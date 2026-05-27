Alertan por posible modalidad de estafa relacionada con Bre-B: así funciona el engaño que circula por SMS

Nueva estafa relacionada con Bre-e (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un nuevo método de estafa relacionado con el sistema Bre-B comenzó a circular en redes sociales y plataformas digitales en Colombia. La modalidad utiliza mensajes de texto fraudulentos que aparentan provenir de canales oficiales bancarios y buscan engañar a las víctimas para obtener datos personales y acceder a sus cuentas financieras.

La alerta fue difundida en los últimos días por usuarios y creadores de contenido especializados en tecnología y seguridad digital, quienes advirtieron sobre la forma en la que operaría este posible fraude.

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La información fue divulgada inicialmente por el creador de contenido identificado como @Preceitcol y posteriormente retomada por Revista Semana en una publicación sobre riesgos de seguridad asociados a mensajes falsos relacionados con Bre-B.

Nueva estafa relacionada con Bre-e - crédito Banco de la República

Así comienza el engaño

Según la explicación entregada por el creador de contenido, la estafa inicia con un mensaje de texto SMS que llega desde el mismo número utilizado habitualmente por algunas entidades bancarias para enviar notificaciones de movimientos o transacciones.

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Ese detalle genera una falsa sensación de seguridad entre los usuarios, pues el mensaje parece provenir de un canal legítimo y conocido.

En el contenido del SMS, los delincuentes indican que la persona recibió una transferencia mediante “Breve” o Bre-B y advierten que existe un plazo de 24 horas para aceptar el supuesto dinero.

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El mensaje incluye además un enlace que dirige a una página fraudulenta diseñada para imitar la apariencia de plataformas oficiales relacionadas con servicios financieros y transferencias digitales.

“Lo peligroso es que está llegando desde el mismo número que te notifica tu banco de tus transacciones”, explicó el creador de contenido en el video que circula en redes sociales.

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Página falsa busca robar información

Una vez la víctima ingresa al enlace, es redirigida a un portal falso donde se le solicita información personal como número de cédula, número telefónico y otros datos asociados a su identidad financiera.

Posteriormente, el usuario recibe un código de verificación vía SMS. Según la alerta difundida en redes, ese código sería utilizado por los delincuentes para intentar acceder a cuentas bancarias o autorizar operaciones financieras no permitidas.

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Expertos en seguridad digital advierten que compartir códigos de autenticación representa uno de los principales riesgos en este tipo de fraudes, ya que muchas plataformas financieras utilizan esos mecanismos como barrera de seguridad para validar transacciones y accesos.

En el mensaje fraudulento también se afirma que, si la persona no confirma la recepción del dinero, la transferencia será cancelada o devuelta automáticamente, una estrategia utilizada para generar presión y urgencia en las posibles víctimas.

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Recomiendan no abrir enlaces enviados por SMS

Especialistas en seguridad informática insisten en que los usuarios no deben ingresar a enlaces enviados por mensajes de texto, incluso cuando aparentemente provengan del mismo número utilizado por sus bancos.

La principal recomendación es verificar cualquier movimiento financiero directamente desde la aplicación oficial de la entidad bancaria o desde los canales institucionales autorizados.

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Nueva estafa relacionada con Bre-e - crédito montaje realizado con imágenes del Banco de la República y iStock

Además, recuerdan que las entidades financieras no solicitan claves personales, códigos de autenticación o datos sensibles mediante enlaces enviados por SMS o aplicaciones de mensajería.

El crecimiento de sistemas de pagos inmediatos y plataformas digitales también ha incrementado el interés de organizaciones criminales en desarrollar modalidades de fraude relacionadas con transferencias electrónicas y billeteras digitales.

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Las autoridades y expertos recomiendan desconfiar de mensajes que incluyan enlaces externos, solicitudes urgentes de verificación o anuncios sobre supuestos premios, transferencias o bloqueos de cuentas.

Aumentan las alertas por fraudes digitales

Durante los últimos meses también se han conocido otras modalidades de estafa relacionadas con falsas aplicaciones móviles, mensajes de WhatsApp y enlaces fraudulentos que buscan obtener acceso a información financiera de los usuarios.

En algunos casos, los delincuentes utilizan imágenes oficiales, logos de entidades reconocidas y mensajes diseñados para generar confianza y aparentar legitimidad.

La expansión de sistemas de pagos digitales y plataformas financieras en Colombia ha obligado a reforzar campañas de prevención frente a fraudes electrónicos, especialmente en escenarios donde los usuarios realizan transacciones desde dispositivos móviles.

Expertos recomiendan mantener activados los sistemas de autenticación de doble factor, revisar constantemente movimientos bancarios y evitar compartir información personal o financiera mediante enlaces recibidos por mensajes de texto.

Nueva estafa relacionada con Bre-e - crédito Banco de la República

También aconsejan reportar inmediatamente cualquier mensaje sospechoso a la entidad bancaria correspondiente y eliminar el contenido sin interactuar con enlaces o archivos adjuntos.

Mientras tanto, usuarios en redes sociales continúan alertando sobre la circulación de estos mensajes fraudulentos relacionados con Bre-B y piden extremar precauciones para evitar nuevas víctimas de estafas digitales.