Colombia

Implicada en la muerte del hermano del cantante Arcángel pagará 15 años de cárcel: “No hay excusa para lo que hice”

La mujer fue sentenciada luego de declararse culpable por manejar en estado de embriaguez y en contravía, causando el choque donde murió Justin Santos Delanda y otro joven resultó herido

La justicia de Puerto Rico
La justicia de Puerto Rico ordena cárcel para la autora del accidente que cobró la vida del hermano de Arcángel - crédito @arcangel - captura de pantalla

El tribunal de San Juan, en Puerto Rico, dictó una condena de 15 años de prisión contra Mayra Nevárez Torres por la muerte de Justin Santos Delanda, hermano del cantante Arcángel, en un accidente de tránsito ocurrido en noviembre de 2021.

La sentencia pone fin a un proceso judicial que generó atención pública y un fuerte impacto en la familia del artista.

Nevárez Torres fue señalada como responsable de conducir bajo los efectos del alcohol y en contravía, provocando el choque fatal en el puente Teodoro Moscoso en Puerto Rico, donde impactó dos vehículos todo terreno en los que se desplazaban Justin Santos y Keven Monserrate Gandía.

El hermano de Arcángel falleció en el lugar, mientras que Monserrate Gandía resultó gravemente herido.

La prueba de alcoholemia realizada a la acusada arrojó 0,29 % de alcohol en sangre, superando ampliamente el límite legal permitido para la conducción en Puerto Rico.

El tribunal de San Juan impuso 15 años de prisión a Mayra Nevárez Torres por causar el accidente en el que falleció Justin Santos, hermano de Arcángel - crédito @neysa.cruzro/ Instagram

La sentencia inicial había impuesto a Nevárez Torres 15 años de restricción domiciliaria, el pago de varias multas y la suspensión de la licencia de conducir. Sin embargo, el Departamento de Justicia de Puerto Rico apeló en busca de una sanción más severa, considerando la gravedad de los hechos y el daño provocado. Finalmente, la decisión fue modificar la condena para que se cumpla en prisión, descontando cerca de un año correspondiente al tiempo que la acusada permaneció bajo arresto domiciliario mientras avanzaba el proceso.

“No recuerdo lo que pasó ese día, pero estoy consciente de que yo causé ese lamentable accidente y soy la responsable de lo que sucedió. Desde ese día fatal, llevo y llevaré una carga en mi corazón, porque me duele ver la angustia y el sufrimiento que le he causado a ambas familias, por eso viviré arrepentida toda mi vida”, dijo Mayra Nevárez tras conocer su condena.

Durante la audiencia de resentencia, Nevárez Torres pidió perdón a la familia de la víctima y admitió: “Ese día no salí con la intención de causarle daño a nadie, eso nunca estuvo en mi mente ni en mi corazón, pero no hay excusa para lo que hice”. También afirmó que no recordaba lo sucedido, aunque reconoció su responsabilidad en el accidente.

El caso avanzó a distintas instancias legales, incluyendo la intervención del Tribunal Supremo de Puerto Rico, que denegó la última solicitud de reconsideración antes de la audiencia final.

Durante el juicio, la defensa solicitó una pena reducida debido a la falta de antecedentes penales y la colaboración de Nevárez Torres con la justicia, pero el tribunal dio prioridad a los agravantes, como la conducción temeraria y el consumo de alcohol.

A lo largo del proceso, Arcángel siguió de cerca el desarrollo judicial y expresó su inconformidad con algunas de las decisiones previas, aunque hasta el momento no ha emitido comentarios públicos tras la sentencia definitiva, si cambió recientemente su foto de perfil de la red social Instagram por una en la que aparece su hermano fallecido en blanco y negro.

Arcángel no se ha pronunciado
Arcángel no se ha pronunciado oficialmente sobre la sentencia por el caso de su hermano, pero cambió la foto de perfil por una de Justin - crédito @ arcangel/ Instagram

Además, en la biografía de su perfil, donde supera los 18 millones de seguidores, Arcángel mantiene un homenaje permanente a su hermano: “⚙️JUSTIN4EVER⚙️ Vengo de una villa que tiene palmeras. #LCS #FF4L Mi corazón roto para siempre pero mi mente más fuerte que nunca”.

La sentencia a Torres desató una oleada de comentarios en redes sociales donde castigaron el actuar de la mujer y sus palabras de perdón dirigidas a la familia de Santos. “4 años para pedir perdón”, “justo ayer dejamos de perdonar”, “si hubieran sido disculpas sinceras, no necesitaría leer un papel”, “el perdón no devuelve a los muertos”, dicen algunos internautas.

Así fue el accidente que le quitó la vida a Justin Santos

El 21 de noviembre de 2021, un accidente de tránsito en San Juan, Puerto Rico, terminó con la vida de Justin Santos, hermano menor del cantante Arcángel. Justin, de 21 años, circulaba en un vehículo tipo Can-Am por el puente Teodoro Moscoso cuando fue impactado por un automóvil que venía en sentido contrario.

La conductora, Mayra Nevárez Torres, de 46 años, manejaba en contravía y bajo los efectos del alcohol. El choque provocó que Justin Santos saliera expulsado del vehículo y falleciera en el sitio.

Justin Santos, hermano menor de
Justin Santos, hermano menor de Arcángel, murió tras ser impactado por un automóvil en contravía en el puente Teodoro Moscoso, en San Juan - crédito justinprrra / Instagram

La investigación determinó que Nevárez Torres tenía un nivel de alcohol en sangre de 0,29 %, una cifra muy superior al límite legal permitido para conducir en Puerto Rico, que es de 0,08 %.

El caso generó una ola de indignación y conmoción en la opinión pública puertorriqueña y en el entorno musical, dada la cercanía de Justin con su hermano Arcángel, figura reconocida del género urbano.

