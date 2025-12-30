Colombia

Asobancaria calificó el aumento el salario mínimo en Colombia para 2026 como “desbordado”: “Fomenta la informalidad”

Líderes gremiales y dirigentes políticos siguen reaccionando ante el anuncio del mandatario que provocó una oleada de críticas por parte de la oposición

Petro aseguró que este incremento
Petro aseguró que este incremento fue "calculado en términos reales para proteger el ingreso de las familias trabajadoras" - crédito Asobancaria y Presidencia de la República

Después del incremento del salario mínimo en Colombia para 2026 de 23,7 %, y que sumado con el auxilio de transporte quedó en $2.000.000, la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria), dejó ver sus inquietudes por parte del sector financiero ante el anuncio que hizo el presidente Gustavo Petro el lunes 29 de diciembre de 2025.

La mañana del día siguiente (martes 30 de diciembre) y por medio de un comunicado de prensa, Asobancaria destacó que este aumento que decidió el Gobierno nacional para el próximo año, que alcanza 22,7 % “en la base del salario mínimo para 2026” podría presionar al alza la inflación.

También se resaltó que esta directriz podría “limitar la formalización laboral” y fomentar condiciones más restrictivas de financiamiento para hogares y empresas.

Para esto, Asobancaria basó las conclusiones de su misiva de acuerdo con cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), y en los que se señala que alrededor de 11,4 millones de personas, equivalentes al 49 % de los ocupados, reciben ingresos inferiores al salario mínimo, principalmente en condiciones de informalidad.

Teniendo en cuenta lo anterior, solo 2,4 millones de trabajadores (10 % de los ocupados) perciben exactamente un salario mínimo, menciona el comunicado.

En el último año (2025), el número de personas que ganan menos de un salario mínimo creció en 1,2 millones, mientras que aquellos que reciben exactamente un mínimo disminuyeron en 1,3 millones, expone el documento oficial.

Adicional a todo lo anterior, dicha tendencia refleja un deterioro en la calidad del empleo formal.

El comunicado se emitió la
El comunicado se emitió la mañana del martes 30 de diciembre por parte de Asobancaria - crédito Asobancaria

El comunicado también que por cada punto porcentual de incremento del salario mínimo que exceda los criterios técnicos de inflación y productividad, la inflación puede aumentar entre 10 y 16 puntos básicos.

Según los cálculos de Asobancaria, con el alza adoptada para 2026, el impacto estimado sobre la inflación estará entre 165 y 263 puntos básicos.

Los posibles escenarios luego del incremento del salario mínimo en 23,7%: esto dijo Asobancaria

Asobancaria advirtió que este escenario podría restringir las decisiones del Banco de la República y dar paso a aumentos en la tasa de política monetaria durante el primer semestre de 2026.

Según la entidad, esto afectaría el acceso al crédito, la inversión en educación, el emprendimiento y la compra de vivienda, repercutiendo en el dinamismo económico del país.

El gremio resaltó que incrementos elevados del salario mínimo tienden a elevar los costos laborales, reducir la capacidad de contratación de las empresas y aumentar la informalidad.

