Gobierno oficializó el nombramiento de dos nuevas comisionadas en la Creg: estos son los perfiles de las expertas

Las designaciones de las nuevas expertas comisionadas quedaron en firme el 29 de diciembre de 2025 mediante decretos firmados por el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, como parte de la estructura técnica del ente regulador del sector energético

La Creg es el organismo encargado de definir tarifas, reglas de mercado y lineamientos técnicos del sector de energía y gas en Colombia - crédito Creg

El Gobierno oficializó el nombramiento de dos nuevas expertas comisionadas en la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), organismo técnico adscrito al Ministerio de Minas y Energía que cumple funciones regulatorias en los sectores de energía eléctrica y gas combustible en Colombia.

Las designaciones fueron formalizadas el 29 de diciembre de 2025 mediante dos decretos firmados por el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, los cuales asignan a las dos profesionales el cargo de expertas comisionadasdentro de la planta de personal de la Creg.

Los nombramientos se concretaron a través del Decreto 1467 de 2025, mediante el cual se designa a la doctora Ángela Patricia Álvarez Gutiérrez, y el Decreto 1468 de 2025, que oficializa la vinculación de la doctora Adriana María Jiménez Delgado. En ambos casos, los decretos señalan que los cargos se otorgan con carácter ordinario y que su vigencia rige a partir de la fecha de expedición.

Ángela Patricia Álvarez Gutiérrez fue nombrada como experta comisionada bajo el código 0090 en la planta de personal de la Creg - crédito cortesía Ministerio de Minas y Energia

Cabe recordad que la Creg es una unidad administrativa especial con autonomía técnica y administrativa, creada para regular las actividades relacionadas con la prestación de los servicios públicos de energía eléctrica y gas combustible. Su marco de actuación se encuentra definido principalmente por las Leyes 142 y 143 de 1994.

Entre sus principales responsabilidades se encuentran la definición de fórmulas tarifarias, el establecimiento de reglas de mercado, la regulación del uso de las redes de transporte y distribución, así como la expedición de lineamientos técnicos que buscan garantizar la eficiencia, calidad y continuidad del servicio. Estas funciones tienen un impacto directo en los costos que asumen los usuarios finales, tanto hogares como empresas, por ello la importancia de la entidad en la regulación de las tarifas.

Los nombramientos tienen impacto en la regulación de los servicios públicos de energía eléctrica y gas combustible - crédito Juan Carlos Hidalgo/EFE

Trayectoria de las nuevas comisionadas

Una de las nuevas expertas comisionadas es Ángela Patricia Álvarez Gutiérrez, que cuenta con experiencia en el sector público y privado en temas relacionados con energía. Álvarez se desempeñó como directora ejecutiva del Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (Fenoge), entidad encargada de promover proyectos asociados a la transición energética y al uso eficiente de los recursos.

Su formación académica incluye estudios en ingeniería de sistemas, una maestría en gestión y una especialización en gerencia de recursos energéticos y energías renovables. Además, en años recientes trabajó en Ecopetrol, donde lideró iniciativas vinculadas a distintas fuentes de generación energética, entre ellas solar, eólica, hidroeléctrica de pequeña escala, biomasa y geotermia.

En cuanto a Adriana María Jiménez Delgado, es economista y cuenta con una especialización en políticas públicas y regulación económica. En 2009 se desempeñó como asesora en la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg); y durante el actual Gobierno ha trabajado como contratista en el Ministerio de Minas y Energía y en el área financiera del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Su cargo más reciente fue el de coordinadora de evaluación en la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), función que ejerce desde mayo de este año.

Adriana María Jiménez Delgado fue designada como experta comisionada mediante el Decreto 1468 de 2025 - crédito cortesía Ministerio de Minas y Energia

Los nombramientos de expertas comisionadas en la Creg son considerados de interés público debido a la influencia que tiene este organismo en la definición de las condiciones bajo las cuales se prestan los servicios de energía y gas en el país. La incorporación de nuevas expertas se da en un contexto en el que las discusiones sobre regulación energética, costos del servicio y transición hacia fuentes no convencionales ocupan un lugar central en la agenda pública.

Desde el punto de vista institucional, las expertas comisionadas participarán en los análisis técnicos y en los procesos de adopción de resoluciones que orientan la política regulatoria del sector.

Con estos nombramientos, el Gobierno completó dos vacantes dentro del cuerpo de expertos de la entidad, fortaleciendo su estructura técnica para el cumplimiento de las funciones asignadas por la ley en materia de regulación de energía eléctrica y gas combustible en Colombia.

