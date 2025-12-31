Cuáles son las mejores oraciones para despedir el 2025 y recibir el Año Nuevo: incluida la de San Chárbel para la salud de los enfermos

El santo fue uno de los que más se cotizó entre los feligreses colombianos durante 2025 - crédito San Chárbel/Facebook y Pexels

El final del 2025 e inicio del Año Nuevo suponen momento de suma reflexión en los millones de colombianos que profesan la religión católica, entre otros credos, y antes de despedir un nuevo ciclo y arrancar con otro, se pueden realizar dos oraciones en familia para poner en manos del Señor los actos y decisiones que se hicieron, pero también los proyectos que se esperan poner en marcha.

Asimismo, las plegarias también pueden ir pensadas en aquel ser querido que pueda estar atravesando por un problema de salud, y en este caso un viejo conocido, como lo es San Chárbel, puede estar presente en los deseos que se pide al Señor en el final de 2025 e inicio de 2026.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Una de las oraciones que se recomienda por parte de ACI requiere de la unión familiar o los presentes en el hogar, y se realiza alrededor del pesebre.

Lo primero es santiguarse. Después, una de las personas comienza diciendo:

“Señor, Dios, dueño del tiempo y de la eternidad, tuyo es el hoy y el mañana, el pasado y el futuro. Al terminar este año queremos darte gracias por todo aquello que recibimos de ti.

Gracias por la vida y el amor, por las flores, el aire y el sol, por la alegría y el dolor, por cuanto fue posible y por lo que no pudo ser. Te ofrecemos cuanto hicimos en este año, el trabajo que pudimos realizar, las cosas que pasaron por nuestras manos y lo que con ellas pudimos construir”.

La temporada decembrina, además de ser un momento de celebración, también se convierte en una época para reflexionar y pedirle al Señor por un buen empleo, gozar de una salud óptima, entre otras solicitudes que se realizan a través de oraciones - crédito Pexels

Seguido a esto, una segunda persona complementa la oración con estas palabras:

“Te presentamos a las personas que a lo largo de estos meses quisimos, las amistades nuevas y los antiguos que conocimos, los más cercanos a nosotros y los que estén más lejos, los que nos dieron su mano y aquellos a los que pudimos ayudar, con los que compartimos la vida, el trabajo, el dolor y la alegría.

Pero también, Señor, hoy queremos pedirte perdón, perdón por el tiempo perdido, por el dinero mal gastado, por la palabra inútil y el amor desperdiciado”.

En este momento todas las personas pronuncian al tiempo:

“Perdón por las obras vacías y por el trabajo mal hecho, y perdón por vivir sin entusiasmo.

También por la oración que poco a poco se fue aplazando y que hasta ahora vengo a presentarte.

Por todos los olvidos, descuidos y silencios, nuevamente te pido perdón.

A pocos minutos de iniciar un nuevo año, detengo mi vida ante el nuevo calendario aún sin estrenar y te presento estos días que sólo tú sabes si llegaré a vivirlos.

Hoy te pido para mí y los míos la paz y la alegría, la fuerza y la prudencia, la claridad y la sabiduría.

Quiero vivir cada día con optimismo y bondad llevando a todas partes un corazón lleno de comprensión y paz.

Cierra tú mis oídos a toda falsedad y mis labios a palabras mentirosas, egoístas, mordaces o hirientes.

Abre en cambio mi ser a todo lo que es bueno, que mi espíritu se llene sólo de bendiciones y las derrame a mi paso. Amén.”

Para la parte final se deben rezar un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria, para concluir con un abrazo fraternal: “La paz sea contigo. ¡Feliz año Nuevo!”

Muchos feligreses suelen acordarse de Dios en momentos de angustia y necesidad, y recurren a la oración como una forma de buscar ayuda del Señor - crédito Pexels

Oración para peticiones urgentes de San Chárbel: por la salud de un ser querido

Uno de los santos que más tuvo relevancia en Colombia fue San Chárbel.

