Colombia

Formulan cargos al gobernador de Antioquia por presuntas fallas en proyecto de ciclorrutas del Oriente

La Contraloría de Antioquia imputó cargos al gobernador Andrés Julián Rendón por un contrato de ciclorrutas suscrito cuando fue alcalde de Rionegro, un proyecto millonario que no habría cumplido su objeto y derivó en desembolsos a contratistas

Guardar
| crédito prensa gobernador de
| crédito prensa gobernador de Antioquia

La Contraloría General de Antioquia formuló cargos por presunto detrimento patrimonial contra el gobernador del departamento, Andrés Julián Rendón, por hechos asociados a un proyecto de movilidad ejecutado durante el periodo en el que se desempeñó como alcalde de Rionegro, entre 2016 y 2019, según informó Blu Radio.

La decisión se relaciona con un plan de construcción de ciclorrutas en el Oriente antioqueño que fue anunciado como una intervención regional de gran alcance.

El proceso fiscal tiene como eje un proyecto promovido por el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA), el cual contemplaba una inversión cercana a 25.000 millones de pesos y buscaba conectar varios municipios del Oriente, entre ellos Rionegro y Marinilla.

| crédito Prensa Gobernación de
| crédito Prensa Gobernación de Antioquia

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con los hallazgos del ente de control, la iniciativa no alcanzó una finalización efectiva de las obras, pese a la existencia de contratos suscritos para su ejecución.

Dentro de la investigación se identificó un contrato interadministrativo por 34.458 millones de pesos, celebrado entre la Empresa de Vivienda de Antioquia e Indeportes Antioquia. Según la Contraloría, a pesar de la magnitud del convenio, los trabajos contratados no habrían cumplido con el objeto previsto, lo que derivó en cuestionamientos sobre la planeación y ejecución del proyecto.

El ente de control precisó que de ese monto total fueron desembolsados 26.186 millones de pesos a las firmas proveedoras Ingecon e IDC.

Esa cifra es la base sobre la cual se estructuraron los cargos fiscales, que no solo involucran al actual gobernador, sino también al gerente de la Empresa de Vivienda de Antioquia, Rodrigo Hernández, a exgerentes de Indeportes Antioquia, a siete exfuncionarios de esa entidad, a una de las empresas contratistas y a una aseguradora internacional.

| Crédito Colprensa
| Crédito Colprensa

En el documento que sustenta la imputación, la Contraloría de Antioquia señaló debilidades en la etapa precontractual, las cuales habrían derivado en la celebración de varios contratos cuyas obras, en la actualidad, no cumplirían la finalidad para la que fueron ejecutadas. Estas observaciones hacen parte del análisis técnico realizado durante el proceso investigativo adelantado por el organismo de control fiscal.

Las presuntas irregularidades ya habían sido advertidas hace más de cinco años por organizaciones ciudadanas. Entre ellas se encuentra la Veeduría Ciudadana al Central Park, proyecto inconcluso en el municipio de Bello. En declaraciones recogidas por Blu Radio, su representante, Carlos Contreras, explicó que una de las principales dificultades del proyecto de ciclorrutas estuvo relacionada con la adquisición de predios necesarios para la ejecución de las obras.

“Había que comprar algunas franjas de terreno, muchas franjas de terreno, cuando fueron a hacer las negociaciones algunos cedieron, algunos vendieron, que están reclamando entre otras cosas que les paguen los daños y perjuicios porque durante muchos años no los han podido realizar”, manifestó Contreras, al referirse a los obstáculos que se presentaron durante el desarrollo del proyecto en el Oriente antioqueño.

| crédito Colprensa
| crédito Colprensa

El caso tomó un nuevo alcance institucional luego de que la Contraloría General de la República asumiera poder preferente sobre la investigación. Además, se compulsaron copias a la Fiscalía General de la Nación con el fin de evaluar eventuales implicaciones de carácter penal derivadas de los hechos analizados en el proceso fiscal.

Desde la veeduría ciudadana, se solicitó celeridad en las actuaciones. “Esperamos que la Contraloría General de la República, quien nos informan, ejerce el poder preferente en este proceso, pues termine haciendo justicia y lo más pronto posible. No puede ser que estos procesos terminen demorándose, como en el Central Park, cinco o seis años, casi a punto de prescribir”, afirmó Contreras en declaraciones difundidas por Blu Radio.

Frente a la imputación de cargos, el gobernador Andrés Julián Rendón se pronunció y calificó la actuación como “una actuación inusitada”, al señalar que se produjo a pocos días de que la actual contralora departamental dejara su cargo. El mandatario cuestionó la competencia del ente de control en ese momento específico del proceso administrativo.

