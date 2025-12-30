Colombia

Fiscalía acusó de homicidio agravado a los dos capturados por la muerte a golpes de Jaime Esteban Moreno en Bogotá

Las actuaciones recogidas en el proceso judicial indican que, lejos de desistir, los acusados persiguieron y alcanzaron nuevamente al estudiante, y González Castro le propinó una fuerte patada por la espalda

Guardar
Los dos imputados por el
Los dos imputados por el crimen no han aceptado cargos en su contra - crédito Redes Sociales

La Fiscalía General de la Nación presentó formalmente el escrito de acusación contra Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro, identificados como los presuntos responsables de haber agredido y causado la muerte a un joven universitario en un caso que conmocionó a la localidad de Barrios Unidos, en Bogotá.

La investigación sostiene que los imputados persiguieron y golpearon a la víctima en la vía pública hasta dejarla inconsciente, desencadenando un trágico desenlace.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Los hechos ocurrieron el 31 de octubre, cuando el joven salió de un establecimiento comercial y fue interceptado por Suárez Ortiz, quien, según las pruebas recabadas, lo habría atacado por la nuca de forma sorpresiva.

La víctima no reaccionó ante el primer golpe y optó por retirarse hacia el occidente de la ciudad acompañado de otra persona, con el objetivo de evitar que el incidente escalara y de encontrar un medio de transporte para alejarse del lugar.

Las actuaciones recogidas en el proceso judicial indican que, lejos de desistir, los acusados persiguieron y alcanzaron nuevamente al estudiante.

El escrito relata que González Castro le propinó una fuerte patada por la espalda que hizo que el joven cayera al suelo.

Revelan los graves problemas de
Revelan los graves problemas de Ricardo González, presunto asesino de Jaime Esteban Moreno, por su consumo de alcohol - crédito X

En ese momento, “aprovechando el estado de indefensión e inconsciencia en el que quedó”, Suárez Ortiz presuntamente continuó agrediéndolo, exacerbando la gravedad de las lesiones.

El estudiante fue trasladado de urgencia a un centro asistencial en estado crítico.

Los informes médicos determinaron que presentaba politraumatismos en cara, cráneo y tórax, lesiones que finalmente derivaron en su fallecimiento tras el ingreso hospitalario.

Por estos hechos, Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro deberán enfrentar un juicio oral señalados como presuntos responsables del delito de homicidio agravado.

La Fiscalía sustenta su acusación sobre un conjunto de evidencias que confirman la secuencia y gravedad de las agresiones, así como el nexo causal con la muerte del universitario.

La defensa del imputado pidió
La defensa del imputado pidió que pueda seguir ligado al proceso con el beneficio de prisión domiciliaria - crédito Redes Sociales

La radicación del escrito de acusación marca el inicio del proceso judicial en el que la justicia colombiana buscará determinar la responsabilidad de los señalados en un episodio que, según las pruebas preliminares, ocurrió en la vía pública ante la mirada de posibles testigos y dejó como saldo la muerte de un estudiante universitario en Bogotá.

Interpol emitió circular roja para capturar a Paola Fernández

La búsqueda internacional de Paola Fernández, conocida como “la mujer del disfraz azul”, ha cobrado un nuevo impulso tras la confirmación de su presencia en Venezuela, país al que viajó tras la muerte de Jaime Esteban Moreno Jaramillo.

La delegada para la Seguridad Territorial, Deisy Jaramillo, detalló en declaraciones recogidas por W Radio Colombia que “ya tenemos la circular roja” y añadió que “la Fiscalía envió la solicitud para que fuera incluida en circular roja y la Interpol ya la incluyó”.

La funcionaria precisó que la sindicada no se encuentra en territorio colombiano, sino en su país natal: “Se sabe que precisamente está en Venezuela”.

Jaime Esteban Moreno - Kleidymar
Jaime Esteban Moreno - Kleidymar Fernández Sulbarán (implicada en el homicidio del joven) - crédito redes sociales

La emisión de la circular roja por parte de la Interpol representa una ampliación significativa del proceso de búsqueda, ya que permite que Fernández sea localizada y capturada en cualquiera de los 196 países miembros del organismo internacional.

Este procedimiento, solicitado formalmente por la Fiscalía General de la Nación de Colombia, responde a la investigación en curso por el homicidio del estudiante Moreno Jaramillo, quien cursaba el séptimo semestre de Ingeniería de Sistemas en la Universidad de los Andes.

