Nueva EPS confirmó que Colsubsidio no entregará más sus medicamentos: estas son las alternativas

Este proceso implica la entrada de nuevos gestores farmacéuticos —Cafam, Medic, Discolmets, Audifarma, Farmedicall y Tododrogas—, que deberán asumir la distribuición de medicamentos en reemplazo de Colsubsidio

La salida de Colsubsidio del sistema de dispensación farmacéutica ha marcado un punto de inflexión en la estrategia de Nueva EPS para asegurar la continuidad del acceso a medicamentos a más de un millón seiscientos mil usuarios en Colombia.

Ante este escenario, la entidad ha puesto en marcha un plan de contingencia descrito como inmediato y robusto, destinado a evitar cualquier disrupción en la cadena de entrega en once departamentos clave del país.

Desde la propia dirección de la aseguradora se enfatiza que el objetivo central es “proteger el derecho a la salud y el bienestar de sus afiliados, sin interrupciones en sus tratamientos”, según manifestó Nueva EPS en su comunicado oficial.

Este proceso implica la entrada de nuevos gestores farmacéuticos —Cafam, Medic, Discolmets, Audifarma, Farmedicall y Tododrogas—, que deberán asumir la responsabilidad de distribuir medicamentos en los territorios donde Colsubsidio tenía presencia.

“Los nuevos operadores definidos deberán garantizar la entrega en los once departamentos del país en los cuales Colsubsidio tenía asignados un millón seiscientos cuarenta y dos mil afiliados, y entre los cuales se destacan Cundinamarca, Bogotá, Antioquia, Medellín, Valle del Cauca, Quindío, Huila, Tolima, Boyacá, entre otros”, señaló Nueva EPS.

Con esta medida, la organización busca evitar cualquier impacto negativo en la prestación del servicio en las demás regiones, recalcan, ya que “la entrega en el resto del país no tendrá ningún impacto”.

La entidad también subraya que, más allá de la reacción inmediata al retiro de Colsubsidio, el rediseño de la red de gestores farmacéuticos pretende “fortalecer el sistema farmacéutico para hacerlo más sostenible y resiliente y no depender de un solo gestor, garantizando un acceso oportuno, continuo y equitativo a los medicamentos, como parte del compromiso permanente de Nueva EPS con la salud de sus usuarios”.

El agente interventor, Luis Óscar Galves Mateus, al frente de la gestión, reafirmó públicamente que la aseguradora se encuentra “trabajando de forma permanente para minimizar el impacto de esta situación y asegurar que los tratamientos de los afiliados no se interrumpan”.

Con las nuevas alianzas, la organización asume que “esta nueva red se irá acoplando para garantizar una entrega oportuna”, enfatizando como reto “superar las dificultades que esta situación haya podido generar en el menor tiempo posible mientras se consolida el nuevo esquema de dispensación de medicamentos”.

Las cifras detalladas del comunicado revelan el alcance de la reestructuración: en Cundinamarca, 199.091 afiliados serán cubiertos en trece municipios por Cafam y Medic; en Antioquia, 335.453 personas en veintiún municipios dependerán de Tododrogas y Medic; en Bogotá, 248.324 usuarios recibirán sus tratamientos a través de Cafam y Audifarma. Otras regiones como Quindío, Huila, Boyacá, Caquetá, Casanare, Medellín, Tolima, Valle del Cauca y Meta también contarán con operadores distribuidos según el departamento y número de municipios afectados.

El comunicado concluye subrayando que “los gestores farmacéuticos que ya tienen puntos de dispensación iniciarán la habilitación gradual de nuevas sedes de ser necesario, con el propósito de brindar una respuesta oportuna, eficiente y centrada en las necesidades de los afiliados”.

Las direcciones, horarios y modalidades de suministro serán confirmadas tan pronto quede cerrado el proceso contractual.

La reorganización de la red de dispensación farmacéutica de Nueva EPS evidencia una apuesta por la diversificación de operadores y la adaptación ante cambios inesperados en el sistema. La implementación de nuevos gestores y la disposición de ampliar puntos de atención harían parte de las medidas que tomó la entidad prestadora de salud para mantener la estabilidad en el acceso a medicamentos y la prioridad por responder a las necesidades de los afiliados en diferentes regiones del país.

