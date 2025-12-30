Francisco Barbosa expuso los efectos nocivos que tendrá el aumento del salario mínimo por decreto de Petro: “Se despide pisoteando al país”

Francisco Barbosa expuso los efectos nocivos que tendrá el aumento del salario mínimo por decreto de Petro- crédito Montaje Infobae

El 29 de diciembre de 2025, el Gobierno de Gustavo Petro anunció un aumento del 23,7% en el salario mínimo colombiano para 2026, una decisión que cobró notable relevancia por ubicarse muy por encima del índice de inflación y alejarse de las recomendaciones habituales de expertos en productividad.

Este incremento, comunicado públicamente a dos días de finalizar 2025, sitúa la remuneración mensual total, incluido auxilio de transporte, en $2.000.000 para el próximo año, según datos del propio presidente en su alocución nacional. El mandatario argumentó que esta política tiene como objetivo cubrir integralmente los costos de alimentación, vivienda y salud de los trabajadores, en línea con el concepto de salario mínimo vital promovido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Dentro de la nueva estructura salarial, se distinguen dos componentes: un salario base de $1.750.905 y un subsidio de transporte de $249.095. Sin el componente de transporte —que no es aplicable en todas las regiones de Colombia— el salario vital se mantendrá en $1.750.905, lo que representa un aumento del 22,7% respecto al valor del año anterior.

En palabras de Gustavo Petro, “realmente gana más la familia ahora, no solo el trabajador”, una afirmación que acompañó reconociendo la controversia que suele generar un alza de este calibre entre ciertos sectores empresariales y políticos. Según cifras compartidas en la presentación oficial, el incremento real previsto para 2026 es del 18,7%, superando el desempeño registrado durante cada uno de los tres primeros años de su gobierno. El mandatario enfatizó que el análisis debe contemplar la diferencia entre incremento nominal y real, teniendo en cuenta el impacto de la inflación y la variación en el costo de la canasta familiar.

La respuesta de Francisco Barbosa al aumento del salario mínimo

El exfiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, utilizó sus redes sociales para criticar el decreto del Gobierno que lidera Gustavo Petro. En su opinión, el aumento del 23,7% tendrá un impacto en la empleabilidad.

“Petro con la decisión del aumento del 23,7% del salario mínimo mete al país de lleno en la informalidad, tercerización, reducción de contrataciones, nuevo desempleo y congelamiento de nóminas”, escribió Barbosa en su cuenta de X.

A la par, señaló que “el aumento del salario mínimo incrementará precios, aumentará la inflación y el consumidor pagará el costo. Para rematar el Banco de la República subirá las tasas de interés y con ello encarecerá el crédito”.

Incluso, catalogó el aumento del salario mínimo como un regalo de despedida de Petro, que, a su juicio, perjudica a los colombianos. “Petro se despide de la presidencia pisoteando el país. Al final los trabajadores no ganan”.

A la postura del exfiscal Barbosa, se sumó el expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, que, en la misma plataforma, sostuvo: “Petro endulza el oído de los trabajadores y les amarga la vida”.

Este señalamiento del líder del Centro Democrático respalda al de la senadora y otrora precandidata presidencial de su misma colectividad, María Fernanda Cabal, que añadió en un mensaje con pocos minutos de diferencia al de Uribe que “Subir salarios sin producir más no genera riqueza, sino que la elimina”.

“¿No lo creen? vean lo que Chávez y Maduro hicieron con Venezuela (sic)“, agregó en el mismo mensaje Cabal, que también compartió un video en el que recordó en vida al líder del régimen venezolano Hugo Chávez.

“Chávez anunciaba aumentos de salario mínimo mientras destruía la economía. Petro va por el mismo camino, populismo disfrazado de justicia social que solo genera inflación, desempleo y pobreza”, acompañó el mensaje de la congresista la grabación.