Así pagarán los dominicales y festivos tras aumento del salario mínimo para 2026

Durante la jornada del 29 de diciembre de 2025, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció el valor del salario mínimo fijado para 2026. Este fue denominado como vital por el Gobierno nacional, teniendo en cuenta que está dirigido para el mantenimiento de los hogares colombianos que se sostienen con este ingreso.

La cifra anunciada mediante la alocución presidencial fue de $2.000.000, tras un decreto oficial presentado en la noche del último lunes de 2025, lo que desató una gran cantidad de preguntas entre los colombianos.

Cabe mencionar que la decisión se formalizó luego de que las negociaciones entre empresarios y centrales obreras no lograran un acuerdo tras las reuniones que adelantaron para el cierre de año.

Este aumento del 23% sobre el salario de 2025 establece un monto base de $1.750.905 mensuales y un subsidio de transporte de $249.095, sumando así los $2.000.000 que se harán efectivos desde enero de 2026, pues cada inicio de año se actualiza el valor del salario mínimo.

¿Cómo se manejarán los dominicales y festivos en 2026?

Precisamente, con este anuncio, a los trabajadores colombianos les surgieron dudas con el cálculo para horas dominicales y festivas. Este parte de un valor ordinario por hora de $7.296, considerando una jornada legal de 240 horas al mes.

Así, el recargo del 80% para trabajos en domingos y festivos eleva el pago por hora a $13.133. De esta manera, un empleado que trabaje una jornada completa de 8 horas en estos días recibirá aproximadamente $105.064 únicamente por estas horas.

Aunque es necesario aclarar que esta cifra no tiene en cuenta horas extra ni recargos nocturnos, que se liquidan aparte, por lo que el sueldo final dependerá de cada una de las labores desempeñadas por los colombianos.

En cuanto al subsidio de transporte, es necesario aclarar que no forma parte del cálculo de las horas dominicales y festivas, teniendo en cuenta que corresponde a un pago independiente que no hace parte del salario base.

Antes de realizar el anuncio de forma oficial, el presidente Petro dejó el siguiente mensaje: “El gobierno no permitirá que los empresarios trasladen el aumento salarial al aumento de precios al consumidor, sus ganancias aumentarán no por precios mayores sino por mayores ventas y más productividad”, anticipándose así a las críticas recibidas por los sectores empresariales.

Horas nocturnas desde las 7:00 p. m.

Cabe mencionar que este no fue el único cambio para los empresarios, debido a que desde el 25 de diciembre de 2025 en Colombia el recargo nocturno se aplica a partir de las 7:00 p. m. y hasta las 6:00 a. m., según la Ley 2466 de 2025, consolidando así un adelanto de 2 horas respecto a la normativa anterior, que reconocía el trabajo nocturno solo desde las 9:00 p. m., lo que significa que un mayor número de trabajadores recibirán una remuneración superior en su nómina por laborar en ese horario.

El artículo 10 de la Ley 2466 de 2025 estipula que el pago del recargo nocturno será del 35% adicional al valor de la hora ordinaria, un reajuste que impacta directamente a aquellas personas cuyas funciones laborales se desarrollan entre las 7:00 p. m. y las 6:00 a. m., pues su pago mensual reflejó este aumento desde diciembre.

Actualmente, la jornada semanal en Colombia es de 44 horas, tras la reducción introducida por la Ley 2101 de 2021. Esta cifra disminuirá a 42 horas laborales a partir del 15 de julio de 2026, estableciendo una reducción progresiva de la carga laboral en el país y una mayor remuneración, como lo indicó Gustavo Petro en su intervención de la noche del 29 de diciembre.