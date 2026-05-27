Gobierno frenó Conexión Centro, el megaproyecto de $7 billones que buscaba modernizar las vías del Eje Cafetero

La ministra María Fernanda Rojas anunció que la ANI rechazó la iniciativa privada Conexión Centro, el proyecto vial que planteaba inversiones cercanas a $7 billones para modernizar corredores estratégicos entre Caldas, Risaralda, Quindío y Valle del Cauca. - crédito @MinTransporteCo/X

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, confirmó este martes que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) decidió rechazar la iniciativa privada Conexión Centro, el megaproyecto vial que buscaba modernizar y ampliar la red de carreteras del Eje Cafetero mediante una inversión cercana a los $7 billones.

La funcionaria explicó que la decisión se tomó luego de una evaluación integral del proyecto en aspectos jurídicos, técnicos y financieros, y precisó que el acto administrativo correspondiente actualmente se encuentra en proceso de notificación.

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“Quiero decirles que después de hacer el análisis de la evaluación integral de la IP Conexión Centro, después, obviamente, de tener todas las herramientas jurídicas, técnicas y demás en el marco de sus competencias, la ANI ha decidido rechazar la IP Conexión Centro”, afirmó la ministra.

Rojas añadió que, una vez finalicen los trámites de notificación, el contenido completo de la decisión será divulgado oficialmente.

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Con esta determinación, las vías actualmente operadas por Autopistas del Café pasarán a manos del Instituto Nacional de Vías (Invías) cuando finalice el contrato vigente de concesión, previsto para febrero de 2027.

La ministra de Transporte confirmó que la ANI rechazó la iniciativa privada tras realizar la evaluación técnica, jurídica y financiera del proyecto. - crédito @maferojas/X

El proyecto Conexión Centro y las obras previstas

La iniciativa privada Conexión Centro era promovida por Odinsa Vías, plataforma integrada por Odinsa y Macquarie Asset Management, y hacía parte de la quinta generación de concesiones (5G).

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El proyecto contemplaba intervenir corredores estratégicos entre Armenia, Pereira, Manizales y La Paila, considerados fundamentales para la conexión entre el centro del país y el puerto de Buenaventura.

La propuesta incluía:

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77 kilómetros de segunda calzada

Construcción de la variante de Circasia

20 intersecciones nuevas y mejoradas

Construcción de puentes y viaductos

Rehabilitación de más de 200 kilómetros de vías

50 kilómetros de ciclorrutas

Operación y mantenimiento de 334 kilómetros del corredor vial

Según la estructuración del proyecto, las obras buscaban mejorar la movilidad regional, fortalecer la competitividad logística y reducir en aproximadamente un 20% los tiempos de desplazamiento en el corredor vial.

La iniciativa también contemplaba recursos para compensaciones ambientales, programas sociales y obras urbanísticas en municipios del Eje Cafetero y el Valle del Cauca.

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El proyecto vial contemplaba obras de ampliación, nuevas dobles calzadas y mantenimiento de corredores estratégicos entre Armenia, Pereira, Manizales y La Paila. - crédito Odinsa Vías

El papel estratégico del corredor hacia Buenaventura

Conexión Centro buscaba complementar la doble calzada entre La Paila y Calarcá, un tramo considerado estratégico dentro del corredor Bogotá–Buenaventura.

El puerto de Puerto de Buenaventura es uno de los principales nodos logísticos del país y concentra cerca del 35% de las importaciones nacionales.

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De acuerdo con la documentación del proyecto, la modernización vial permitiría mejorar el transporte de carga y pasajeros entre el centro-occidente colombiano y el principal puerto sobre el Pacífico.

La propuesta fue resultado de más de ocho años de estructuración técnica y, según la concesión, incorporó ajustes solicitados por comunidades y actores regionales durante diferentes espacios de socialización.

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Odinsa Vías informó previamente que había invertido alrededor de $30.000 millones en estudios y estructuración de la iniciativa.

Protestas y discusión sobre los peajes

La decisión del Gobierno se produjo semanas después de varias manifestaciones realizadas en el Eje Cafetero bajo la consigna “no más peajes”.

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Las protestas fueron impulsadas por sectores ciudadanos y contaron con el respaldo del representante a la Cámara Santiago Osorio y organizaciones regionales.

Posteriormente, el Gobierno anunció una tarifa diferencial para algunas comunidades cercanas a peajes en Caldas, reduciendo el valor de la tarifa para vehículos de categorías I y II de $17.500 a $700.

En medio de esas mesas de diálogo, varios manifestantes solicitaron no solo el rechazo de Conexión Centro, sino también la terminación anticipada del contrato de Autopistas del Café, concesión que opera desde hace cerca de tres décadas.

Horas antes del anuncio oficial de la ANI, el presidente Gustavo Petro señaló en su cuenta de X que la operación de Autopistas del Café sería retomada como obra pública y aseguró que no habrá más peajes “en el corazón de Colombia”.

El mandatario también indicó que esa política podría aplicarse a otras concesiones que finalicen sus contratos en diferentes regiones del país.

El presidente Gustavo Petro aseguró que las vías de Autopistas del Café pasarán a ser operadas como obra pública una vez finalice la concesión actual. - crédito @petrogustavo/X

Pronunciamientos de gremios y organismos de control

De acuerdo con Cambio, durante las últimas semanas, distintos gremios empresariales y entidades del sector infraestructura solicitaron que la evaluación del proyecto se realizara conforme a criterios técnicos y contractuales.

Entre los pronunciamientos estuvieron los de la ANDI, la Cámara Colombiana de la Infraestructura, cámaras de comercio y comités intergremiales del Eje Cafetero.

El director ejecutivo de Odinsa Vías, Gustavo Ordóñez Salazar, manifestó previamente que la compañía no identificaba riesgos técnicos, jurídicos o financieros que justificaran el rechazo del proyecto y señaló la importancia de culminar el proceso de evaluación integral antes de adoptar una decisión definitiva.

Por su parte, la Contraloría solicitó información a la ANI sobre una posible terminación anticipada de la concesión Autopistas del Café, así como sobre eventuales impactos fiscales relacionados con la reducción de peajes y cambios contractuales.