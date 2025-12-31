Carmiña Villegas mostró cómo acomodar la mesa para la cena de año nuevo: debe ser cómoda y permitir la integración

Carmiña Villegas mostró la correcta decoración de la mesa para la cena de año nuevo - Crédito Carmiña Villegas / Instagram

La empresaria Carmiña Villegas compartió con enfoque analítico sus claves para lograr una mesa de Año Nuevo que combine elegancia, integración y funcionalidad, en entrevistas con La Fm y Caracol Internacional.

Para Villegas, el diseño y el ambiente refuerzan la experiencia de cierre y reinicio de ciclo: “Se considera una mesa íntima para cerrar el año. Queremos que sea con todos los detalles de delicadeza, de lujo y sobre todo de mucha luz. No solamente la luz por las velas, sino la luz por el brillo de la vajilla, de los cubiertos, del cristal. Necesitamos luz para arrancar el año”, afirmó a Caracol Internacional.

La empresaria explicó su apuesta estética para este tipo de eventos. Propuso un montaje en tonos plateados y blancos, orientado a transmitir orden, elegancia y posibilidades de renovación.

Según Villegas, “un montaje en tonos plateados y blancos refleja elegancia, orden y nuevos comienzos. Cada detalle se une para crear una mesa formal, luminosa y lista para recibir lo que viene”.

En materia de etiqueta y clima social, Villegas aconsejó privilegiar la comodidad y la accesibilidad para todos los asistentes. “Tiene que permitir toda integración y comodidad”, afirmó la experta.

Rechazó la costumbre de retrasar la cena excesivamente: “Esperar hasta las 12:00 a. m. e para comer es muy tarde. No todos estamos en disposición de amanecer. Yo soy partidaria de cenar temprano, no a las 6: 00 p. m. (...) pero por tarde a las 10:00 p. m.”, puntualizó.

Sobre las dinámicas de servicio y disposición de las comidas, Villegas resaltó la importancia de mantener el ritual de la mesa puesta y formal. “Insisto que se pierde la magia de la mesa al comer sobre las piernas, es muy incómodo”, señaló en declaraciones a La Fm, donde también sugirió: “Si el espacio permite, se deben poner mesas adicionales”. En cuanto a los implementos, advirtió: “Por favor no usen desechables”.

En conversación con Caracol Internacional, Villegas detalló la estructura tradicional de una cena formal: “Si hemos dispuesto una cena de varios tiempos. Empecemos por los cubiertos. Tenemos dos tenedores, dos cuchillos. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener una entrada, un plato fuerte y en la parte superior del plato tenemos una cucharita, significa que vamos a servir un postre".

Añadió: “Así mismo lo vamos a acompañar con las respectivas copas. Vamos a ver una escalera de copas: agua, vino tinto, vino blanco. La champaña pues es indispensable porque es el brindis por el año que termina y por el año que empieza”.

Villegas explicó la simbología de la copa de champaña en el protocolo de la velada: “La champaña va a ir al mismo nivel de las copas. ¿Eso qué significa? Que vamos a empezar nuestra cena con champaña. Les hago la aclaración: si la copa de champaña fuera ubicada formando un triángulo en la parte de atrás de las copas, significaría que la copa de champaña va a acompañar el postre. Pero como es año nuevo, la vamos a poner al mismo nivel de nuestra escalera. Con esa copa iniciaremos la cena con un brindis”.

Aportó, además, recomendaciones concretas para mantener la cohesión en la atmósfera social de la mesa: “El anfitrión debe incentivar que todos hablemos, que todos opinemos, que todos expresemos el cierre del año, que es un momento para hacer como una pequeña reflexión y también para hablar de los propósitos, de los objetivos del siguiente año”.

Al analizar la integración de diferentes generaciones, Villegas enfatizó que “los niños y los jóvenes se deben integrar en la mesa. Y en caso tal, se puede poner una mesa auxiliar donde estén igualmente bien atendidos”.

En temas de menú y tradiciones colombianas, especificó detalles sobre platillos típicos: “Todas las comidas tienen un lugar muy importante en la mesa (...) La lechona amerita que uno se siente correctamente (...) con cubiertos”, recalcó.

Sobre el tamal, sentenció: “En mi concepto el tamal no se saca de la hoja, es parte de la presentación, es como se mantiene caliente. En mi concepto solo se le debe quitar el exceso de hoja”.

Respecto a normas flexibles de urbanidad, Villegas subrayó: “La correcta etiqueta es la que se adapta a las circunstancias”. Finalmente, estableció un parámetro claro: “No emborracharse hace parte de la etiqueta”, cerrando con una directriz que prioriza el buen ambiente y el respeto al espíritu de la celebración.