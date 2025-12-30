Colombia

Subirá el ‘guaro’: ministro de Hacienda reveló confirmó nuevos impuestos a licores como el aguardiente, el ron, el whisky y el tequila

Germán Ávila aseveró que esta medida busca fortalecer las finanzas públicas y financiar el seguro de salud, por el hundimiento de la ley de financiamiento en el Congreso

Guardar
Ministro De Hacienda Anuncia Impuesto A Licores pero excluyendo a la cerveza - crédito Ministerio del Trabajo/YouTube

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, anunció los decretos que serán expedidos el martes 30 de diciembre en el que se contemplan nuevos impuestos y ajustes tributarios como respuesta a la emergencia económica decretada por el presidente Gustavo Petro, a raíz del hundimiento de la ley de financiamiento en el Congreso.

En medio de una rueda de prensa, uno de los elementos que destacó el titular de la cartera económica es el incremento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para los licores en Colombia, que pasará del 5 % al 19 %, respectivamente.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El impacto será especialmente visible en productos como aguardiente, ron, whisky, brandy, vodka y vinos, todos los cuales pasarán de estar gravados con los porcentajes mencionados anteriormente.

“Hemos planteado la necesidad de incrementar el IVA para licores en un porcentaje que actualmente está en el 5% y consideramos que ese nivel de IVA debe incrementarse hasta el 19 %, tanto para el aguardiente, ron, whisky, brandy y todas las bebidas que tienen alto contenido alcohólico”, apuntó el jefe de cartera a los medios de comunicación.

El ministro aseveró que esta
El ministro aseveró que esta medida busca fortalecer el recaudo fiscal y financiar el seguro de salud nacional - crédito Carlos Ortega/EFE

En contraste, la cerveza continuará con su actual régimen tributario. Según la cartera de Hacienda, su arraigo en el consumo social y en la vida cotidiana de los hogares colombianos justifica que quede exenta del aumento previsto para otras bebidas alcohólicas.

El Gobierno defiende que la cerveza representa una dinámica de mercado distinta, lo que impide equipararla con los licores fuertes en este ajuste impositivo.

Hemos excluido en este campo a la cerveza por el alto consumo social que tiene este producto”, agregó el ministro.

La administración subraya que este aumento busca generar ingresos sin afectar la canasta básica, al centrarse en consumos no esenciales.

La nueva tarifa del 19%
La nueva tarifa del 19% de IVA para licores excluye a la cerveza por su alto consumo social entre los colombianos - crédito iStock

Impuesto a licores estaba incluido en la ley de financiamiento

Desde el 1 de septiembre de 2025, fecha en la que fue radicada la ley de financiamiento, que buscaba recaudar más de 16 billones de pesos como parte del déficit que tiene el presupuesto general para 2026, el Gobierno nacional defendió la carga fiscal sobre estas bebidas.

De acuerdo con el texto, que fue negado por las Comisiones Económicas del Congreso en diciembre de 2025, la propuesta incluye un incremento de la tarifa del IVA desde 5% hasta 19%, lo que representa una diferencia sustancial de 14 puntos porcentuales.

Uno de los datos más relevantes de la propuesta surge en el último tramo del análisis: para los vinos, el impuesto al consumo saltaría de $231 a $750 por grado de alcohol por cada 750 mililitros, lo que representa un aumento de 224%.

Esta variación supera ampliamente el incremento previsto para licores y aperitivos (aguardiente, whisky, ron, brandy, vodka, etc.), cuya tarifa pasaría de $342 a $750 por grado en el mismo volumen, es decir, una subida de 120%.

Licores y cerveza enfrentarán un
Licores y cerveza enfrentarán un IVA del 19%, lo que podría incentivar el contrabando y la informalidad - crédito Colprensa

Las voces de protesta no se han hecho esperar en diversos gremios, que advierten sobre los efectos económicos y sociales que acarrearía el incremento del IVA al diecinueve por ciento sobre bebidas, hospedaje para extranjeros, espectáculos culturales y deportivos, vehículos híbridos, juegos de azar, cirugías estéticas, entre otros.

A juicio de la Fábrica de Licores de Antioquia, ese tipo de medidas podrían minar seriamente el mercado formal, generando “incremento del contrabando y crecimiento riesgoso en la venta de licor adulterado”.

Por su parte, Catalina Lasso, Directora Ejecutiva de Prolicores, manifestó en La República que medidas de este tipo afectarán la logística nacional y tendrán un efecto transversal en el sector.

Si se implementa este proyecto, el mercado ilegal podría incrementar del 22% al 50%”, advirtió.

