Colombia

Estos son los famosos colombianos que se convirtieron en padres en 2025

El año estuvo lleno de emociones por los nuevos integrantes en familias de celebridades

La Miss Universo colombiana se
La Miss Universo colombiana se convirtió en madre en 2025 - crédito montaje @paulinavegadiep/ Instagram - @MissUniverse/ X

2025 no solo dejó sorpresas a nivel político, económico y social, sino momentos de celebración vinculados al crecimiento de varias familias reconocidas en el mundo del espectáculo, pues las redes sociales celebraron los nacimientos de los hijos de los famosos durante 2025.

Los internautas compartieron el entusiasmo de figuras del entretenimiento y el deporte, que compartieron la noticia de la llegada de sus hijos con la opinión pública, demostrando su felicidad, pues muchos de ellos se convirtieron en padres por primera vez.

Famosos que se convirtieron en padres

La modelo Paulina Vega Dieppa confirmó en febrero, a través de una publicación en Instagram, que se convirtió en madre. Su anuncio sorprendió a sus seguidores, debido a la reserva con la que ha manejado su vida privada. La famosa compartió esta alegría para el hogar con su esposo, Carlos Alberto Díaz, con el que se unió en matrimonio en secreto.

Paulina Vega confirmó a sus
Paulina Vega confirmó a sus seguidores que tuvo a su primogénita - crédito @paulinavegadep/IG

Otro de los anuncios que conmovió a los internautas fue el de La Segura, que celebró el nacimiento de Lucca Baladán Segura el 12 de abril en Medellín, fruto de su relación con Ignacio Baladán, con el que habían esperado ampliar su familia desde hace algún tiempo, por lo que el entorno de la creadora de contenido celebró bastante.

La Segura celebró con sus
La Segura celebró con sus seguidores la llegada de su bedé - crédito @la_segura/ Instagram

El deporte también tuvo un capítulo relevante, teniendo en cuenta que la ciclista olímpica Mariana Pajón y su esposo, Vincent Pelluard, recibieron a Théo Pelluard Pajón el 28 de noviembre en Medellín. Ambos compartieron el impacto positivo de este nacimiento en sus vidas.

Mariana Pajón disfruta de una
Mariana Pajón disfruta de una nueva etapa de su maternidad - crédito Mariana Pajón/Instagram

Lily Díaz, hija del cantante Diomedes Díaz, se enfrentó al nacimiento prematuro de sus mellizos Elías y Ana Lucía a finales de abril, por lo que estuvieron bajo cuidados médicos durante algún tiempo, aunque logró salir de esta situación.

Un caso que atrajo la atención mediática fue el de los cantantes de música popular Jessi Uribe y Paola Jara, que estuvieron envueltos en un escándalo porque, presuntamente, se involucraron mientras el cantante aún estaba con su anterior pareja sentimental.

Sin embargo, lograron superarlo y se casaron, después tuvieron a su primera hija en común, Emilia, que llegó como la quinta hija del cantante de Matemos las ganas: “Una razón más para mirar al cielo y agradecerle a Dios por su gran bondad. Nació nuestra hermosa Emilia. Gracias a todos los que han estado pendientes de nosotros. Los amamos”, escribieron los artistas en sus redes sociales, debido a que Paola Jara tuvo este embarazo a sus 42 años, por lo que podría llegar a ser riesgoso.

Por otro lado, la creadora de contenido Aida Victoria Merlano vivió un año de contrastes. Pese a que tuvo grandes alegrías tras dar a luz a Emiliano a finales de julio, junto a su expareja Juan David Tejada, la relación se terminó pocos días después, lo que derivó en conflictos por el cuidado y la custodia del menor.

La “influencer” barranquillera expresó en distintas publicaciones sus reclamos hacia Tejada, asegurando que no le suministra dinero a su hijo.

La creadora de contenido se
La creadora de contenido se convirtió en madre en medio de la polémica por su nueva separación - crédito @aidavictoriam/ Instagram

Otros famosos que tuvieron hijos en 2025

  • La actriz Isabel Cristina Estrada fue mamá a los 45 años. Su hijo Lucio nació el 24 de abril en un parto natural que ocurrió antes de lo previsto.
  • El actor Gregorio Pernía, reconocido por su personaje de El Titi, en Sin senos no hay paraíso, recibió a su sexto hijo el 18 de noviembre, junto a su esposa Erika Rodríguez.

Así, las celebridades colombianas reconocidas en el mundo de la actuación, las redes sociales y el deporte hicieron parte de un año marcado por los nacimientos, historias familiares que llamaron la atención y que terminaron por convertirlos en tendencia.

