Empresa gasificadora enfrenta multa millonaria tras reportar erróneamente sus contratos de gas entre 2022 y 2023

La Superservicios multó a CNE OIL & GAS por no cumplir con la normativa de reporte de contratación, lo cual, según la entidad gubernamental, impacta negativamente la transparencia en el mercado de este recurso

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) ha impuesto una multa de $600 millones a la empresa CNE OIL & GAS S.A.S. debido a que no reportó correctamente la información sobre los contratos de gas natural que firmó entre 2022 y 2023. De acuerdo con el organismo estatal, la compañía cometió varios errores en su reporte, lo que afecta la transparencia y el buen funcionamiento del mercado de gas.

CNE OIL & GAS S.A.S., principal filial operativa de Canacol Energy Ltd., es una empresa dedicada a la exploración, producción y venta de gas natural y otros hidrocarburos. Sus operaciones están principalmente en los departamentos de Córdoba y Sucre, en la costa norte de Colombia.

Aunque la empresa tiene un rol importante en el suministro de gas, la Superintendencia descubrió que no cumplió con las reglas establecidas para informar sobre sus contratos de gas en el Sistema Electrónico de Gas (Segas), que es el sistema donde todas las empresas del sector deben registrar información sobre los acuerdos que hacen con los usuarios.

¿Qué pasó exactamente con los reportes?

La investigación de la Superservicios reveló que la compañía cometió errores en el reporte de datos clave, pues la empresa no informó correctamente la fecha en la que firmó los contratos de gas ni la modalidad bajo la cual se firmaron esos acuerdos.

Esto no solo generó confusión, sino que violó las normas que exigen que esta información sea clara, precisa y verificable. Según la Superservicios, “dicho reporte no cumplió los criterios de veracidad, suficiencia, claridad y verificabilidad exigidos por la regulación”.

Esto significa que el reporte hecho por la empresa no era lo suficientemente claro ni exacto, lo que dificulta el trabajo de supervisión y control de las autoridades; como resultado, el organismo gubernamental decidió imponer una multa de $600 millones.

De acuerdo con el informe, Conacol no cumplió con lo establecido en la Resolución CREG 080 de 2019, una norma que regula el sector del gas natural. Esta norma obliga a las empresas a reportar información completa y precisa sobre sus contratos de suministro de gas, y la compañía no lo hizo.

El expediente de la Superintendencia también dejó claro que la empresa cometió este error entre junio de 2022 y julio de 2023. Durante este tiempo, la compañía firmó varios contratos de suministro de gas, pero no reportó correctamente los detalles de esos acuerdos al Segas, el sistema donde se deben registrar estos datos.

La entidad estatal explicó que su objetivo es asegurar que todos los actores del mercado de gas natural cumplan con las reglas y garanticen un servicio adecuado para los usuarios: “Con esta actuación, la Superservicios reafirma su compromiso con la transparencia, la integridad y la confiabilidad de la información del mercado, así como con la observancia estricta de la regulación que rige el sector energético y el adecuado funcionamiento del sistema de servicios públicos domiciliarios”.

Ecopetrol pondrá en venta gas natural en 2026

El Grupo Ecopetrol —compañía estatal petrolera más grande de Colombia— anunció que, a partir de la segunda semana de enero de 2026, comenzará a vender entre 39 y 68 Gbtud (millones de barriles diarios de gas natural) con el fin de asegurar el abastecimiento interno de combustible en el país.

El gas, proveniente de los campos de Cupiagua, Cupiagua Sur y Pauto Sur, en el Piedemonte Llanero, será destinado para el período de enero a mayo de 2026. Según la empresa, esta medida busca cubrir la demanda del mercado interno y garantizar la estabilidad del suministro.

La distribución será la siguiente:

  • Modalidad en firme: 28 Gbtud en febrero; 45 Gbtud en marzo; 40 Gbtud en abril y 30 Gbtud en mayo.
  • Modalidad con interrupciones: 25 Gbtud en febrero; 23 Gbtud en marzo; 14 Gbtud en abril y 9 Gbtud en mayo.
La comercialización se realizará conforme a las regulaciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg). Con esta decisión, Ecopetrol busca fortalecer el mercado interno con gas proveniente de fuentes nacionales y a precios competitivos.

