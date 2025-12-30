Colombia

Lavado de carros en zonas protegidas del río Cali deja más de 80 órdenes de comparendos y alerta ambiental

La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC, advirtió sobre el lavado de vehículos en áreas protegidas del río Cali, una práctica detectada en puntos críticos del occidente de la ciudad

Lavando carro en el río
Lavando carro en el río Cali - crédito ViusalesIA

Una alerta ambiental fue emitida en Cali por el lavado de carros y motocicletas en zonas protegidas del río Cali, una práctica que ha sido identificada de manera reiterada en varios sectores del occidente de la ciudad.

La advertencia fue realizada por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC, entidad que señaló posibles afectaciones a los ecosistemas y a la calidad del agua utilizada para el abastecimiento urbano. La información fue publicada inicialmente por la Revista Semana.

De acuerdo con la autoridad ambiental, el lavado de vehículos se ha detectado dentro de la franja forestal protectora del río Cali, un espacio catalogado como área de especial protección.

Río Cali - crédito Alcaldía
Río Cali - crédito Alcaldía de Cali

Estas acciones, según la CVC, se intensifican durante temporadas de vacaciones y celebraciones de fin de año, cuando aumenta la presencia de personas en ríos y quebradas del municipio.

Juan Carlos Valdez Perlaza, funcionario de la Dirección Ambiental Regional Suroccidente de la CVC, explicó que esta práctica representa un riesgo directo para el recurso hídrico. “El lavado de carros y motos que se está ejecutando dentro de la zona forestal protectora del río Cali podría contaminar las aguas, aguas arriba de la bocatoma del acueducto de Emcali”, indicó el funcionario, en declaraciones difundidas por la entidad ambiental.

Los puntos que generan mayor preocupación se concentran en tres sectores específicos, donde las autoridades han identificado recurrencia de esta actividad. Uno de ellos corresponde a la quebrada San Cristóbal, frente al Zoológico de Cali; otro se localiza en inmediaciones del restaurante Hacienda del Bosque; y el tercero se ubica entre las veredas Pilas del Cabuyal y Atenas, en el acceso al Jardín Botánico del corregimiento Los Andes, señalado como el tramo con mayor afluencia de visitantes.

Denuncias ciudadanas también han dado cuenta de acumulación de residuos sólidos y señales de deterioro ambiental en algunos tramos del río, especialmente entre los puentes de El Peñón y Carulla. Estas observaciones fueron tenidas en cuenta por las autoridades ambientales durante los recorridos de verificación realizados en la zona.

Desde la Policía Ambiental y de Recursos Naturales se informó que durante lo corrido del año 2025 se han impuesto más de 80 órdenes de comparendo relacionadas con el lavado de vehículos en el espacio público y en fuentes hídricas. Así lo manifestó David Fernando Rendón, intendente jefe de esa especialidad en Cali, quien explicó que las sanciones se sustentan en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

(Crédito: Alcaldía de Bogotá)
(Crédito: Alcaldía de Bogotá)

“Desde el grupo de Policía Ambiental y Recursos Naturales, de la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental de Cali, hemos venido efectuando diferentes acciones de control para mitigar el lavado de vehículos en la vía pública y en nuestras fuentes hídricas. Durante lo corrido del 2025, se han impuesto más de 80 órdenes de comparendo por esta situación, amparadas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Ley 1801 de 2016”, señaló el uniformado.

Por su parte, el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, Dagma, informó que se adelantan jornadas de sensibilización comunitaria orientadas a prevenir estas conductas. Henry Grueso Romero, vocero de la entidad, explicó que estas actividades buscan generar conciencia sobre la protección del río Cali y los impactos derivados de acciones cotidianas como el lavado de automotores en cuerpos de agua.

“En estas actividades, junto con las demás instituciones, invitamos a la comunidad a cuidar y conservar el río Cali, explicando que este tipo de acciones no solo afectan a la fauna y flora de la zona, sino también a las comunidades”, expresó Grueso Romero durante una de las intervenciones citadas por Semana.

La CVC recordó que este tipo de infracciones conlleva sanciones económicas significativas. Las multas pueden llegar hasta ocho salarios mínimos diarios legales vigentes, lo que equivale a 11.388.000 pesos, de acuerdo con la normatividad aplicable. Estas medidas buscan disuadir la reiteración de prácticas consideradas nocivas para los ecosistemas acuáticos.

- crédito Dagma
- crédito Dagma

Las autoridades ambientales también advirtieron que el uso de detergentes, aceites y grasas durante el lavado de vehículos genera impactos directos sobre los cuerpos de agua, afectando su calidad y poniendo en riesgo la vida silvestre asociada a estos ecosistemas. Estos residuos, señalaron, pueden alterar los procesos naturales del río y comprometer su función ambiental y social.

Desde la CVC se reiteró el llamado a utilizar lavaderos autorizados, los cuales cuentan con sistemas adecuados para el manejo de vertimientos y residuos. Además, se recordó que la Ley 1801 de 2016 establece que “está prohibido lavar bienes muebles en el espacio público, vía pública, ríos, canales y quebradas”, disposición que respalda las acciones de control adelantadas en Cali.

