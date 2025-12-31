Colombia

Comandante de la Policía de Bolívar habría sido suspendido tras denuncia por agresión a su pareja en hotel de Cartagena

La Fiscalía estaría atenta al caso, gestionando la recolección de testimonios y material audiovisual sobre los presuntos hechos registrados en un hotel de La Heroica, el 24 de diciembre

La Inspección General de la
La Inspección General de la Policía abrió una investigación interna que podría derivar en la destitución definitiva del oficial si se comprueba su responsabilidad - crédito Colprensa

El coronel Alejandro Ernesto Reyes Ramírez de la Policía Nacional, comandante del departamento de Policía Bolívar, habría sido apartado de su cargo tras ser señalado penalmente por presuntamente agredir físicamente a su pareja Leidy Yisel Castellanos Modera, en un hotel de la zona turística de Cartagena la noche del 24 de diciembre de 2025.

El episodio habría ocurrido hacia las 10:00 p. m., cuando la pareja sostuvo una fuerte discusión que desembocó en un forcejeo por un teléfono celular, según las versiones recogidas en el reporte oficial, conocido por El Tiempo, y la denuncia interpuesta ante la Fiscalía General de la Nación en La Heroica.

El parte médico asociado a la denuncia señalaría que la víctima presenta hematomas, moretones y golpes en diferentes partes del cuerpo. El material probatorio, que incluiría testimonios del personal del hotel y grabaciones de las cámaras de seguridad, ya está siendo recopilado por la Fiscalía.

La suspensión del coronel Alejandro Ernesto Reyes Ramírez habría ocurrido tras la presunta denuncia por agresión a su pareja en Cartagena - crédito @PolicíaBolívar/X

Fuentes cercanas al proceso investigativo citadas por El Tiempo afirmaron: “Es inaceptable que un alto mando, cuya misión primordial es salvaguardar la vida y los derechos fundamentales, se vea involucrado en actos que vulneran la integridad de la mujer”.

Coronel Alejandro Ernesto Reyes Ramírez habría sido apartado de su cargo

Ante el vergonzoso comportamiento, la Dirección General de la Policía Nacional habría decidido suspender de inmediato al coronel Reyes Ramírez por un periodo inicial de tres meses, medida que busca garantizar la transparencia del proceso y proteger la imagen institucional. En su lugar, habría sido designado el teniente coronel John Edwar Correal Cabezas.

Asimismo, la Inspección General de la Policía abrió una investigación interna que, de confirmarse la responsabilidad del oficial, podría derivar en su destitución definitiva y desvinculación de la fuerza pública.

Hasta la redacción de esta nota, la institución no ha emitido un comunicado oficial sobre los hechos y la presunta vinculación de comandante de la Policía de Bolívar.

La Fiscalía General de la Nación inició una investigación penal contra el coronel por violencia intrafamiliar - crédito redes sociales/X

Coronel Reyes Ramírez se había referido a la violencia contra la mujer tras lograr una captura

El 23 de diciembre de 2025, el departamento de Policía de Bolívar capturó en flagrancia a Anderson José Jaraba Zapata, alias Vagabundo, de 26 años, tras ser señalado de amenazar de muerte a su expareja con un machete y de agredir brutalmente a un canino, en el barrio San Pablo de Magangué.

El operativo tuvo lugar en la calle 13 con carrera 44, luego de que una mujer, visiblemente angustiada, alertara a los uniformados que patrullaban la zona sobre la presencia del agresor en inmediaciones de su vivienda.

De acuerdo con la denuncia de la víctima, el hombre la intimidaba verbalmente y portaba un machete con el que aseguró que atentaría contra su vida. La mujer también informó que el presunto agresor habría cercenado una de las extremidades de su perro, que se encontraba fuera de la residencia. Tras la alerta, las patrullas llegaron al lugar señalado y procedieron a la captura de Jaraba Zapata, que continuaba profiriendo amenazas cuando fue identificado por la ciudadana.

El sujeto lesionó a la mascota de su expareja para amenazarla - crédito Freepik

El detenido, que presenta antecedentes judiciales por violencia intrafamiliar y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, quedó a disposición de la autoridad competente por el delito de violencia intrafamiliar. Tras las audiencias preliminares, un juez de la República le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

El entonces comandante del Departamento de Policía Bolívar, coronel Alejandro Reyes Ramírez, paradójicamente, expresó: “Rechazamos de manera contundente cualquier forma de violencia contra las mujeres y los animales. Nuestra Policía actuó de manera oportuna para proteger la vida y garantizar la seguridad. Invitamos a la ciudadanía a denunciar de forma inmediata estos hechos; no están solas y la Institución está para acompañarlas y protegerlas”.