El monje y sacerdote maronita nacido en 1828 en Bekaa Kafra, un pequeño pueblo del Líbano, tiene una profunda conexión con la familia del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, víctima de un magnicidio que se perpetró el 7 de junio de 2025 y se consumó el 11 de agosto cuando se confirmó su deceso en la Fundación Santa Fe de Bogotá.

El nombre de nacimiento del santo era Youssef Antoun Makhlouf, y tras una vida austera y dedicada a la oración, el trabajo manual y el retiro espiritual, falleció en 189.

Tras su muerte se le atribuyeron numerosos milagros y curaciones, lo que incrementó su fama de santidad tanto en el Líbano como en otros países como Colombia, a donde llegaron los familiares de Uribe Turbay, que siempre se han consagrado a él.

La Iglesia católica lo canonizó en 1977 bajo el pontificado de Pablo VI y es considerado símbolo de humildad, fe y entrega total a Dios.

Este santo al cual está consagrada la familia de Miguel Uribe Turbay fue canonizado en octubre de 1977 - crédito San Charbel/Facebook y Cristian Bayona/Colprensa

Esta es la oración a San Chárbel para pedir por la salud de un enfermo

“Bendito San Charbel, santo de todos y para todos, mártir de la vida religiosa entregado a servir a Dios y a la Virgen, glorioso santo que colmas a los hombres con tus bendiciones y no dejas de darnos tu auxilio cuando nos ves en apuros, tu que fuiste un alma elegida que sentiste la llamada del Señor y llevaste una vida ejemplar de monje y ermitaño, entregado a la oración, al ayuno y a la penitencia acude a nuestra llamada y danos tu ayuda en la necesidad.

Adorador de Jesucristo en la Sagrada Eucaristía y por siempre devoto de María Santísima, tú que alimentaste tu corazón y el de los demás con las santas Palabras y fuiste ejemplo de humildad, fe y paciencia, de piedad y sacrificio, tanto para tus compañeros como para los hombres, ayúdame a ser digno de las gracias de Dios, y merecer, así, tu asistencia y protección.

Glorioso san Chárbel, dador generoso, siempre deseando servir al Señor y al prójimo que nunca dejaste de asistir a los pobres y enfermos y a los más necesitados que, sabiendo de tus milagros, acudían a ti en busca de consejo, consuelo, alivio y socorro.

Hoy con toda mi fe acudo a ti en mi desesperación y angustia quiero pedirte, rogarte, con el corazón en la mano, que me prestes tu siempre milagrosa ayuda, san Chárbel, tú que nos das tu apoyo y comprensión, atiéndeme.

Tú que eres el patrón de los que sufren en alma y cuerpo y das rápida solución por imposible que sea el problema, intercede por mí y presenta mis peticiones ante el Señor, consigue que se obre un milagro en mi vida para remediar esta difícil y urgente situación que es la causa de mis desvelos e intranquilidades: (en este punto se debe mencionar con mucha fe lo que se necesita conseguir por medio de la ayuda del santo libanés).

La tradición de San Chárbel también está muy arraigada en México - crédito Cuartoscuro

San Chárbel humilde anacoreta amigo de todos, hombre justo, bueno y caritativo que abogas por nosotros, no dejes de rogar por los que llegamos hasta ti esperanzados; tú que eres poderoso en los Cielos y no decepcionas a nadie, tú que eres amigo fiel del Señor y eres siempre por Él escuchado, alcánzanos, te ruego, de su infinita misericordia y bondad lo que con sencillez y humildad hemos solicitado.

Danos confianza y haz que siguiendo tu virtuoso ejemplo nos unamos cada vez más a Jesucristo, al que tu tanto amaste y adoraste, para que viviendo en el cumplimiento de sus mandamientos de sus Enseñanzas y de su Evangelio, consigamos la sanidad de cuerpo y alma y junto a ti proclamemos sus maravillas y le alabemos y glorifiquemos por siempre. Amén".