Colombia

Francisco Barbosa expuso los efectos nocivos que tendrá el aumento del salario mínimo por decreto de Petro: “Se despide pisoteando al país”

El exfiscal General de la Nación catalogó la medida como un ataque a la población trabajadora

Guardar
Francisco Barbosa expuso los efectos
Francisco Barbosa expuso los efectos nocivos que tendrá el aumento del salario mínimo por decreto de Petro- crédito Montaje Infobae

El 29 de diciembre de 2025, el Gobierno de Gustavo Petro anunció un aumento del 23,7% en el salario mínimo colombiano para 2026, una decisión que cobró notable relevancia por ubicarse muy por encima del índice de inflación y alejarse de las recomendaciones habituales de expertos en productividad.

Este incremento, comunicado públicamente a dos días de finalizar 2025, sitúa la remuneración mensual total, incluido auxilio de transporte, en $2.000.000 para el próximo año, según datos del propio presidente en su alocución nacional. El mandatario argumentó que esta política tiene como objetivo cubrir integralmente los costos de alimentación, vivienda y salud de los trabajadores, en línea con el concepto de salario mínimo vital promovido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Dentro de la nueva estructura salarial, se distinguen dos componentes: un salario base de $1.750.905 y un subsidio de transporte de $249.095. Sin el componente de transporte —que no es aplicable en todas las regiones de Colombia— el salario vital se mantendrá en $1.750.905, lo que representa un aumento del 22,7% respecto al valor del año anterior.

Gustavo Petro Asegura Que El Salario Mínimo Colombiano Alcanzo A Ser El Mas Alto De América Latina En La Década De Los 60 - crédito Presidencia de la República de Colombia/YouTube

En palabras de Gustavo Petro, “realmente gana más la familia ahora, no solo el trabajador”, una afirmación que acompañó reconociendo la controversia que suele generar un alza de este calibre entre ciertos sectores empresariales y políticos. Según cifras compartidas en la presentación oficial, el incremento real previsto para 2026 es del 18,7%, superando el desempeño registrado durante cada uno de los tres primeros años de su gobierno. El mandatario enfatizó que el análisis debe contemplar la diferencia entre incremento nominal y real, teniendo en cuenta el impacto de la inflación y la variación en el costo de la canasta familiar.

La respuesta de Francisco Barbosa al aumento del salario mínimo

El exfiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, utilizó sus redes sociales para criticar el decreto del Gobierno que lidera Gustavo Petro. En su opinión, el aumento del 23,7% tendrá un impacto en la empleabilidad.

El exfiscal General de la
El exfiscal General de la Nación catalogó la medida como un ataque a la población trabajadora - crédito @FBarbosaDelgado/X

“Petro con la decisión del aumento del 23,7% del salario mínimo mete al país de lleno en la informalidad, tercerización, reducción de contrataciones, nuevo desempleo y congelamiento de nóminas”, escribió Barbosa en su cuenta de X.

A la par, señaló que “el aumento del salario mínimo incrementará precios, aumentará la inflación y el consumidor pagará el costo. Para rematar el Banco de la República subirá las tasas de interés y con ello encarecerá el crédito”.

Incluso, catalogó el aumento del salario mínimo como un regalo de despedida de Petro, que, a su juicio, perjudica a los colombianos. “Petro se despide de la presidencia pisoteando el país. Al final los trabajadores no ganan”.

Uribe madrugó y como hace
Uribe madrugó y como hace de forma habitual, reaccionó ante esta nueva medida del Gobierno Petro - crédito @AlvaroUribeVel/X

A la postura del exfiscal Barbosa, se sumó el expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, que, en la misma plataforma, sostuvo: “Petro endulza el oído de los trabajadores y les amarga la vida”.

Este señalamiento del líder del Centro Democrático respalda al de la senadora y otrora precandidata presidencial de su misma colectividad, María Fernanda Cabal, que añadió en un mensaje con pocos minutos de diferencia al de Uribe que “Subir salarios sin producir más no genera riqueza, sino que la elimina”.

