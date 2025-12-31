Chef Leonor Espinosa advirtió impacto sobre la industria licorera por emergencia económica; Petro respondió: “¿No sabe?”

El presidente Gustavo Petro defendió el aumento de tributos en la industria licorera, medida que criticó la chef Leonor Espinosa - crédito Luisa González/Reuters y Colprensa

La decisión del Gobierno colombiano de declarar emergencia económica en el país tras el hundimiento de la última ley de financiamiento (reforma tributaria) que presentó en el Congreso de la República, generó todo tipo de críticas. Desde la oposición política aseguran que el primer mandatario no tiene fundamentos suficientes para hacer la declaratoria, mientras que en la industria y el sector gastronómico advierten consecuencias en su economía.

Así lo reveló la reconocida chef colombiana Leonor Espinosa a través de su cuenta de X. De acuerdo con su denuncia, la emergencia económica decretada por la administración involucra un incremento en el IVA sobre licores, pasando del 5% al 19%.

Según indicó, la declaratoria, que encarece bebidas como el aguardiente, el ron y el whisky, impacta a establecimientos de comercio como bares, restaurantes y hoteles, incrementando los costos tanto para los consumidores como para los mismos negocios. En consecuencia, advirtió que la ciudadanía en general resultará perjudicada y no necesariamente los grandes empresarios.

“Esta medida no castiga el lujo ni a los grandes capitales; castiga a la economía cotidiana del sector, reduce la rotación y pone en riesgo empleos. En un país con alta informalidad y márgenes frágiles, gravar el consumo sin una política pública integral no corrige desigualdades, sino que profundiza la precariedad”, señaló la chef en la red social.

La respuesta del mandatario a la chef Espinosa

El presidente Gustavo Petro respondió a la chef colombiana y defendió la disposición, señalando que la intención no es incrementar la recaudación por concepto de impuestos; el objetivo del Gobierno es reducir el consumo de alcohol, al que definió como “la droga que más produce muerte y daños en los sistemas presupuestales de salud”. Aseguró que “menos alcohol en las personas y la sociedad es productivo y beneficioso para la vida”.

“Cómo así que no hay que castigar alcohol cuando más se tiene alcohol en la mercancía, ¿no sabe que es la droga que más produce muerte y daños en los sistemas presupuestales de salud?”, cuestionó el primer mandatario.

Insistió en que la finalidad de aumentar los impuestos está en desincentivar la compra de este tipo de productos en el país y, de esta manera, cuidar la salud de los colombianos. “El ingreso que sobra en consumir menos alcohol no va al estado, sino a un mejor vivir de la familia”, aclaró.

El excandidato al Concejo de Medellín por el Centro Democrático Camilo Salazar Restrepo también cuestionó la postura de Petro, haciendo alusión no precisamente a la problemática, sino a presuntos problemas de consumo de licor y drogas por parte del mandatario: “Cuánto daño le ha hecho el alcohol y las drogas al país, especialmente cuando el consumidor es quien lo dirige”, aseveró.

En redes, Leonor Espinosa ahondó en la situación, indicando que las afectaciones para los empresarios varían dependiendo del tipo de negocio que tengan y la estructura de sus gastos y costos. “No es lo mismo pagar un arriendo de 40 millones que uno de 1 millón. No es lo mismo invertir en vajilla y cristalería por 50 millones que hacerlo por 2 millones”, explicó.

En su crítica involucró el tema del salario mínimo, que para 2026 aumentará en un 23% por decisión del Gobierno, una medida que también ha causado revuelo entre el empresariado, que asegura que no todos los empleadores están en condiciones de pagar ese incremento salarial a todos sus empleados.

“No es lo mismo pagar salarios por encima del mínimo que pagar solo el mínimo. No es lo mismo asumir, como empresario, los costos reales de salud y pensión que no hacerlo”, detalló.

Concluyó indicando que establecer tributos o aumentarlos sin tener una política pública no es justicia fiscal; es “miopía económica”.