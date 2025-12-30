Melina Ramírez se mostró afectada por no pasar la celebración de Año Nuevo con su hijo

La presentadora demuestra su amor por su pequeño en cada oportunidad - crédito @melinaramirez90/ Instagram

Melina Ramírez le contó a sus seguidores de su cuenta de Instagram la tristeza que sintió al no poder compartir el fin de año junto a su hijo Salvador. La presentadora eligió sus redes sociales para transmitir un mensaje en el que demostró cómo la ausencia de su pequeño cambió totalmente una fecha tan importante para ella.

Pese a que la separación entre madre e hijo es temporal, la famosa demostró cuanto quisiera estar en esta temporada con su pequeño, aunque todo se debe a que en esta ocasión el niño pasará la temporada con su padre, el modelo y creador de contenido Mateo Carvajal.

Salvador viajó a Estados Unidos para pasar las fiestas con su padre, situación que fue conversada con Melina previamente, con el fin de que se continúe respetando el modelo de la crianza colaborativa que fue acordada tras la separación de la pareja.

La imagen fue publicada en una historia de Instagram, plataforma en la que Melina Ramírez cuenta con más de 5 millones de seguidores. Allí, la presentadora compartió una captura de pantalla de una videollamada realizada con su hijo y acompañó la foto con un mensaje dirigido al pequeño, donde plasmó el cariño que siente por él y lo difícil que es para ella la distancia.

“Mi bebé, nadie se imagina lo que te extraño. Pero verte feliz en tus vacaciones me da fuerza siempre”, expresó la popular presentadora, que aprovechó el corto texto para demostrar que está feliz de que su pequeño esté disfrutando de una temporada especial al lado de su padre.

Melina Ramírez extraña a su hijo, aunque se mostró emocionada al verlo feliz con su padre - crédito Instagram

Cabe mencionar que los dos famosos han demostrado su madurez en pro de la crianza de su hijo, debido a que su relación ha estado marcada por la cooperación y el diálogo, lo que ha facilitado acuerdos como el del viaje de Salvador con su padre en estas fiestas mientras su madre permanece en Colombia. Este modelo de crianza ha sido felicitado por los seguidores de la pareja, que reiteran la importancia de los acuerdos entre los padres para el beneficio de los menores.

Así, la relación se ha convertido en un ejemplo para aquellos que han seguido la trayectoria de los famosos, especialmente de Melina Ramírez que suma una destacada trayectoria en el mundo del entretenimiento colombiano, con reconocimiento tras su participación en el Desafío 2017 y su rol como presentadora en formatos populares como Yo me llamo.

Tras la separación del padre de su hijo, la presentadora inició una nueva etapa personal tras su matrimonio con el actor Juan Manuel Mendoza, que fue celebrado en Cartagena y que ha sido felicitado por los internautas, teniendo en cuenta que la pareja demuestra una relación sólida en compañía del pequeño Salvador.

Así, Melina Ramírez continúa compartiendo situaciones familiares que generan interés entre los internautas como el hecho de la emoción que le genera el ver a su hijo disfrutar de sus vacaciones, lo que brinda la fortaleza necesaria para atravesar la distancia, reafirmando así que el bienestar de su hijo permanece como su mayor prioridad.

Las vacaciones están siendo documentadas en la cuenta del famoso y demuestran lo feliz que está el niño - crédito Instagram

Mientras tanto, Mateo Carvajal ha compartido fotos y videos de sus divertidas vacaciones junto a Salvador, lo que demuestra que están pasando una temporada muy importante entre padre e hijo.

Entre los comentarios de los seguidores del modelo se encuentran algunos como: “Que chévere como se divierten padre e hijo”, “Mateo sí sabe disfrutar con su hijo, eres excelente padre”, “El mejor papá que pudo tener este niño”, “Melina debe sufrir con estos dos” y “Cuando sea papá quiero ser como él, pura admiración, bro”.

Salvador pasará el Año Nuevo con Mateo Carvajal - crédito Instagram