Colombia

Los retos de la movilidad en Cundinamarca: las obras y el tráfico son los problemas principales

El desarrollo de la Troncal de Los Andes y la doble calzada en Ubaté figuran entre las prioridades para descongestionar la región

Expertos señalan deudas históricas y
Expertos señalan deudas históricas y proponen soluciones para aliviar el caos en las vías hacia Bogotá. El futuro de la región depende de decisiones sobre obras y desarrollo sostenible - crédito Gobernación de Cundinamarca

Debido a las obras que se están ejecutando en las diferentes vías que conectan a Cundinamarca con Bogotá, los diferentes actores viales han expuesto su descontento con los tiempos de recorrido que han aumentado por los bloqueos, zonas cerradas y los puntos de pare y siga en las carreteras.

En ese aspecto, uno de los retos de la Gobernación de Cundinamarca para 2026 es recuperar la confianza de los conductores en la región, es por ello que, en diálogo con Infobae Colombia, la especialista en alta gerencia y experta en temas de movilidad July González Gómez, habló sobre las proyecciones y labores que se deben ejecutar en Cundinamarca entre los 365 días del 2026.

En primer lugar, González mencionó lo que considera son las necesidades más urgentes que se requieren en el departamento a nivel de movilidad, comenzando con el desarrollo de las vías estratégicas, que en su concepto es una deuda histórica que tiene el Estado.

Para la experta, el desarrollo de los corredores beneficiaría a los habitantes de provincias como Sabana y Ubaté, en donde “cargan con el impacto de un tráfico que no les pertenece”.

El aumento en los tiempos
El aumento en los tiempos de traslado sobre las vías que comunican al departamento con Bogotá genera inquietud entre conductores, según señalaron expertos consultados, quienes advierten sobre las consecuencias ambientales y sociales de la situación - crédito Gobernación de Cundinamarca

Debido a que ha trabajado con la mayoría de comunidades de la zona, González mencionó algunos de los puntos que más preocupa y genera enojo en los ciudadanos.

“Por estas provincias transita gran parte de la carga pesada que se moviliza desde el sur del país hacia el norte, pero ante la falta de corredores nacionales adecuados, los trayectos se vuelven más lentos, ineficientes y contaminantes. El resultado es claro: trancones permanentes, deterioro ambiental y afectación directa a la vida cotidiana de los cundinamarqueses”.

La experta mencionó ejemplos como el de la avenida que conduce a Pradilla, en donde hay dos concesiones y no existe ningún tipo de restricción, provocando demoras de más de 30 minutos en trayectos rutinarios para miles de personas.

La presión vehicular se agrava si se observa el comportamiento de la autopista Norte, por donde ingresan aproximadamente 70.000 vehículos diarios, según reportes de Sabana Cómo Vamos, consolidándose como uno de los corredores más congestionados del departamento".

La experta mencionó algunos de
La experta mencionó algunos de los problemas que se registran en Cundinamarca - crédito Suministrada a Infobae Colombia

González Gómez cuestionó la decisión de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) de otorgar la licencia ambiental para el desarrollo de la Troncal de Los Andes en Sabana Centro, lo que, en su concepto, representa un avance importante y una señal positiva para el territorio, pero no algo suficiente, puesto que el reto va más allá de un solo proyecto.

“Es indispensable recorrer el departamento, que es lo que estamos haciendo. Escuchando de primera mano a las comunidades para atender otras necesidades críticas, como la doble calzada del peaje Casa Blanca en la provincia de Ubaté, una obra clave para descongestionar el norte de Cundinamarca y mejorar la movilidad nacional sin seguir trasladando el problema a los cascos urbanos”.

La modernización de los corredores
La modernización de los corredores viales del departamento es considerada una prioridad para mejorar la competitividad, facilitar el transporte de carga y reducir los tiempos de desplazamiento entre Bogotá y las provincias cercanas - crédito Gobernación de Cundinamarca

Por último, aseguró que los avances necesarios en los corredores de Cundinamarca ayudarán a que se registre un avance económico que será importante para el país, además, pidió que el departamento deje de ser tratado como un lugar de paso para llegar o salir de Bogotá.

“Los retos de 2026 están claramente definidos: terminar la Troncal de Los Andes, avanzar en nuevos corredores viales y construir soluciones integrales de movilidad, que permitan el desarrollo económico del país sin sacrificar la calidad de vida de los cundinamarqueses. Cundinamarca no puede seguir siendo solo un territorio de paso. Necesita infraestructura que conecte, ordene y proteja a quienes la habitan”, puntualizó July González Gómez al respecto.

