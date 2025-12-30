Estas son las mejores fiestas de San Silvestre si no se quiere quedar en casa

En varias ciudades del país, la tradición de reunirse el último día de diciembre se mantiene vigente, con actividades organizadas por distintos establecimientos - Jesús Avilés/ montaje Infobae

El último mes del año representa una época significativa en Colombia debido a las celebraciones que promueven el encuentro de familiares, compañeros de trabajo y amigos en torno a tradiciones ancestrales. Una de las celebraciones más emblemáticas es la Fiesta de San Silvestre: cada 31 de diciembre, numerosos ciudadanos se congregan para despedir el año que termina y dar la bienvenida al siguiente.

La Fiesta de San Silvestre conmemora el día dedicado a San Silvestre I, quien fue Papa entre los años 314 y 335. Esta festividad honra la figura de este santo dentro del calendario católico y se celebra cada 31 de diciembre, marcando el final del año.

En distintas ciudades del país, la llegada del 31 de diciembre motiva la organización de múltiples actividades y celebraciones. Espacios como restaurantes, hoteles y centros de eventos preparan opciones variadas para quienes buscan despedir el año en compañía, adaptando sus propuestas a las tradiciones y preferencias propias de cada región.

Planes de San Silvestre en Bogotá

En ese contexto, Wyndham Hotels & Resorts, compañía de franquicias hoteleras, dio a conocer su programación oficial para las celebraciones de Navidad y Año Nuevo en Colombia.

En Bogotá, el hotel ha organizado una cena especial de San Silvestre para el 31 de diciembre. Esta velada incluirá música en vivo, un brindis a medianoche, uvas, cotillón y un buffet internacional con opciones como pernil de cerdo, pavo al horno, lomo Wellington, así como una estación de ensaladas, también una mesa de postres franceses y un “caldo despierta-almas”. La fiesta continuará hasta las 2:00 a.m., según informó Valora Analitik.



Por su parte, el JW Marriott Bogotá presentó su propuesta para las fiestas de diciembre y para finalizar 2025, la cual está orientada a brindar encuentros familiares y una oferta gastronómica.

Con motivo de la despedida de año, el hotel realizará la fiesta San Silvestre bajo la temática Golden Night Wishes, una celebración que contará con orquesta, DJ y servicio de barra libre. Los precios para participar de este evento van desde $775.000 hasta $990.000 por adulto, según el área elegida.

Por su parte, Minor Hotels participará en las festividades de fin de año con actividades programadas en Bogotá, Medellín, Cartagena y Cali.

En Bogotá, el NH Collection Royal Teleport recibirá a los asistentes el 31 de diciembre con una celebración temática centrada en las décadas de los 80 y 90, que contempla cena tipo buffet, música a cargo de un DJ, brindis al llegar la medianoche, cotillón y un espacio destinado para niños, según informó El Espectador.

En el municipio de Chía, ubicado cerca de Bogotá, se llevará a cabo la edición número 39 de la Carrera Internacional San Silvestre, uno de los eventos deportivos más representativos para despedir el año. Las inscripciones para participar estuvieron abiertas entre el 4 y el 20 de noviembre, y actualmente ya se encuentran cerradas.



La competencia reunirá a corredores distribuidos en 14 categorías, que abarcan desde niños en edad preescolar hasta adultos mayores, personas con discapacidad y atletas élite. Se habilitaron 4.000 cupos en total para este encuentro.

“Despide el año corriendo, disfrutando y superando tus límites, porque cada paso compartido nos acerca más a la meta”, describió la Imrd de Chía sobre la carrera.

Fiestas de San Silvestre en otras ciudades

También se encuentran disponibles alternativas para recibir el nuevo año en distintas ciudades. En Medellín, el hotel by Wyndham Medellín organizará una celebración de San Silvestre el 31 de diciembre. El evento contempla cena especial de Fin de Año, brindis, uvas tradicionales, cotillón, presentaciones de música en vivo, actividades recreativas y una “hora loca” para los asistentes.

En Cartagena, el hotel Hilton ofrece opciones para despedir el año en espacios al aire libre junto al mar Caribe. La noche del 31 de diciembre, ofrecerán una fiesta con temática mediterránea, que incluye buffet internacional, presentaciones de orquesta y DJ, pista de baile bajo el cielo nocturno, cotillón, uvas para el conteo de medianoche y un show de fuegos artificiales sobre las aguas.



Por otro lado, Wyndham Residences Santa Marta tiene prevista una celebración de Fin de Año desde las 7:00 p.m. El evento en la capital del Magdalena contará con cena buffet, orquesta crossover, orquesta vallenata, hora loca con papayera, muestra folclórica, DJ y actividades de animación. Los precios establecidos son de $580.000 para adultos y $280.000 para niños.