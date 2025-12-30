Salario mínimo vital familiar en Colombia para 2026: este será el aumento del auxilio de transporte

Gustavo Petro presenta el nuevo salario mínimo vital familiar, fijado en $2.000.000 mensuales para 2026, incluido auxilio de transporte - crédito Presidencia de la República/X

El Gobierno nacional anunció un significativo incremento en el auxilio de transporte para los trabajadores formales en 2026, en el contexto de la nueva política del salario mínimo vital familiar presentada por el presidente Gustavo Petro la noche del lunes 29 de diciembre.

Acompañado por el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino Páez, el mandatario explicó que la actualización responde a la necesidad de garantizar condiciones dignas de vida y mayor poder adquisitivo a las familias colombianas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El ajuste salarial contempla la composición de la familia promedio: 3,4 integrantes con 1,5 trabajadores por hogar, según cifras oficiales - crédito Transcaribe

Petro destacó que el país debe pasar de hablar solo de salario mínimo a enfocarse en un salario mínimo vital familiar, que asegure el “mínimo vital” para cada hogar:

“La familia, el promedio de miembros de la familia y cuántos trabajan en la familia. 3.4 integrantes con 1,5 trabajadores por familia en promedio. ¿Cuánto es la canasta de la familia? La canasta de la familia son tres millones y pico en total. Y esos, entonces, ahora, si trabaja un trabajador y medio, se divide, fácil, matemáticas, simples y nos da el salario vital, familiar”.

Para 2026, el salario mínimo vital familiar quedó fijado en $2.000.000 mensuales, cifra que incluye el auxilio de transporte, el cual fue aumentado a $249.095. Este ajuste representa un incremento promedio del 23,7% respecto al año anterior, con un alza del 24,5% solo en el componente de transporte.

El auxilio de transporte de $249.095 solo aplicará a quienes ganen hasta dos salarios mínimos y no reciban transporte por parte del empleador - crédito Ministerio de Trabajo

Sin el auxilio, el salario vital familiar se ubicará en $1.750.905, lo que refleja un aumento del 22,7% frente a 2025. Petro subrayó que el cálculo integra variables como el tamaño y composición de las familias, el promedio de trabajadores por hogar, la inflación y la productividad.

Quiénes no reciben el auxilio de transporte en Colombia

El auxilio de transporte es un beneficio dirigido a quienes devengan hasta dos salarios mínimos mensuales legales vigentes (smmlv), no reciben transporte proporcionado por su empleador y requieren utilizar el servicio público para llegar a su lugar de trabajo.

Quedan excluidos del beneficio los trabajadores que perciben un salario superior a dos smmlv, quienes viven en el lugar de trabajo, quienes realizan teletrabajo o trabajo remoto, y aquellos cuyo empleador ya les suministra transporte completo desde su casa hasta la empresa y de regreso. Asimismo, contratistas o independientes que carecen de un contrato laboral subordinado tampoco acceden al auxilio.

El Gobierno recordó que el auxilio no debe incluirse para el cálculo de vacaciones, aportes parafiscales o seguridad social; sin embargo, sí debe sumarse a la base para la liquidación de la prima de servicios y las cesantías, integrando así el universo de prestaciones sociales, aunque no constituye salario en sí mismo. Si el trabajador se ausenta uno o más días, el empleador puede descontar el auxilio proporcionalmente a los días no trabajados.

El auxilio de transporte no se contabiliza para vacaciones o aportes parafiscales, pero forma parte de la base para cesantías y prima de servicios - crédito Colprensa

En caso de que un trabajador no reciba el auxilio de transporte pese a cumplir los requisitos, la recomendación inicial es solicitar aclaraciones al empleador. Si no se obtiene una solución, puede acudirse al Inspector del Trabajo para presentar una queja, recibir asesoría o intentar una conciliación sobre derechos negociables, como indemnizaciones o plazos para el pago de sumas debidas.

El incremento del auxilio de transporte y el ajuste al salario mínimo vital familiar buscan aliviar los gastos de movilidad y fortalecer la estabilidad económica de los trabajadores colombianos. El presidente Petro recalcó que este avance responde a una política de justicia y equidad, en la que el salario no solo cubre lo esencial, sino que permite a las familias reproducirse en dignidad y avanzar hacia mejores condiciones de vida.

El nuevo esquema comenzará a regir en 2026, consolidando el compromiso del Gobierno nacional con el bienestar de los trabajadores y la protección del ingreso familiar.