El Gobierno pretende aumentar el
El Gobierno pretende aumentar el IVA a los licores del 5 al 19 por ciento - crédito Freepik

El peso de estos gravámenes en la estructura tributaria regional es notorio: departamentos como Antioquia, Cundinamarca, Caldas, Valle del Cauca y Tolima obtienen entre 20% y 30% de sus ingresos fiscales de los impuestos a licores.

En demarcaciones sin producción local, la proporción supera el 50% en Córdoba, Chocó, Vichada y Sucre, lo que evidencia la dependencia de las arcas públicas respecto de este sector.

Temas Relacionados

Germán ÁvilaMinisterio de HaciendaImpuestosImpuesto a licoresIVAAguardienteRonWhiskyTequilaCervezaColombia-EconomíaColombia-Noticias

Más Noticias

Centro Democrático se sumó a las críticas por el aumento del salario mínimo: “Prefirió el derroche, la burocracia y la corrupción”

El Centro Democrático aseguró que cuando el aumento del salario mínimo no viene acompañado de austeridad y apoyo a las microempresas, existe el riesgo de perder puestos formales

Centro Democrático se sumó a

Esto dice análisis de la Universidad EAN sobre incremento del 23% al salario mínimo decretado por Petro: “Pone a prueba la economía”

El ajuste salarial anunciado para 2026 es celebrado como un avance en dignidad laboral, pero analistas insisten en que el beneficio real dependerá de políticas de apoyo a la productividad y la formalización

Esto dice análisis de la

Yina Calderón vuelve a inspirar un muñeco de Año Viejo, esta vez con su vestido de tres cabezas: así quedó

La empresaria e ‘influencer’ fue recreada en uno de los muñecos más comentados de la temporada, pese a que había pedido no ser representada en esta tradición

Yina Calderón vuelve a inspirar

Jueza Marienela Cabrera dijo por proceso que le abrieron por sus videos en TikTok: “A las mujeres no se nos juzga por nuestra capacidad laboral sino por nuestra esfera personal”

Ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Caquetá se radicó el documento que dio pie a la investigación: “el proceso en mi contra responde a parámetros sexistas, machistas y misóginos”

Jueza Marienela Cabrera dijo por

María José Pizarro recordó antigua publicación de María Fernanda Cabal que decía “subir 10 puntos al salario mínimo no generaría inflación”: “De acuerdo con usted”

El incremento del salario mínimo decretado por el presidente Petro reavivó discusiones, luego de que la congresista Pizarro recordara declaraciones pasadas de Cabal sobre el impacto inflacionario

María José Pizarro recordó antigua
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Luego de los ascensos militares

Luego de los ascensos militares y salida de altos mandos, estos serán los desafíos de la nueva cúpula militar para el último periodo del Gobierno Petro

Madre envió súplica a Gustavo Petro por ola de violencia en la región: “Parece que fuera una condena ser madres en el Catatumbo”

Reportan el secuestro de un policía en vía Panamericana de Cali a Popayán: esto se sabe

Así es como la Amazonía colombiana “suministra la demanda internacional de cocaína, oro y carne” a los grupos armados ilegales

Reportan atentado con granada en el oriente de Cali: hay cinco heridos, entre ellos dos menores

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón vuelve a inspirar

Yina Calderón vuelve a inspirar un muñeco de Año Viejo, esta vez con su vestido de tres cabezas: así quedó

Shaira sacudió las redes por posible romance con un reconocido streamer: es amigo de Westcol

Catalina Gómez, presentadora de ‘Noticias Caracol’, dio a luz a su segundo hijo minutos después de cumplir su jornada en el set

Jhovanoty fue detenido por la Policía de Estados Unidos y causó fuerte agarrón entre Beto Coral y Piter Albeiro: “No todos son como usted”

Marbelle lanzó fuerte crítica a los seguidores del presidente Petro por aumento en el salario mínimo: “Sigan pensando que les hicieron un favor”

Deportes

Luis Díaz, nominado por partida

Luis Díaz, nominado por partida doble a mejor gol del 2025 en la Bundesliga: así puede votar por el colombiano

Mercado de jugadores - EN VIVO: altas, bajas y posibles fichajes de los clubes del fútbol colombiano hoy 30 de diciembre para el 2026

Del Deportivo Pereira al fútbol de Europa: Samy Merheg tiene nuevo equipo

Campeón del mundo con Alemania pronóstico el camino de Colombia en el Mundial 2026: líder del grupo, Italia y Argentina, otros rivales

Yoreli Rincón se despidió de Palmeiras con bicampeonato en el 2025: este sería su próximo destino