“Es evidente el tinte político que la acompaña: lo hace a última hora y sin competencia para ello, extralimitándose en sus funciones. Por esta razón, en este proceso se ha solicitado la nulidad. Los puntos críticos de las ciclorutas están contratadas por esta administración. La razón de este desesperado accionar: a la Contralora saliente le negaron la creación y nombramiento de cerca de 200 cargos”, indicó Rendón.

Este proceso con posible incidencia fiscal se suma a otra investigación en curso relacionada con la gestión de Rendón cuando fue alcalde de Rionegro.

En ese expediente se indagan presuntas irregularidades en la construcción de dos Centros de Atención Inmediata de Policía, por un valor aproximado de 1.270 millones de pesos, los cuales, según la Fiscalía, no habrían sido ejecutados conforme a la normatividad vigente.

Temas Relacionados

Andrés Julián RendónciclorrutasOriente antioqueñodetrimento patrimonialColombia -Noticias

Más Noticias

Salario mínimo de 2026: lavado de ropa, multas, exámenes y Soat, entre lo que subirá 23% desde enero con el aumento del Gobierno

El ajuste modificará valores y reglas de cálculo para trámites, pagos y actividades cotidianas en el país

Salario mínimo de 2026: lavado

Los fuertes choques de los candidatos presidenciales sobre el aumento salario mínimo 2026: “Petro goleó”

Los aspirantes para ocupar la Casa de Nariño expresaron sus críticas y apoyo hacia la medida, al destacar que las decisiones del presidente no deben basarse en decisiones populistas y menos pasar por encima de las advertencias sobre la economía del país

Los fuertes choques de los

Infecciones respiratorias concentran el 60% de las consultas pediátricas en vacaciones: claves para prevenirlas

Los expertos hicieron recomendaciones a los padres y cuidadores en la temporada de cambios de rutinas

Infecciones respiratorias concentran el 60%

Salario mínimo 2026: exministro de Hacienda de Duque propuso demandar ante el Consejo de Estado el decreto; este es el antecedente

José Manuel Restrepo, que fungió como titular de la cartera entre mayo de 2021 y agosto de 2022, compartió cómo en 2016 el alto tribunal tumbó el decreto con el que el entonces Gobierno de Juan Manuel Santos fijó este concepto, al no poder argumentar de manera técnica el porqué del incremento

Salario mínimo 2026: exministro de

Este será el gasto por trabajador que tendrán las empresas tras el aumento del salario mínimo para 2026

El gremio empresarial advierte que el aumento decretado supera ampliamente el ajuste salarial que esperaban y solicita acompañamiento gubernamental para mitigar posibles impactos en la generación de empleo formal

Este será el gasto por
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Madre envió súplica a Gustavo

Madre envió súplica a Gustavo Petro por ola de violencia en la región: “Parece que fuera una condena ser madres en el Catatumbo”

Reportan el secuestro de un policía en vía Panamericana de Cali a Popayán: esto se sabe

Así es como la Amazonía colombiana “suministra la demanda internacional de cocaína, oro y carne” a los grupos armados ilegales

Reportan atentado con granada en el oriente de Cali: hay cinco heridos, entre ellos dos menores

Los secretos de la caída de ‘Munra’, la cabeza del Tren de Aragua en Colombia

ENTRETENIMIENTO

Qué color usar para recibir

Qué color usar para recibir el Año Nuevo 2026: así puede atraer energías positivas

Las mejores series de Netflix Colombia para ver hoy mismo

Apple Colombia: las 10 canciones más sonadas hoy

Luis Díaz tendrá estatua en el pueblo que lo vio nacer, símbolo de disciplina y responsabilidad

Catalina Pérez, arquera de la selección Colombia Femenina, se casó con su pareja en Italia: detalles de la boda

Deportes

La Dimayor impuso duras sanciones

La Dimayor impuso duras sanciones a Independiente Medellín y Atlético Nacional por desmanes en la final de la Copa BetPlay 2025

Colombia tiene una nueva jueza con escarapela FIFA: ella es Karen Lozano

Mercado de fichajes - EN VIVO: contrataciones, bajas y rumores en la bolsa de jugadores del fútbol colombiano hoy 29 de diciembre

El impresionante tatuaje de Duván Vergara: el jugador de Racing viajó de Argentina a Colombia para pasar 9 horas en un quirófano

Atlético Nacional confirmará a campeón de la Copa Libertadores como su entrenador para el 2026: de quién se trata