Colombia

Subintendente de la Policía fue asesinado a tiros en Los Patios mientras se movilizaba con su familia

El uniformado perdió la vida tras recibir varios disparos y un menor que lo acompañaba resultó herido. Las autoridades investigan los hechos para esclarecer los móviles y dar con los responsables

Guardar
El ataque ocurrió cuando sujetos
El ataque ocurrió cuando sujetos armados interceptaron el vehículo en el que viajaba Yair Fabián Prato junto a su padre, esposa y sobrino. - crédito Facebook

Durante la noche de este domingo 28 de diciembre, un subintendente de la Policía Nacional fue asesinado a tiros en el municipio de Los Patios, área metropolitana de Cúcuta, cuando se movilizaba en su vehículo particular junto a varios miembros de su familia. El ataque, perpetrado por sujetos armados, dejó además a un menor de edad herido, generando conmoción entre la comunidad y rechazo por parte de las autoridades.

La víctima fue identificada como Yair Fabián Prato, subintendente activo de la Policía Nacional, quien recientemente había sido trasladado del Departamento de Policía Norte de Santander (Denor) a la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc). Al momento del ataque, el uniformado se encontraba disfrutando de su permiso de Navidad, lo que aumenta la gravedad y el impacto del crimen.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con información oficial, el hecho se registró hacia las 8:00 de la noche, cuando el subintendente Prato se desplazaba hacia la ciudad de Cúcuta en compañía de su padre, su esposa y un sobrino menor de edad. El ataque ocurrió específicamente en la avenida 10 con calle 36, una de las vías principales del municipio de Los Patios.

Según las primeras versiones, dos hombres que se movilizaban en motocicleta interceptaron el vehículo en un semáforo y, sin mediar palabra, abrieron fuego en repetidas ocasiones contra el automotor. Los disparos impactaron directamente al subintendente y también alcanzaron al menor que viajaba en el carro.

El vehículo en el que
El vehículo en el que viajaba el subintendente fue interceptado por hombres armados que abrieron fuego en repetidas ocasiones. - crédito Colprensa

Confirmación del fallecimiento

Tras el atentado, Yair Fabián Prato fue trasladado de urgencia a la clínica Puente Barco, donde ingresó en estado crítico. El personal médico confirmó que el uniformado presentaba tres impactos de bala en el rostro y que, lamentablemente, llegó sin signos vitales, pese a los esfuerzos por salvarle la vida.

El menor de edad herido también fue remitido a un centro asistencial, donde permanece bajo observación médica y se recupera de las lesiones, según informaron las autoridades de salud. Los demás ocupantes del vehículo resultaron ilesos, aunque en estado de shock por lo ocurrido.

Investigaciones en curso y posibles móviles

Las autoridades adelantan intensas investigaciones para esclarecer los móviles del crimen, identificar a los responsables y establecer si el ataque estaría directamente relacionado con la labor del subintendente como integrante activo de la Policía Nacional. Equipos especializados de investigación criminal y unidades de inteligencia ya recopilan videos de cámaras de seguridad, testimonios y demás elementos probatorios.

Las autoridades trasladaron al uniformado
Las autoridades trasladaron al uniformado a un centro asistencial, donde ingresó sin signos vitales tras recibir varios disparos. - crédito EFE/Ricardo Maldonado Rozo

No se descarta que el homicidio haga parte de una retaliación de estructuras armadas ilegales que operan en la región, especialmente en un contexto de incremento de operativos y capturas adelantadas por la fuerza pública en Norte de Santander.

Aumento de la violencia contra la fuerza pública

Este asesinato se suma a una preocupante escalada de hechos violentos en Norte de Santander, donde en las últimas semanas se han reportado hostigamientos, atentados armados y acciones intimidatorias contra integrantes de la Policía y el Ejército en municipios como Cúcuta, Tibú, El Tarra y Convención.

Las autoridades han advertido que estos hechos estarían relacionados con la disputa territorial entre grupos armados organizados, así como con el control de economías ilícitas en la zona fronteriza, una de las más complejas en materia de seguridad del país.

