.

A partir de diciembre, Smith Ortegón recomendó agrupar los gastos según su importancia y capacidad económica. Reservar fondos para las obligaciones fijas como impuestos, servicios y seguros, podría minimizar la necesidad de recurrir a créditos de alto costo.

El pago anticipado de productos y servicios que aumentan con el cambio de año también ayudaría a reducir la exposición a incrementos de tarifas.

