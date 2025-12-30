Colombia

Salario mínimo de 2026: Gustavo Petro por fin anunció de cuánto será el aumento y cómo quedará el pago para los trabajadores

El Gobierno nacional dejó a un lado las cifras de inflación y productividad laboral para decretar la subida del sueldo de 2,4 millones de empleados

La decisión del Gobierno nacional le apuesta a un salario mínimo familiar vital, con el propósito de mejorar las condiciones de vida de los trabajadores colombianos y dinamizar la economía popular - crédito Presidencia

Luego de semanas de especulaciones y ante la falta de concertación entre los sindicatos laborales, que pretendían un aumento del 16%, y los empresarios, que buscaban una subida del 7,21%, acorde a la inflación anual de noviembre (5,30%, según el Dane), se conoció una de las noticias económicas más esperadas por los colombianos.

Por medio de una alocución desarrollada el 29 de diciembre, y a solo dos días de terminar 2025, el presidente Gustavo Petro anunció el aumento del salario mínimo de 2026.

El mandatario indicó que la subida del salario vital será de 23,7%, por lo que la remuneración, con auxilio de transporte, para el siguiente año será de $2.000.000, teniendo en cuenta el concepto de salario mínimo vital de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con lo que se busca cubrir costos de alimentación, vivienda, salud, entre otros.

Gustavo Petro ya estableció cuatro aumentos del salario mínimo en Colombia - crédito Presidencia

El monto, de acuerdo con él, se compone de un salario vital de $1.750.905 y un subsidio de transporte de $249.095, con el objetivo de mejorar el ingreso real y la calidad de vida de las familias trabajadoras en Colombia.

Con esto, una vez más, el Gobierno Petro estableció una subida por encima de la inflación y lejos de los puntos de productividad que recomiendan expertos, por lo que se espera un fuerte impacto económico y en la generación de empleo, ante los costos empresariales que se avecinan.

Mejores condiciones para los trabajadores

Por su parte, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, anotó, por medio de X, que el trabajo digno se defiende con hechos y, para 2026, el salario vital garantiza mejores condiciones para los trabajadores.

“Un paso firme por la dignidad laboral y el bienestar de las familias”, anotó el funcionario.

El salario vital garantizará mejores condiciones para los trabajadores - crédito @MinTrabajo/X

La explicación del aumento del salario mínimo a $2.000.000

Durante la presentación oficial, Petro explicó que el cálculo contempla tanto el salario base como el auxilio de transporte, aunque aclaró que este beneficio adicional no aplica en todas las regiones del país. Sin el componente de transporte, el salario mínimo vital familiar se ubicará en $1.750.905, lo que implica un aumento del veintidós coma siete por ciento respecto al año anterior.

El jefe de Estado resaltó que estos crecimientos son nominales y destacó la importancia de analizar el aumento real, tomando en cuenta el efecto de la inflación y el costo de la canasta familiar. De acuerdo con sus estimaciones, el incremento real para 2026 será del 18,7%, cifra que, según el propio mandatario, supera los resultados obtenidos durante los primeros tres años de su administración.

“Gana más la familia”

“Realmente gana más la familia ahora, no solo el trabajador”, afirmó la intervención, en la que anticipó críticas desde sectores empresariales y opositores. “Van a decir que nos equivocamos, que se va a paralizar la economía, que va a salir muchos empleados a la calle”, señaló el presidente, que defendió la política salarial con datos oficiales sobre empleo y pobreza.

Para 2025, el aumento del salario mínimo en Colombia fue de 9,54% y llevó la remuneración a $1.423.500 (sin auxilio de transporte) - crédito Adobe Stock

El mandatario citó la tasa de desempleo más baja en lo que va del siglo y las tasas de pobreza más reducidas. Expresó su expectativa de que 2026 registre una caída aún mayor del desempleo y la pobreza, por lo que atribuyó ese impacto directo a la nueva política salarial.

Asimismo, defendió que la estrategia de aumentar el salario mínimo vital impulsa el consumo interno, lo que a su vez beneficia a los empresarios y promueve la generación de empleo. “Estas son medidas que van directamente a reducir la pobreza y yo creo que aumentan empleo porque aumenta la demanda y los empresarios van a vender más”, agregó.

De igual manera, el mandatario destacó que durante el último año del Gobierno, el salario real creció más que en los tres años previos, con un aumento acumulado cercano al 36% en términos reales. “Podrán mirar hacia atrás, siempre en términos reales, y no hay un gobierno que haya logrado este hecho, por lo menos desde los años sesenta”, afirmó el presidente.

