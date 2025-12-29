Subintendente de la Policía fue asesinado a tiros en Los Patios mientras se movilizaba con su familia

El ataque ocurrió cuando sujetos armados interceptaron el vehículo en el que viajaba Yair Fabián Prato junto a su padre, esposa y sobrino. - crédito Facebook

Durante la noche de este domingo 28 de diciembre, un subintendente de la Policía Nacional fue asesinado a tiros en el municipio de Los Patios, área metropolitana de Cúcuta, cuando se movilizaba en su vehículo particular junto a varios miembros de su familia. El ataque, perpetrado por sujetos armados, dejó además a un menor de edad herido, generando conmoción entre la comunidad y rechazo por parte de las autoridades.

La víctima fue identificada como Yair Fabián Prato, subintendente activo de la Policía Nacional, quien recientemente había sido trasladado del Departamento de Policía Norte de Santander (Denor) a la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc). Al momento del ataque, el uniformado se encontraba disfrutando de su permiso de Navidad, lo que aumenta la gravedad y el impacto del crimen.

De acuerdo con información oficial, el hecho se registró hacia las 8:00 de la noche, cuando el subintendente Prato se desplazaba hacia la ciudad de Cúcuta en compañía de su padre, su esposa y un sobrino menor de edad. El ataque ocurrió específicamente en la avenida 10 con calle 36, una de las vías principales del municipio de Los Patios.

Según las primeras versiones, dos hombres que se movilizaban en motocicleta interceptaron el vehículo en un semáforo y, sin mediar palabra, abrieron fuego en repetidas ocasiones contra el automotor. Los disparos impactaron directamente al subintendente y también alcanzaron al menor que viajaba en el carro.

El vehículo en el que viajaba el subintendente fue interceptado por hombres armados que abrieron fuego en repetidas ocasiones. - crédito Colprensa

Confirmación del fallecimiento

Tras el atentado, Yair Fabián Prato fue trasladado de urgencia a la clínica Puente Barco, donde ingresó en estado crítico. El personal médico confirmó que el uniformado presentaba tres impactos de bala en el rostro y que, lamentablemente, llegó sin signos vitales, pese a los esfuerzos por salvarle la vida.

El menor de edad herido también fue remitido a un centro asistencial, donde permanece bajo observación médica y se recupera de las lesiones, según informaron las autoridades de salud. Los demás ocupantes del vehículo resultaron ilesos, aunque en estado de shock por lo ocurrido.

Investigaciones en curso y posibles móviles

Las autoridades adelantan intensas investigaciones para esclarecer los móviles del crimen, identificar a los responsables y establecer si el ataque estaría directamente relacionado con la labor del subintendente como integrante activo de la Policía Nacional. Equipos especializados de investigación criminal y unidades de inteligencia ya recopilan videos de cámaras de seguridad, testimonios y demás elementos probatorios.

Las autoridades trasladaron al uniformado a un centro asistencial, donde ingresó sin signos vitales tras recibir varios disparos. - crédito EFE/Ricardo Maldonado Rozo

No se descarta que el homicidio haga parte de una retaliación de estructuras armadas ilegales que operan en la región, especialmente en un contexto de incremento de operativos y capturas adelantadas por la fuerza pública en Norte de Santander.

Aumento de la violencia contra la fuerza pública

Este asesinato se suma a una preocupante escalada de hechos violentos en Norte de Santander, donde en las últimas semanas se han reportado hostigamientos, atentados armados y acciones intimidatorias contra integrantes de la Policía y el Ejército en municipios como Cúcuta, Tibú, El Tarra y Convención.

Las autoridades han advertido que estos hechos estarían relacionados con la disputa territorial entre grupos armados organizados, así como con el control de economías ilícitas en la zona fronteriza, una de las más complejas en materia de seguridad del país.

Un menor de edad, familiar del uniformado, resultó herido durante el ataque y permanece bajo atención médica. - crédito Camila Díaz/Colprensa

Refuerzo de seguridad y llamado a la ciudadanía

Ante este panorama, la Policía Nacional anunció el fortalecimiento de los esquemas de seguridad, el despliegue de operativos conjuntos con el Ejército Nacional y el aumento de controles en puntos estratégicos del área metropolitana de Cúcuta. Asimismo, se hizo un llamado a la ciudadanía para suministrar información oportuna que permita dar con el paradero de los responsables.

La Policía Nacional reiteró su compromiso de no descansar hasta esclarecer este homicidio y llevar a los responsables ante la justicia.