Subirá el ‘guaro’: ministro de Hacienda reveló confirmó nuevos impuestos a licores como el aguardiente, el ron, el whisky y el tequila

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, anunció los decretos que serán expedidos el martes 30 de diciembre en el que se contemplan nuevos impuestos y ajustes tributarios como respuesta a la emergencia económica decretada por el presidente Gustavo Petro, a raíz del hundimiento de la ley de financiamiento en el Congreso.

En medio de una rueda de prensa, uno de los elementos que destacó el titular de la cartera económica es el incremento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para los licores en Colombia, que pasará del 5 % al 19 %, respectivamente.

El impacto será especialmente visible en productos como aguardiente, ron, whisky, brandy, vodka y vinos, todos los cuales pasarán de estar gravados con los porcentajes mencionados anteriormente.

“Hemos planteado la necesidad de incrementar el IVA para licores en un porcentaje que actualmente está en el 5% y consideramos que ese nivel de IVA debe incrementarse hasta el 19 %, tanto para el aguardiente, ron, whisky, brandy y todas las bebidas que tienen alto contenido alcohólico”, apuntó el jefe de cartera a los medios de comunicación.

El ministro aseveró que esta medida busca fortalecer el recaudo fiscal y financiar el seguro de salud nacional - crédito Carlos Ortega/EFE

En contraste, la cerveza continuará con su actual régimen tributario. Según la cartera de Hacienda, su arraigo en el consumo social y en la vida cotidiana de los hogares colombianos justifica que quede exenta del aumento previsto para otras bebidas alcohólicas.

El Gobierno defiende que la cerveza representa una dinámica de mercado distinta, lo que impide equipararla con los licores fuertes en este ajuste impositivo.

“Hemos excluido en este campo a la cerveza por el alto consumo social que tiene este producto”, agregó el ministro.

La administración subraya que este aumento busca generar ingresos sin afectar la canasta básica, al centrarse en consumos no esenciales.

La nueva tarifa del 19% de IVA para licores excluye a la cerveza por su alto consumo social entre los colombianos - crédito iStock

Impuesto a licores estaba incluido en la ley de financiamiento

Desde el 1 de septiembre de 2025, fecha en la que fue radicada la ley de financiamiento, que buscaba recaudar más de 16 billones de pesos como parte del déficit que tiene el presupuesto general para 2026, el Gobierno nacional defendió la carga fiscal sobre estas bebidas.

De acuerdo con el texto, que fue negado por las Comisiones Económicas del Congreso en diciembre de 2025, la propuesta incluye un incremento de la tarifa del IVA desde 5% hasta 19%, lo que representa una diferencia sustancial de 14 puntos porcentuales.

Uno de los datos más relevantes de la propuesta surge en el último tramo del análisis: para los vinos, el impuesto al consumo saltaría de $231 a $750 por grado de alcohol por cada 750 mililitros, lo que representa un aumento de 224%.

Esta variación supera ampliamente el incremento previsto para licores y aperitivos (aguardiente, whisky, ron, brandy, vodka, etc.), cuya tarifa pasaría de $342 a $750 por grado en el mismo volumen, es decir, una subida de 120%.

Licores y cerveza enfrentarán un IVA del 19%, lo que podría incentivar el contrabando y la informalidad - crédito Colprensa

Las voces de protesta no se han hecho esperar en diversos gremios, que advierten sobre los efectos económicos y sociales que acarrearía el incremento del IVA al diecinueve por ciento sobre bebidas, hospedaje para extranjeros, espectáculos culturales y deportivos, vehículos híbridos, juegos de azar, cirugías estéticas, entre otros.

A juicio de la Fábrica de Licores de Antioquia, ese tipo de medidas podrían minar seriamente el mercado formal, generando “incremento del contrabando y crecimiento riesgoso en la venta de licor adulterado”.

Por su parte, Catalina Lasso, Directora Ejecutiva de Prolicores, manifestó en La República que medidas de este tipo afectarán la logística nacional y tendrán un efecto transversal en el sector.

“Si se implementa este proyecto, el mercado ilegal podría incrementar del 22% al 50%”, advirtió.

El Gobierno pretende aumentar el IVA a los licores del 5 al 19 por ciento - crédito Freepik

El peso de estos gravámenes en la estructura tributaria regional es notorio: departamentos como Antioquia, Cundinamarca, Caldas, Valle del Cauca y Tolima obtienen entre 20% y 30% de sus ingresos fiscales de los impuestos a licores.

En demarcaciones sin producción local, la proporción supera el 50% en Córdoba, Chocó, Vichada y Sucre, lo que evidencia la dependencia de las arcas públicas respecto de este sector.