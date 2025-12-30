Aumento del salario mínimo para 2026 incrementará el valor de las multas en Colombia: así quedarán los valores

El costo de los comparendos por infracciones de convivencia se elevará, ya que el valor del día de salario mínimo en 2026 se establece en $58.363 - crédito Johan Largo/Infobae

El anuncio del presidente Gustavo Petro sobre el salario mínimo para 2026, fijado en $1.750.905 (sin incluir el subsidio de transporte) — en la noche del 29 de diciembre —, tendrá un impacto directo y automático en el valor de las multas de seguridad y del Código Nacional de Policía en Colombia.

Este ajuste, regulado por la Ley 1801 de 2016, conocida como el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, responde a la fórmula establecida en el artículo 180, que determina que las sanciones deben calcularse con base en los salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv).

Con el aumento del salario mínimo vital, el valor de un día de salario se ubicará en aproximadamente $58.363 para 2026. Esto implica que las sanciones económicas por infracciones de convivencia, conocidas como comparendos, experimentarán un incremento proporcional, afectando el monto que deberán cancelar los ciudadanos que incurran en comportamientos contrarios al orden público y la convivencia.

Las multas del Código Nacional de Policía ahora se calculan con base en el salario mínimo diario legal vigente, estipulado en la Ley 1801 de 2016 - crédito Policía del Valle de Aburrá / X

El sistema de multas del Código Nacional de Policía se divide en cuatro tipos generales, de acuerdo con la gravedad de la conducta sancionada:

Multa Tipo 1: Cuatro smdlv ($233.452 en 2026). Se aplica, por ejemplo, a quienes no recogen los excrementos de sus mascotas en la vía pública, ingresan o salen de estaciones de transporte por lugares no habilitados, o hacen uso irregular del espacio público.

Multa Tipo 2: Ocho smdlv ($466.904 en 2026). Sanciona acciones como portar armas o sustancias peligrosas en el espacio público, evadir el pago del transporte, utilizar equipos móviles hurtados, o participar en riñas y confrontaciones violentas.

Multa Tipo 3: Dieciséis smdlv ($933.808 en 2026). Está destinada a infracciones como la venta de celulares hurtados, la perturbación de la tranquilidad con altos niveles de ruido o fiestas, la tenencia de animales silvestres como mascotas, actos de exhibicionismo molestos para la comunidad o la manipulación indebida de puertas en estaciones de transporte.

Multa Tipo 4: Treinta y dos smdlv ($1.867.616 en 2026). Se impone, por ejemplo, por arrojar basura o escombros en el espacio público, hacer mal uso de la línea de emergencia 123, realizar necesidades fisiológicas en lugares públicos, desconocer o resistirse a la autoridad policial, y consumir, portar o comercializar sustancias psicoactivas o bebidas alcohólicas en lugares prohibidos.

La sanción por portar armas o participar en riñas en el espacio público, clasificada como multa tipo 2, alcanzará los $466.904 en 2026 - crédito Johan Largo/Infobae

Además de estas multas generales, existen sanciones especiales para comportamientos más graves o reiterados. El objetivo de este sistema, gestionado a través de las Inspecciones de Policía, es preservar la convivencia y el orden ciudadano, estableciendo procedimientos claros tanto para la imposición como para la resolución de los comparendos.

El procedimiento comienza con la expedición del comparendo, documento que puede ser físico o virtual y que deja constancia del comportamiento sancionable. Una vez notificado, el ciudadano debe atender el pago dentro de los plazos establecidos.

En caso de no cumplir con la obligación en el primer mes, el artículo 182 del Código Nacional de Policía prevé la generación de intereses moratorios tributarios vigentes y la posibilidad de iniciar un proceso de cobro coactivo, lo cual puede acarrear mayores costos y dificultades para el infractor.

La ciudadanía puede consultar los detalles de las sanciones y sus valores actualizados en las Inspecciones de Policía y canales oficiales de la Policía Nacional - crédito Secretaría de Seguridad

Es importante recordar que el monto de las multas es reajustado cada año en función del salario mínimo. Así, el anuncio presidencial impacta no solo en el ingreso de los trabajadores, también en el costo de las sanciones por infracciones de convivencia y seguridad ciudadana. El nuevo esquema de multas estará vigente desde el 1 de enero de 2026 y será de obligatorio cumplimiento en todo el territorio nacional.

La ciudadanía puede consultar el detalle de las infracciones y sus respectivos valores en las Inspecciones de Policía o a través de los canales oficiales de la Policía Nacional y las alcaldías locales. La recomendación de las autoridades es cumplir con las normas de convivencia para evitar sanciones y contribuir a la construcción de entornos más seguros y ordenados.