“¿No lo creen? vean lo que Chávez y Maduro hicieron con Venezuela (sic)“, agregó en el mismo mensaje Cabal, que también compartió un video en el que recordó en vida al líder del régimen venezolano Hugo Chávez.

“Chávez anunciaba aumentos de salario mínimo mientras destruía la economía. Petro va por el mismo camino, populismo disfrazado de justicia social que solo genera inflación, desempleo y pobreza”, acompañó el mensaje de la congresista la grabación.

Temas Relacionados

Salario mínimo 2026Francisco BarbosaSalario mínimo aumentoSalario mínimo 2.000.000Gustavo PetroGobierno nacionalSalario mínimo consecuenciasDesempleoColombia-Noticias

Más Noticias

Dan malas noticias sobre el aumento del salario mínimo de 2026: “Desvío tendrá implicaciones indeseables”

El fuerte ajuste introducirá presiones a la política monetaria y pondrá a prueba la reacción de empresas y del mercado laboral en un entorno de incertidumbre para 2026

Dan malas noticias sobre el

‘Timochenko’ acusó a la UNP de “vulnerar los derechos” de los firmantes del Acuerdo de Paz, luego de confirmarse ‘barrida’ en la entidad

El comunicado del partido Comunes, que surgió tras la desmovilización de las Farc, y que replicó el excabecilla de la extinta organización al margen de la ley, destacó que la decisión recae sobre los directivos de la entidad e instó a sindicatos y organizaciones civiles a acompañar a las familias de los afectados

‘Timochenko’ acusó a la UNP

Los divertidos memes que dejó el anuncio del aumento del salario mínimo en Colombia

Plataformas como X, Facebook e Instagram se convirtieron en escenarios de conversación, ironía y análisis luego de la difusión de la cifra de incremento dispuesta para el 2026 por el Gobierno nacional

Los divertidos memes que dejó

Competencia para Rodallega, este es el refuerzo que prioriza Santa Fe para la Copa Libertadores

Hasta el momento, el club Cardenal no ha confirmado la llegada de ningún futbolista para 2026

Competencia para Rodallega, este es

La terrible molestia por la que Silvestre Dangond no pudo terminar su concierto en Cali: “Más firme que nunca”

El concierto, programado para extenderse cuatro horas, terminó antes de lo previsto, luego de que el artista recibiera recomendación médica de interrumpir el espectáculo y priorizar su estado

La terrible molestia por la
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Nuevo comandante de las Fuerzas

Nuevo comandante de las Fuerzas Militares se refirió a los desafíos de la nueva cúpula militar del Gobierno Petro: “Es una prioridad”

Madre envió súplica a Gustavo Petro por ola de violencia en la región: “Parece que fuera una condena ser madres en el Catatumbo”

Reportan el secuestro de un policía en vía Panamericana de Cali a Popayán: esto se sabe

Así es como la Amazonía colombiana “suministra la demanda internacional de cocaína, oro y carne” a los grupos armados ilegales

Reportan atentado con granada en el oriente de Cali: hay cinco heridos, entre ellos dos menores

ENTRETENIMIENTO

La terrible molestia por la

La terrible molestia por la que Silvestre Dangond no pudo terminar su concierto en Cali: “Más firme que nunca”

Shakira interactuó de cerca con sus fans en Florida: besos robados y orejas de lobo dieron de qué hablar en redes sociales

Melina Ramírez se mostró afectada por no pasar la celebración de Año Nuevo con su hijo

Disney+ Colombia: Estas son las mejores producciones para ver hoy

Ranking Spotify en Colombia: top 10 de los podcasts favoritos

Deportes

Competencia para Rodallega, este es

Competencia para Rodallega, este es el refuerzo que prioriza Santa Fe para la Copa Libertadores

Mercado de jugadores - EN VIVO: altas, bajas y posibles fichajes de los clubes del fútbol colombiano hoy 30 de diciembre para el 2026

Figura del Junior de Barranquilla le mete presión a los Char para su renovación: “Estoy esperando al club”

Emblemática emisora deportiva colombiana tiene los días contados: Carlos Antonio Vélez y otros periodistas reaccionaron

Jorge Carrascal está en carpeta de un campeón italiano: vea de cuál se trata