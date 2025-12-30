Colombia

David Luna salió en defensa de La Gran Consulta por Colombia y denunció fake news: “No es un club cerrado ni un endoso a nadie”

El exsenador, exministro y precandidato presidencial negó una serie de publicaciones en las redes sociales con las que se ha tratado de deslegitimar este proceso, del que saldrá el candidato de la centro-derecha

David Luna negó las informaciones
David Luna negó las informaciones sobre una posible adhesión al abogado Abelardo de la Espriella - crédito @Asobancaria/X

Cansado de lo que serían una serie de publicaciones en las redes sociales, sobre un supuesto apoyo a la campaña del abogado Abelardo de la Espriella a la presidencia de la República, el exministro, exsenador y también aspirante David Luna, que hará parte de La Gran Consulta por Colombia el 8 de marzo de 2026, salió a desmentir tales afirmaciones. Y en sus redes sociales defendió el martes 30 de diciembre de 2025 el proceso electoral de los sectores de centro-derecha.

En efecto, Luna, que inscribió ante la Registraduría Nacional del Estado Civil su aspiración con un total de 1,3 millones de firmas, y que junto a Mauricio Cárdenas, Vicky Dávila, Aníbal Gaviria, Juan Manuel Galán, Juan Daniel Oviedo y, del mismo modo, Paloma Valencia, del Centro Democrático, hará parte de la jornada en la que se elegirá a un candidato único, se despachó en la red social X y dejó en firme una serie de precisiones frente a cómo avanza la campaña.

En sus redes sociales, el
En sus redes sociales, el precandidato presidencial David Luna se refirió sobre las 'fake news' de La Gran Consulta por Colombia, que se llevará a cabo el 8 de marzo - crédito @lunadavid/X

“Como se hace campaña, se gobierna. Por eso hoy lanzan noticias y titulares falsos para confundir y enredar. La Gran Consulta, de donde saldrá el próximo presidente, no es un club cerrado ni un endoso a nadie. Es un proceso democrático, abierto, donde decide la ciudadanía", expresó Luna en su perfil de X, en el que hizo pública su indignación frente a lo que estaría sucediendo en las plataformas digitales con este tipo de publicaciones, que carecerían de veracidad.

¿Qué más dijo David Luna?

Del mismo modo, expresó que -dentro de todo- existe una visión positiva frente a lo que serían las suplantaciones por el proceso que se adelanta. “Que se tomen el trabajo de fabricar imágenes y difundir información falsa, solo confirma una cosa: vamos por buen camino. Tanta atención y tantos ataques dicen algo muy claro: aquí hay una alternativa que propone, que suma y que une; no que divide ni que indispone”, dijo Luna en su publicación en las plataformas digitales.

Son seis precandidatos de la
Son seis precandidatos de la centro-derecha los que se aliaron para hacer una consulta popular en marzo de 2026, a la que se sumará la senadora Paloma Valencia - crédito prensa David Luna

Y es que en estas publicaciones se ha mencionado lo que sería el desistimiento del que se ha llamado el “club del 1%”, frente a la mencionada consulta, y su adhesión a la campaña de De la Espriella. Informaciones que han sido desmentidas por Luna, y también por otros miembros de este proceso; en lo que sería un episodio de campaña sucia del que se desconoce el origen, pero sí el beneficiario: que en sus redes sociales no se ha pronunciado sobre el particular.

Es válido destacar que de cara a la consulta, está por definirse la participación -o no- de otros políticos, como los exministros Diego Palacios y Juan Carlos Pinzón, y el exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa, que todavía no han dado el ‘sí’ a esta intención y siguen analizando la posibilidad de hacerse medir por los ciudadanos. En todo caso, esta consulta cuenta con la “bendición” del expresidente Álvaro Uribe, que no se opuso a la realización de la misma.

Sergio Fajardo, Abelardo de la
Sergio Fajardo, Abelardo de la Espriella y Carlos Caicedo son algunos de los nombres que anunciaron que no participarán en las consultas del 8 de marzo de 2026 - crédito REUTERS

“Oficializo mi intención de participar en la gran consulta popular interpartidista del 8 de marzo. En acuerdo con los partidos que avalan y co-avalán mi candidatura, Oxígeno y ADA, presentarán oficialmente ante el Consejo Nacional Electoral la carta de intención para participar en la Consulta Popular Interpartidista del 8 de marzo de 2026”, escribió Pinzón el 5 de diciembre; sin embargo, no se ha confirmado su presencia en esta convocatoria.

La intención de este proceso es claro: elegir al aspirante que buscaría hacerle contrapeso al candidato oficialista: el senador Iván Cepeda Castro, que ganó la consulta del Pacto Histórico, el 26 de octubre, y que lidera las distintas mediciones que se han hecho del panorama electoral. Eso parece estar definido, aunque desde otras vertientes políticas, más lejanas a esta consulta, también existe la misma premisa, pero sin hacer parte de los comicios preliminares.

