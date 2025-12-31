Abaten a dos integrantes del Clan del Golfo en combates con el Ejército en Andes, Antioquia

- crédito Ejército Nacional de Colombia / Facebook

Operaciones militares adelantadas en el Suroeste antioqueño dejaron como resultado la muerte de dos integrantes del Clan del Golfo durante enfrentamientos con tropas del Ejército Nacional en el municipio de Andes, en el departamento de Antioquia.

Las acciones se desarrollaron en el corregimiento La Chaparrala, una zona que en los últimos meses ha sido objeto de refuerzos en seguridad debido al incremento de hechos violentos.

Ejército Nacional de Colombia

De acuerdo con información oficial, las tropas del Ejército adelantaban labores de control territorial luego de recibir reportes de inteligencia que advertían sobre la presencia reiterada de integrantes de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle, perteneciente al Clan del Golfo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Con base en estos datos, se desplegó una operación ofensiva orientada a verificar la información y reducir la capacidad de acción del grupo armado ilegal en esa zona rural.

Durante el desarrollo de la operación, se produjo un enfrentamiento armado entre los militares y los presuntos integrantes del grupo ilegal. Como resultado de los combates, dos hombres murieron en el lugar, mientras que un tercer integrante de la estructura armada resultó con heridas de gravedad.

Este último fue estabilizado inicialmente y posteriormente quedó a la espera de ser remitido a un centro asistencial de mayor complejidad en la ciudad de Medellín.

José Lesmes, director Operativo de la Secretaría de Seguridad de Antioquia, se refirió a lo ocurrido y explicó que la acción militar se produjo tras un proceso previo de verificación de información.

“Era una información que tenía el Ejército de la presencia constante de estos integrantes de esa comisión de esa subestructura. Desarrollaron una operación ofensiva hacia el sector, efectivamente llegaron y, al notar ya el accionar del Ejército, se enfrentaron y obviamente las tropas pusieron en práctica todo lo aprendido en sus entrenamientos”, señaló el funcionario citado por Blu Radio.

EFE/ Ernesto Guzmán Jr./Archivo

Las autoridades confirmaron que los cuerpos de los dos hombres abatidos serán trasladados a la ciudad de Medellín, donde se realizarán los procedimientos de identificación plena por parte de las entidades competentes. Estos trámites permitirán establecer con exactitud la identidad de los fallecidos y avanzar en los procesos judiciales correspondientes.

La presencia de estructuras armadas ilegales en Andes ha sido señalada por las autoridades como uno de los factores que explican el incremento sostenido de homicidios durante el año. Según los registros oficiales de seguridad, en lo corrido de 2025 se han contabilizado 65 homicidios en el municipio, una cifra que representa un aumento significativo frente al año anterior.

Los datos comparativos indican que en todo 2024 se registraron 20 homicidios, lo que implica un aumento de 45 casos en el transcurso de un solo año. Este comportamiento llevó a las autoridades departamentales y municipales a reforzar la presencia de la Fuerza Pública y a intensificar las operaciones conjuntas entre el Ejército y la Policía Nacional.

La Secretaría de Seguridad de Antioquia ha reiterado que los operativos militares en el Suroeste del departamento continuarán de manera sostenida, con el objetivo de afectar las estructuras ilegales que operan en esta subregión. Las acciones incluyen patrullajes rurales, puestos de control y operaciones de inteligencia orientadas a prevenir nuevos hechos violentos.

Desde el ámbito institucional, se ha señalado que el municipio de Andes enfrenta una presión adicional en materia de seguridad, debido a disputas territoriales entre grupos armados ilegales que buscan controlar rutas y economías ilícitas. Esta situación ha motivado la coordinación permanente entre autoridades locales, departamentales y nacionales para atender los riesgos asociados al orden público.

En el marco de estos operativos, el Ejército Nacional informó que continuará desarrollando acciones ofensivas, respetando los protocolos establecidos y en coordinación con las demás autoridades, con el fin de garantizar condiciones de seguridad para la población civil. Las autoridades también han reiterado el llamado a la ciudadanía para suministrar información que permita anticipar hechos de violencia.