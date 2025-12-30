Colombia

Hijo de La Gata quedó en libertad condicional, pese a haber sido condenado por homicidio y concierto para delinquir

La controvertida decisión de la jueza permite que López cumpla el resto de su pena fuera de prisión, tras evaluarse su conducta y programas de resocialización

Alias El gatico había sido
Alias El gatico había sido capturado en 2012 por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir - crédito Fernando Vergara/AP

La jueza Carmen Luisa Terán Suárez tomó una decisión que ha generado revuelo en Barranquilla: otorgó la libertad condicional a Jorge Luis Alfonso López, conocido como alias Gatico e hijo de la fallecida Enilse López, alias La Gata.

La resolución, difundida por Semana y W Radio, se fundamenta en el cómputo de 229 meses y 18 días de privación de la libertad y redenciones, aplicando la Ley 1709 de 2014.

Este fallo modifica significativamente la situación procesal de un condenado por homicidio agravado y concierto para delinquir, y permitirá a Alfonso López cumplir el resto de su condena fuera del centro penitenciario, bajo ciertas obligaciones legales.

En el auto judicial, la jueza ordenó notificar formalmente la decisión a la Dirección del Establecimiento Penitenciario y Carcelario El Bosque, anexando el documento a la hoja de vida del interno y entregando una copia al propio López.

Además, instruyó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) para ejecutar la notificación, lo que ha generado repercusiones inmediatas en la opinión pública y ha reavivado cuestionamientos sobre la gestión de Terán Suárez en casos de alto perfil, como la autorización de prisión domiciliaria al empresario Carlos Mattos.

La jueza valoró tanto el comportamiento de López durante su reclusión como el cumplimiento de los requisitos legales.

El auto judicial que concede
El auto judicial que concede la libertad condicional a Jorge Luis Alfonso López, alias ‘Gatico’, hijo de ‘La Gata’, y genera polémica - crédito red social X

Según el auto firmado el lunes 29 de diciembre, Alfonso López ha cumplido 231 meses y 27 días de su condena, superando la pena originalmente impuesta de 210 meses y 18 días.

Entre los elementos clave para su decisión se incluyeron informes de buena conducta y certificaciones presentadas por la defensa que avalan su participación en programas de resocialización, trabajo y estudios dentro del establecimiento carcelario, muchos de ellos en coordinación con universidades asociadas al Inpec.

El despacho judicial destacó que la libertad condicional permite que la persona condenada cumpla la pena fuera del sistema de reclusión, siempre cumpliendo ciertas obligaciones.

Según el documento oficial, esta medida “ayuda a tener connotaciones de carácter moral, estimulando positivamente a la persona privada de la libertad que ha demostrado verdadera readaptación social, y motivando al resto de la población carcelaria a seguir el ejemplo, cumpliendo así la función rehabilitadora”.

El auto interlocutorio número 704, notificado al centro penitenciario, indica: “Por medio de la presente se le informa que este juzgado concedió el subrogado penal de libertad condicional al señor Jorge Luis Alfonso López. Por lo tanto, sírvase dejarlo en libertad siempre y cuando no sea requerido por otra autoridad”.

El auto judicial que concede
El auto judicial que concede la libertad condicional a Jorge Luis Alfonso López, alias Gatico, reaviva la polémica en Barranquilla - crédito AP

López fue víctima de un atentado mientras permanecía en una clínica bajo custodia, un ataque que, según reportaron periodistas de W Radio, involucró a seis individuos con prendas de la Policía Nacional ingresando al centro médico, lo que generó dudas sobre la seguridad e integridad del proceso.

La trayectoria de Jorge Luis Alfonso López está marcada por su pertenencia al denominado clan de la Gata, señalado por sus presuntos vínculos con estructuras paramilitares.

Hijo de Enilse López, quien falleció a comienzos de este año, Jorge Luis asumió la alcaldía de Magangué entre 2003 y 2006, cargo del que fue destituido e inhabilitado por veinte años por la Procuraduría General debido a irregularidades en contratación.

Posteriormente, avanzaron investigaciones penales, incluyendo su captura en 2012 por el asesinato del ciudadano libanés Jamil Kaser Ali.

La Gata, poderosa empresaria del
La Gata, poderosa empresaria del chance, falleció en una clínica de Barranquilla - crédito Colprensa

Su condena más conocida, de treinta y nueve años de prisión, corresponde al asesinato del periodista Rafael Enrique Prins Velásquez, ocurrido el 18 de febrero de 2005.

La sentencia de junio de 2014 incluyó los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir, con el agravante de supuestos nexos con grupos armados ilegales.

Las acusaciones también han alcanzado a su hermano, el excongresista Héctor Julio Alfonso López, y a su madre, Enilse López, por presuntos vínculos con paramilitares.

Tras la muerte de su madre, Jorge Luis volvió al centro del debate público tras ser nombrado gestor de paz por el presidente Gustavo Petro, medida que fue revocada al no cumplirse los requisitos de firmeza y la necesidad de cumplir su condena completa.

