Iván Cepeda defendió el aumento del salario mínimo y respaldó a Gobierno Petro: “Para derrotar la pobreza”

Iván Cepeda respaldó el aumento del salario mínimo decretado por el Gobierno de Gustavo Petro y lo defendió como una medida clave para reducir la pobreza y la desigualdad - crédito Colprensa

La decisión del Gobierno de Gustavo Petro de elevar el salario mínimo en un 23,7% se convirtió en uno de los primeros grandes ejes del debate político de cara a las elecciones presidenciales de 2026.

En medio de las reacciones encontradas, el senador Iván Cepeda Castro, quien se perfila como la principal carta del petrismo para la sucesión presidencial, salió en defensa del incremento, al que calificó como una apuesta ética, económica y social para combatir la pobreza y la desigualdad en Colombia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Para Cepeda, el aumento del salario mínimo no es una medida aislada, sino una señal clara del rumbo que ha tomado el actual Gobierno.

“Con la decisión de adaptar el salario mínimo al salario vital que estipula nuestra Constitución, y aumentar el ingreso de los trabajadores y las trabajadoras en un 23%, el Gobierno y el presidente Petro profundizan conquistas sociales esenciales”, afirmó el senador en un mensaje público.

En su pronunciamiento, Cepeda sostuvo que el incremento salarial representa “una clara opción para derrotar la pobreza, reducir la desigualdad y generar condiciones para la vida digna”, al tiempo que defendió su impacto económico.

“Respaldo esta trascendental decisión por razones éticas y económicas. La prosperidad de los trabajadores es también la prosperidad de la Nación”, señaló, destacando que el aumento tendrá efectos positivos en el comercio y el crecimiento económico.

Según su análisis, “con esta medida se dinamiza el consumo interno y se estimula un crecimiento económico sostenible”.

Iván Cepeda defendió el aumento del salario mínimo decretado por el Gobierno y lo presentó como una medida clave para reducir la pobreza y la desigualdad en Colombia - crédito Iván Cepeda/X

El senador también subrayó la visión del Gobierno en materia de política pública, al asegurar que las decisiones económicas deben estar subordinadas a objetivos sociales.

“El programa social debe ser el criterio fundamental para las decisiones económicas y un aspecto central de la vida política”, dijo, en línea con el discurso del Ejecutivo sobre el fortalecimiento del empleo y la redistribución del ingreso.

En clave política, Cepeda no dejó pasar las críticas provenientes de la oposición y cuestionó lo que considera un cambio discursivo motivado por la coyuntura electoral.

“Aunque ahora, en época electoral, la extrema derecha pretende presentarse como partidaria de la justicia social, la realidad es que siempre ha aplicado las fórmulas más mezquinas del neoliberalismo”, afirmó.

De cara al futuro, Cepeda proyectó una visión de diálogo entre trabajadores y empresarios, señalando que el bienestar laboral no es incompatible con el desarrollo del sector productivo.

“El bienestar de los trabajadores contribuye al desarrollo de la economía en su conjunto, y no es incompatible con el bienestar empresarial. En mi gobierno practicaré el diálogo con el empresariado y velaré también por el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas”, concluyó, dejando entrever los ejes de un eventual proyecto presidencial.

Sin embargo, el incremento del salario mínimo ha generado fuertes críticas desde otros sectores políticos y entre varios aspirantes a la Presidencia. Uno de los principales cuestionamientos gira en torno a su impacto sobre la informalidad laboral, que supera el 55% en Colombia.

Juan Carlos Pinzón advirtió que el incremento del salario mínimo podría afectar el empleo formal y profundizar la informalidad laboral en el país - crédito Juan Carlos Pinzón/X

El exministro Juan Carlos Pinzón, quien evalúa su participación en la consulta de la centroderecha “La gran consulta por Colombia”, advirtió que el aumento podría poner en riesgo el empleo formal.

“El aumento del salario mínimo en 23% puede sonar bien, pero en la realidad pone en riesgo el empleo formal de millones de colombianos. Con una informalidad que ya supera el 55%, esta decisión puede empujar a más personas a la precariedad”, sostuvo.

En una línea similar, Juan Manuel Galán, candidato del Nuevo Liberalismo, calificó la decisión del Gobierno como irresponsable. Según afirmó, el incremento no beneficia a la mayoría de los trabajadores del país.

“Es indispensable ayudar a los colombianos a mejorar su calidad de vida. Pero el camino no puede ser empujar a los pequeños empresarios a la quiebra, porque cuando cae la empresa, se pierde el empleo y el que sufre es el trabajador”, advirtió.

Juan Manuel Galán calificó como irresponsable el aumento del salario mínimo y alertó sobre sus posibles efectos negativos para los trabajadores informales - crédito Juan Manuel Galán/X

A estas críticas se sumó el exalcalde de Bogotá y precandidato presidencial Enrique Peñalosa, quien cuestionó en una entrevista con W Radio duramente el impacto real del aumento. Según Peñalosa, el 48% de los trabajadores colombianos gana menos de un salario mínimo, una situación que se habría agravado tras los incrementos recientes.

“Con el aumento del año pasado, que fue bastante más alto que la inflación, aumentó en más de un millón el número de trabajadores que ganan menos de un salario mínimo durante 2025”, señaló.

Peñalosa advirtió que el principal efecto del alza será el encarecimiento del costo de vida para quienes no reciben el salario mínimo. “Claramente lo que va a pasar es que a esos trabajadores se les va a encarecer todo”, aseguró, y agregó que los pequeños y medianos empresarios serán los más afectados por el aumento de los costos laborales.

El expresidente Álvaro Uribe criticó el aumento del salario mínimo y aseguró que la medida terminará afectando el costo de vida de los trabajadores - crédito Álvaro Uribe Vélez/X

En ese contexto, calificó la decisión como “un engaño” y advirtió que podría generar más inflación, desempleo y daños estructurales a la economía.

Desde la oposición más dura, el expresidente Álvaro Uribe Vélez también se pronunció sobre la medida. A través de su cuenta en la red social X, Uribe afirmó: “Petro endulza el oído de los trabajadores y les amarga la vida”, en una crítica directa al Gobierno por lo que considera una política populista con efectos adversos.