La terrible molestia por la que Silvestre Dangond no pudo terminar su concierto en Cali: “Más firme que nunca”

El concierto, programado para extenderse cuatro horas, terminó antes de lo previsto, luego de que el artista recibiera recomendación médica de interrumpir el espectáculo y priorizar su estado

El cantante vallenato sufrió una terrible molestia estomacal que fue controlada - crédito silvestredangond/Instagram

En medio de la Feria de Cali 2025, la noche del 28 de diciembre en el Diamante de Béisbol de Cali se vio marcada por la inesperada interrupción del concierto de Silvestre Dangond, destacada y esperada estrella del vallenato.

Miles de seguidores se congregaron para disfrutar de un espectáculo que, según lo anunciado, se extendería durante cuatro horas y contaría con la presencia del acordeonero Juancho de la Espriella, pero el evento se detuvo abruptamente pasadas dos horas y media, dejando un sinsabor en los caleños, especialmente por las palabras de despedida de Dangond.

La situación generó inquietud entre los asistentes, que escucharon al artista expresar: “No me siento bien, la verdad, no puedo seguir. Gracias, Cali”.

Silvestre Dangond interrumpió abruptamente su
Silvestre Dangond interrumpió abruptamente su show en Cali - crédito silvestredangond/Instagram

Al respecto, el equipo de Dangond confirmó a diferentes medios de comunicación que la suspensión obedeció a una “molestia gastrointestinal” que forzó al cantante a abandonar el escenario por recomendación médica, priorizando su salud.

A través de un comunicado difundido por su equipo de prensa y reproducido por Blu Radio, se informó: “Luego de dos horas y media de espectáculo, Silvestre Dangond, la estrella latina del vallenato, debió interrumpir su presentación debido a una molestia gastrointestinal. Por recomendación médica y atendiendo a su estado de salud, se tomó la decisión de detener el concierto para priorizar su bienestar”.

El artista utilizó sus redes sociales para tranquilizar a sus seguidores, señalando: “Respirar y agradecer!!! Aquí estoy más firme que nunca para despedir el año y dar gracias por este 2025! Gracias mi Cali querido por estar, por acompañar y por entender”.

Fanáticos expresaron comprensión y expectativas
Fanáticos expresaron comprensión y expectativas de una revancha en la próxima visita de Silvestre Dangond a la capital del Valle - crédito @silvestredangond/Instagram

La situación dejó a los fanáticos con sentimientos encontrados y expectativas de una “revancha” en la próxima visita de Dangond a la capital del Valle.

Varios asistentes y seguidores expresaron su comprensión ante lo sucedido y celebraron que el cantante se encuentre en mejor estado de salud, según comentarios recopilados en redes sociales.

“Gracias Silve, ese era mi regalo de cumpleaños...las 2 horas más felices de este 2025″; “Te entendemos. Eres tan humano como todos ❤️gracias por la noche que nos regalaste 🔥 se notó el esfuerzo en cada canción" ; “Desde que comenzó sentí que no estabas al 100% pensé que era cansancio.pero me lo goce esas 2 horas (sic)”, fueron algunos comentarios de sus seguidores.

La próxima presentación de Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella está programada para el Festival de la Leyenda Vallenata 2026, que se celebrará en Valledupar entre el 29 de abril y el 2 de mayo, evento que también contará con actuaciones de artistas como Binomio de Oro de América, J Balvin y Guayacán Orquesta.

Balance de la Feria de Cali 2025 del 25 al 28 de diciembre

La Alcaldía de Cali presentó un primer balance sobre la Feria de Cali 2025, resaltando la asistencia masiva, la dinamización económica y el impacto en los barrios populares.

Según el informe oficial, entre el 25 y el 28 de diciembre, eventos centrales como el Salsódromo, la Fiesta de Mi Pueblo, el Desfile de Autos Clásicos y Antiguos y Cali Viejo reunieron a más de 88.000 asistentes. Además, miles de personas participaron en actividades descentralizadas y comunitarias en diferentes sectores de la ciudad.

El desfile inaugural del Salsódromo
El desfile inaugural del Salsódromo congregó a bailarines y asistentes en el primer día de la Feria de Cali, pese a la lluvia. - crédito Alcaldía Santiago de Cali

De acuerdo con el Sistema de Información Turística del Valle (Situr Valle), hasta el cuarto día de feria se registraron 72.420 visitantes: 7.606 internacionales, 28.551 nacionales y 36.263 internos provenientes del Valle del Cauca.

Este flujo generó ingresos turísticos estimados en USD8,2 millones y una ocupación hotelera del 88%, una de las cifras más altas de la última década. La proyección de cierre estima más de 105.000 visitantes y más de USD12 millones en ingresos turísticos.

La Alcaldía destacó que la programación descentralizada llevó actividades al barrio Obrero con los Agua’e lulo, al Distrito de Aguablanca con la Caseta del Bulevar del Oriente, al Parque de la Caña y a los corregimientos mediante la Feria Rural.

Este enfoque ha impulsado el comercio y fortalecido la economía local. “Conciertos, actividades recreativas y circuitos gastronómicos han impulsado el comercio local y fortalecido la economía de estos sectores”, indicó la administración municipal.

Dan malas noticias sobre el

'Timochenko' acusó a la UNP

Los divertidos memes que dejó

Competencia para Rodallega, este es

Shakira interactuó de cerca con
Nuevo comandante de las Fuerzas

Shakira interactuó de cerca con

Competencia para Rodallega, este es