La inclusión de Fernández en la lista de personas buscadas internacionalmente ha permitido redefinir las estrategias de la indagación, abriendo la puerta a la posible solicitud de extradición hacia Colombia. De acuerdo con lo indicado por Jaramillo entrevistada por W Radio Colombia, la investigación sigue activa y las autoridades no descartan futuras capturas relacionadas, lo que podría evidenciar la existencia de una red de complicidades más amplia de la inicialmente considerada.

Estos desarrollos han generado una mayor presión sobre los mecanismos de cooperación internacional, intensificando la colaboración entre las agencias de seguridad de ambos países.

Temas Relacionados

Jaime Esteban MorenoEscrito de acusaciónDos capturadosJuan Carlos Suárez OrtizRicardo Rafael González CastroFiscalíaColombia-Noticias

Más Noticias

Centro Democrático se sumó a las críticas por el aumento del salario mínimo: “Prefirió el derroche, la burocracia y la corrupción”

El Centro Democrático aseguró que cuando el aumento del salario mínimo no viene acompañado de austeridad y apoyo a las microempresas, existe el riesgo de perder puestos formales

Centro Democrático se sumó a

Esto dice análisis de la Universidad EAN sobre incremento del 23% al salario mínimo decretado por Petro: “Pone a prueba la economía”

El ajuste salarial anunciado para 2026 es celebrado como un avance en dignidad laboral, pero analistas insisten en que el beneficio real dependerá de políticas de apoyo a la productividad y la formalización

Esto dice análisis de la

Yina Calderón vuelve a inspirar un muñeco de Año Viejo, esta vez con su vestido de tres cabezas: así quedó

La empresaria e ‘influencer’ fue recreada en uno de los muñecos más comentados de la temporada, pese a que había pedido no ser representada en esta tradición

Yina Calderón vuelve a inspirar

Jueza Marienela Cabrera dijo por proceso que le abrieron por sus videos en TikTok: “A las mujeres no se nos juzga por nuestra capacidad laboral sino por nuestra esfera personal”

Ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Caquetá se radicó el documento que dio pie a la investigación: “el proceso en mi contra responde a parámetros sexistas, machistas y misóginos”

Jueza Marienela Cabrera dijo por

María José Pizarro recordó antigua publicación de María Fernanda Cabal que decía “subir 10 puntos al salario mínimo no generaría inflación”: “De acuerdo con usted”

El incremento del salario mínimo decretado por el presidente Petro reavivó discusiones, luego de que la congresista Pizarro recordara declaraciones pasadas de Cabal sobre el impacto inflacionario

María José Pizarro recordó antigua
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Luego de los ascensos militares

Luego de los ascensos militares y salida de altos mandos, estos serán los desafíos de la nueva cúpula militar para el último periodo del Gobierno Petro

Madre envió súplica a Gustavo Petro por ola de violencia en la región: “Parece que fuera una condena ser madres en el Catatumbo”

Reportan el secuestro de un policía en vía Panamericana de Cali a Popayán: esto se sabe

Así es como la Amazonía colombiana “suministra la demanda internacional de cocaína, oro y carne” a los grupos armados ilegales

Reportan atentado con granada en el oriente de Cali: hay cinco heridos, entre ellos dos menores

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón vuelve a inspirar

Yina Calderón vuelve a inspirar un muñeco de Año Viejo, esta vez con su vestido de tres cabezas: así quedó

Shaira sacudió las redes por posible romance con un reconocido streamer: es amigo de Westcol

Catalina Gómez, presentadora de ‘Noticias Caracol’, dio a luz a su segundo hijo minutos después de cumplir su jornada en el set

Jhovanoty fue detenido por la Policía de Estados Unidos y causó fuerte agarrón entre Beto Coral y Piter Albeiro: “No todos son como usted”

Marbelle lanzó fuerte crítica a los seguidores del presidente Petro por aumento en el salario mínimo: “Sigan pensando que les hicieron un favor”

Deportes

Luis Díaz, nominado por partida

Luis Díaz, nominado por partida doble a mejor gol del 2025 en la Bundesliga: así puede votar por el colombiano

Mercado de jugadores - EN VIVO: altas, bajas y posibles fichajes de los clubes del fútbol colombiano hoy 30 de diciembre para el 2026

Del Deportivo Pereira al fútbol de Europa: Samy Merheg tiene nuevo equipo

Campeón del mundo con Alemania pronóstico el camino de Colombia en el Mundial 2026: líder del grupo, Italia y Argentina, otros rivales

Yoreli Rincón se despidió de Palmeiras con bicampeonato en el 2025: este sería su próximo destino