Un menor de edad, familiar
Un menor de edad, familiar del uniformado, resultó herido durante el ataque y permanece bajo atención médica. - crédito Camila Díaz/Colprensa

Refuerzo de seguridad y llamado a la ciudadanía

Ante este panorama, la Policía Nacional anunció el fortalecimiento de los esquemas de seguridad, el despliegue de operativos conjuntos con el Ejército Nacional y el aumento de controles en puntos estratégicos del área metropolitana de Cúcuta. Asimismo, se hizo un llamado a la ciudadanía para suministrar información oportuna que permita dar con el paradero de los responsables.

La Policía Nacional reiteró su compromiso de no descansar hasta esclarecer este homicidio y llevar a los responsables ante la justicia.

Temas Relacionados

Subintendente asesinadoLos PatiosYair Fabián PratoAtaque armadoNorte de SantanderSeguridad en CúcutaColombia-Noticias

Más Noticias

Hernán Cadavid alerta “zozobra empresarial” por posible alza del salario mínimo del 23% en 2026

El congresista advirtió que un aumento de esa magnitud, sumado a auxilios, parafiscales y nuevos recargos laborales, podría hacer inviable la contratación formal en el país

Hernán Cadavid alerta “zozobra empresarial”

Pico y Placa en Bogotá: qué vehículos no circulan este lunes 29 de diciembre

¿Cuáles son los autos que no tienen permitido circular este día? Revísalo y evita una multa

Pico y Placa en Bogotá:

Camioneta cayó a un abismo cerca del cañón del río Sogamoso en Santander tras un descuido en el freno de mano

El accidente registrado en la vía Girón–Zapatoca no dejó víctimas ni personas heridas, pero derivó en la pérdida total del vehículo y la movilización de recursos logísticos para su rescate

Camioneta cayó a un abismo

Resultados de La Caribeña Noche: conoce los números ganadores del 28 de diciembre

A continuación te compartimos los cuatro números que fueron sorteados en este juego que se lleva a cabo todos los días en la noche de Colombia

Resultados de La Caribeña Noche:

En video: Ana del Castillo fue acosada por un fan en pleno concierto y reaccionó de inmediato

La cantante interrumpió su show para expresar públicamente su molestia y dejar claro que no tolerará comportamientos irrespetuosos

En video: Ana del Castillo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Madre envió súplica a Gustavo

Madre envió súplica a Gustavo Petro por ola de violencia en la región: “Parece que fuera una condena ser madres en el Catatumbo”

Reportan el secuestro de un policía en vía Panamericana de Cali a Popayán: esto se sabe

Así es como la Amazonía colombiana “suministra la demanda internacional de cocaína, oro y carne” a los grupos armados ilegales

Reportan atentado con granada en el oriente de Cali: hay cinco heridos, entre ellos dos menores

Los secretos de la caída de ‘Munra’, la cabeza del Tren de Aragua en Colombia

ENTRETENIMIENTO

En video: Ana del Castillo

En video: Ana del Castillo fue acosada por un fan en pleno concierto y reaccionó de inmediato

Sara Corrales celebró sus 40 años y recibió una sorpresa especial de su esposo

Bob Moses anunció su regreso a Colombia en 2026 para presentar su LP ‘Blink’: “Estamos mejorando en decir las cosas como son”

Reguetonero sorprendió con amoroso mensaje para Karina García en su cumpleaños: “Te consiento en lo que quieras”

‘The Suso’s Show’ se despide de la televisión colombiana tras más de 15 años al aire: esta es la razón

Deportes

Luis Suárez continúa en racha

Luis Suárez continúa en racha goleadora y se perfila para ser uno de los inamovibles de Néstor Lorenzo para el mundial: marcó triplete

Carlos ‘El Pibe’ Valderrama pasa el fin de año en Turquía: así celebró doblete de su yerno, Daniel Moreno

Esto le costaría ver a Messi en el Atanasio Girardot de Medellín contra Atlético Nacional: precios de hoteles, vuelos y boletería

Estos son los 10 futbolistas colombianos más costosos del 2025: todos han tenido proceso en la selección Colombia

Mercado de fichajes: altas, bajas y rumores de los clubes del fútbol colombiano del 28 de diciembre