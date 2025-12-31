Colombia

Coronel Miguel Andrés Camelo asciende a Brigadier General: qué cambia en la seguridad de Barranquilla

El nuevo rango le permite mayor capacidad de gestión ante el alto mando policial y el Gobierno, lo que podría facilitar refuerzos, recursos y coordinación estratégica para enfrentar los principales desafíos de seguridad en la ciudad

Miguel Andrés Camelo ahora integra
Miguel Andrés Camelo ahora integra la cúpula de oficiales generales de la Policía Nacional.

El coronel Miguel Andrés Camelo Sánchez, actual comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, fue ascendido al grado de Brigadier General durante una ceremonia institucional realizada en la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova. El ascenso marca un nuevo momento en su carrera dentro de la Policía Nacional y abre el debate sobre el impacto real que este cambio de rango puede tener en la seguridad de Barranquilla y su área metropolitana.

Camelo Sánchez asumió la comandancia de la Policía Metropolitana hace pocos meses, en un contexto caracterizado por retos en materia de criminalidad urbana, control del delito y fortalecimiento de la convivencia ciudadana. Con el nuevo grado, se incorpora al grupo de oficiales generales de la institución, lo que le otorga mayor capacidad de gestión, interlocución y participación en decisiones estratégicas de alcance nacional.

¿Qué implica pasar de coronel a Brigadier General?

En la estructura de la Policía Nacional, el ascenso al grado de Brigadier General representa un cambio relevante en términos de jerarquía y funciones. No se trata únicamente de un reconocimiento protocolario, sino de una modificación en el nivel de responsabilidad y alcance institucional del oficial.

Entre las principales implicaciones del nuevo rango se encuentran:

  • Mayor jerarquía en la cadena de mando: el Brigadier General hace parte de la cúpula policial y tiene participación en instancias de planificación estratégica y toma de decisiones.
  • Interlocución directa con el Gobierno Nacional: el rango facilita la coordinación con el Ministerio de Defensa, el alto mando policial y otras entidades del Estado.
  • Gestión de recursos y capacidades: contar con un general al frente de la Metropolitana mejora la capacidad para solicitar refuerzos, tecnología, presupuesto y apoyo especializado.
  • Incidencia en políticas de seguridad: el oficial puede aportar directamente en el diseño y ajuste de estrategias contra el crimen organizado y la delincuencia urbana.
El nuevo rango fortalece la
El nuevo rango fortalece la interlocución del comandante con el alto mando y el Ministerio de Defensa.

Desde el punto de vista operativo, la estructura de la Policía Metropolitana de Barranquilla no se modifica. Camelo Sánchez continúa al mando de la institución en la ciudad, pero ahora con mayor peso institucional para escalar decisiones y gestionar apoyo a nivel nacional.

Impacto esperado en la seguridad de Barranquilla

El ascenso se produce en un momento clave para Barranquilla, que enfrenta desafíos relacionados con homicidios, microtráfico, extorsión y presencia de estructuras criminales, especialmente en sectores específicos del área metropolitana.

Con el grado de Brigadier General, Camelo Sánchez podrá coordinar de manera más directa con el alto mando de la Policía Nacional y con otras autoridades, lo que podría traducirse en operativos de mayor alcance, refuerzos estratégicos y acciones interinstitucionales.

De acuerdo con fuentes institucionales, el comandante ha priorizado operaciones contra el microtráfico, intervenciones focalizadas en zonas de alta incidencia delictiva y estrategias preventivas en barrios vulnerables, así como el fortalecimiento de programas de policía comunitaria y trabajo con la ciudadanía.

Barranquilla cuenta con un comandante
Barranquilla cuenta con un comandante con mayor capacidad para gestionar recursos y refuerzos policiales.

Un ascenso sustentado en trayectoria y formación

El ascenso de Camelo Sánchez responde a los criterios reglamentarios establecidos por la Policía Nacional, entre ellos la antigüedad, la formación académica y la evaluación de su hoja de vida. El oficial cuenta con más de 30 años de servicio, 58 condecoraciones y 135 felicitaciones.

Es Administrador Policial y profesional en Administración de Empresas, con posgrados en seguridad y especializaciones en protección de personas, policía comunitaria, derechos humanos e integridad institucional.

Su experiencia incluye cargos en departamentos como Boyacá, Santander y Meta, así como funciones en la Policía Metropolitana de Bogotá, la Escuela de Cadetes General Santander, la Dirección de Protección y la Escuela de Posgrados de Policía “Miguel Antonio Lleras Pizarro”. Además, ha tenido experiencia internacional como agregado en organismos multilaterales.

La Policía Metropolitana mantiene su
La Policía Metropolitana mantiene su estructura, pero con mayor respaldo estratégico desde el nivel nacional.

¿Reconocimiento institucional o mayor capacidad de decisión?

Si bien el ascenso constituye un reconocimiento a la trayectoria profesional, también representa una ampliación de su capacidad de gestión y toma de decisiones. No implica cambios inmediatos en la organización local, pero sí fortalece su posición para solicitar apoyo, coordinar estrategias nacionales y participar en decisiones que afectan directamente a la seguridad regional.

Desde la Policía Nacional se reiteró que la seguridad es una responsabilidad compartida, e hicieron un llamado a la ciudadanía a continuar denunciando y participando en los frentes de seguridad.

Por su parte, el nuevo Brigadier General señaló que el ascenso representa un compromiso adicional con la institución y con la ciudadanía, y aseguró que continuará trabajando para mejorar las condiciones de seguridad y convivencia en Barranquilla.

El efecto concreto de este ascenso se medirá en los próximos meses, a partir de los resultados operativos y los indicadores de seguridad, en una ciudad que hoy concentra una atención prioritaria dentro de la agenda nacional.

