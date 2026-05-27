Petro vuelve a agitar el debate electoral y crecen críticas por presunta participación en política

Gustavo Petro, presidente de Colombia, vuelve habla de las elecciones en una intervención

El presidente Gustavo Petro volvió a generar controversia por sus declaraciones relacionadas con las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo.

En medio de un encuentro con pescadores y comunidades productivas en Ciénaga, Magdalena, el mandatario lanzó un mensaje sobre el panorama electoral que rápidamente provocó reacciones políticas y nuevos cuestionamientos sobre una posible participación indebida en campaña.

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“Votamos por la vida o votamos por la muerte. Bueno hasta ahí, que ya me quieren procesar. Vida no es el nombre de un candidato y muerte tampoco, pero hay que pensarlo porque si no quieren matar a nuestros propios hijos”, afirmó Petro durante el evento público realizado este lunes 26 de mayo.

Las declaraciones del presidente fueron divulgadas por Revista Semana y se producen mientras avanzan denuncias ante la Comisión de Acusaciones por presunta participación en política.

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Gustavo Petro, presidente de Colombia, vuelve habla de las elecciones en una intervención - crédito Dapre

Nuevos cuestionamientos contra Petro

Las palabras del mandatario se suman a otros pronunciamientos recientes sobre las elecciones presidenciales que han generado críticas desde distintos sectores políticos y jurídicos.

En las últimas horas, Petro también compartió un video en redes sociales en el que se exaltan las acciones de su Gobierno y se habla de la continuidad de sus ideas políticas una vez termine su mandato.

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“Ojalá el impulso de este Gobierno para una sociedad más democrática, justa y que abra oportunidades para la gente continúe. Los gobiernos terminan, pero las energías se transforman”, escribió el jefe de Estado en su cuenta de X.

Las publicaciones y declaraciones del mandatario han sido interpretadas por sectores de oposición y algunos candidatos presidenciales como mensajes que favorecerían indirectamente la campaña de Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico y considerado el aspirante más cercano a la continuidad del proyecto político del petrismo.

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Benedetti salió nuevamente en defensa del presidente

Las nuevas declaraciones del mandatario también provocaron una respuesta del ministro del Interior, Armando Benedetti, quien volvió a negar que exista una intervención indebida del presidente en el proceso electoral.

Según Benedetti, Petro únicamente está realizando análisis políticos sobre distintos sectores ideológicos y no estaría solicitando explícitamente el voto a favor de ningún candidato.

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Gustavo Petro, presidente de Colombia, vuelve habla de las elecciones en una intervención - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

“El presidente lo único que ha hecho es hablar o hacer un análisis de algunos espectros políticos como lo es el centro, la derecha o la izquierda”, afirmó el ministro.

Benedetti insistió en que la participación en política por parte de funcionarios públicos se configura únicamente cuando existe una solicitud directa para votar o no votar por determinado aspirante.

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“No está escrito que el presidente no pueda opinar. Intervenir es pedir que voten por este candidato o no voten por el otro”, manifestó el jefe de la cartera del Interior.

El ministro también cuestionó a Claudia López, quien recientemente presentó denuncias contra Petro ante la Comisión de Acusaciones y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), señalando que la candidata estaría buscando protagonismo en medio de la campaña presidencial.

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Crece la tensión política a pocos días de las elecciones

Las declaraciones del presidente se producen en la recta final hacia la primera vuelta presidencial del 31 de mayo, en medio de un ambiente político marcado por denuncias cruzadas, cuestionamientos sobre garantías electorales y debates sobre participación política de funcionarios públicos.

En los últimos días, distintos sectores han criticado la frecuencia con la que Petro se refiere al escenario electoral desde eventos oficiales, consejos de ministros y redes sociales.

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Aunque el mandatario ha insistido en que no está promoviendo directamente ninguna candidatura, sus críticos consideran que los mensajes sí favorecen al aspirante del Pacto Histórico y buscan influir en la decisión de los votantes.

La controversia también ha llegado a organismos electorales y judiciales. Algunas denuncias ya fueron presentadas ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, mientras otros sectores han solicitado pronunciamientos de autoridades nacionales e internacionales sobre las garantías del proceso electoral.

Gustavo Petro, presidente de Colombia, vuelve habla de las elecciones en una intervención - crédito Joel González/Presidencia de Colombia

Petro habló además sobre pescadores y el fenómeno de El Niño

Durante el evento realizado en Ciénaga, Magdalena, el presidente también abordó problemáticas relacionadas con las comunidades pesqueras de la región y pidió acciones frente a los posibles impactos del fenómeno de El Niño.

El mandatario cuestionó la gestión del Fondo Adaptación y solicitó al director de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap) coordinar acciones para atender las dificultades que enfrentan los pescadores.

Petro advirtió además sobre los riesgos que podrían presentarse durante el segundo semestre del año por cuenta de las altas temperaturas y posibles afectaciones climáticas asociadas al fenómeno de El Niño.

Mientras tanto, el debate político alrededor de sus declaraciones continúa creciendo a pocos días de unas elecciones presidenciales que mantienen alta polarización y tensión entre las campañas.