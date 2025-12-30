Colombia

El Icetex abrió convocatoria de becas en Hungría para pregrado, maestría y doctorado: así puede participar

La alianza entre el instituto colombiano y el Gobierno húngaro ofrece oportunidades académicas, económicas y de intercambio internacional para colombianos que buscan realizar estudios presenciales

Las becas incluyen exención total
Las becas incluyen exención total de matrícula, estipendio mensual, apoyo para alojamiento y seguro médico para estudiantes colombianos - crédito Montaje Johan Largo/Infobae

El Icetex, en alianza con el Gobierno de Hungría, lanzó una nueva convocatoria de becas para estudios de pregrado, maestría y doctorado en destacadas instituciones de educación superior húngaras.

De acuerdo con la entidad, la oportunidad está dirigida a bachilleres, profesionales universitarios y personas con título de maestría interesados en cursar programas presenciales en Hungría, país reconocido por la excelencia de su sistema educativo, su tradición científica y su ambiente académico internacional.

“Estas becas representan una oportunidad única para que estudiantes y profesionales colombianos accedan a educación superior de excelencia, fortalezcan sus competencias globales y contribuyan al desarrollo del país a su regreso”, indicó el presidente del Icetex, Álvaro Urquijo Gómez.

Los programas ofrecidos se imparten en inglés y están diseñados para personas con excelente desempeño académico y alto compromiso con su formación profesional. La duración varía entre 2 y 4 años para pregrado, 1,5 a 2 años para maestrías y 4 años para doctorados. Los beneficios incluyen exención de matrícula, estipendio mensual, apoyo para alojamiento y seguro médico, en función de las condiciones de cada programa.

Los programas de estudios en
Los programas de estudios en Hungría están dirigidos a bachilleres, profesionales universitarios y personas con título de maestría interesados en educación internacional - crédito Icetex

Las personas interesadas en participar deben cumplir con los requisitos académicos y de idioma establecidos para cada nivel de estudio, además de estar disponibles para iniciar clases en septiembre de 2026. Uno de los requisitos clave es realizar una doble postulación obligatoria: una ante el Icetex y otra en la plataforma DreamApply del Gobierno de Hungría. El plazo máximo para postularse es el 15 de enero de 2026 a las 5:00 p. m.

Para conocer a fondo los detalles de la convocatoria, requisitos, criterios de selección y condiciones, los aspirantes pueden consultar la sección de ‘Becas vigentes’ en el portal del Icetex: www.icetex.gov.co. La entidad enfatizó que todos los trámites son gratuitos y directos, sin intermediarios. En caso de identificar casos de tramitadores, el Icetex solicitó que sean reportados al correo denunciatramitadores@icetex.gov.co.

Entre los beneficios concretos, destaca la exención total de matrícula, un estipendio mensual para manutención, alojamiento en la residencia estudiantil de la institución anfitriona (según disponibilidad) o una contribución mensual de 40.000 florines húngaros (aproximadamente 100 euros) para cubrir costos de alojamiento.

El proceso de selección se
El proceso de selección se basa en la excelencia académica y está diseñado para fortalecer la formación académica y profesional de los becarios colombianos - crédito Icetex

En caso de no hacer uso del alojamiento universitario, este monto es solo un apoyo parcial, especialmente en grandes ciudades como Budapest, donde los costos pueden superar la contribución. Además, el becario contará con servicio de atención médica según la legislación húngara y un seguro médico complementario de hasta 65.000 florines húngaros (alrededor de 160 euros) por año. Al llegar a Hungría, se recomienda llevar al menos 100 euros o su equivalente en florines para cubrir gastos inmediatos.

“No se financiará ningún ítem adicional a los antes mencionados, por tanto, lo que no se incluye, deberá ser financiado por el participante que resulte finalmente preseleccionado“, sumó la dependencia nacional.

Para ser admitido, los documentos requeridos deben cumplir con las instrucciones detalladas en la sección de Documentos Requeridos. El formulario de Stipendium Hungaricum debe diligenciarse en inglés o húngaro, mientras que el resto de documentos se presentan en español (o con traducción oficial si están en otro idioma).

Los aspirantes deben asegurarse de cumplir con todos los requisitos y mantener activo su correo electrónico durante y después del proceso. La falta de algún documento al cierre de la convocatoria, o la presentación de información falsa o incompleta, será causal de descarte inmediato.

Los postulantes deben cumplir con
Los postulantes deben cumplir con requisitos académicos, de idioma y tener pasaporte vigente durante la duración del programa educativo en Hungría - crédito Icetex

Es fundamental que los candidatos preseleccionados cuenten con pasaporte vigente durante toda la duración del programa y gestionen el visado correspondiente, asumiendo los gastos adicionales que puedan surgir.

Finalmente, el Icetex también aclaró que los aspirantes no pueden postularse simultáneamente a más de una convocatoria publicada en la sección de becas vigentes. Si resultan preseleccionados, deberán esperar el resultado final antes de participar nuevamente.

Temas Relacionados

Gobierno de HungríaEducación superiorInternacionalizaciónBecas IcetexBecas en HungríaColombia-NoticiasColombia-Servicios

