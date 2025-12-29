Colombia

Silvestre Dangond suspende su concierto en la Feria de Cali: “La verdad no puedo seguir. Gracias, Cali”

El cantante interrumpió su presentación en el Diamante de Béisbol de Cali tras dos horas de show, al manifestar a sus seguidores que no se encontraba en condiciones físicas para continuar

Silvestre Dangond se dirigió al
Silvestre Dangond se dirigió al público desde la tarima para explicar que no se encontraba en condiciones de continuar con el show. - crédito @SilvestreFDC

La presentación del cantante vallenato Silvestre Dangond en la Feria de Cali fue suspendida en la madrugada de este lunes 29 de diciembre, luego de que el artista manifestara públicamente que no se encontraba en condiciones físicas para continuar con el espectáculo. El concierto se realizaba en el Diamante de Béisbol de Cali, uno de los escenarios principales de la programación oficial de la Feria.

Durante el show, Dangond se dirigió directamente al público con palabras que generaron preocupación entre los asistentes: “La verdad no puedo seguir. Gracias, Cali”, expresó desde la tarima, visiblemente afectado. Minutos antes ya había advertido que no se sentía bien, intentando en varias ocasiones retomar el concierto.

Un concierto que duró menos de lo esperado

El espectáculo llevaba un poco más de dos horas de desarrollo, pese a que estaba programado para extenderse cerca de cuatro. Durante ese tiempo, el artista salió y regresó al escenario en repetidas ocasiones, en un esfuerzo por cumplirle a su público, pero finalmente su estado de salud se lo impidió.

“No me siento bien”, dijo Silvestre Dangond ante miles de asistentes, confirmando así la suspensión definitiva del evento. La situación generó una mezcla de aplausos, preocupación y mensajes de apoyo por parte del público, que reconoció el esfuerzo del cantante por mantenerse en escena.

El artista vallenato intentó regresar
El artista vallenato intentó regresar varias veces al escenario antes de confirmarse la suspensión del concierto. - crédito EFE/Miguel Gutiérrez

Organizadores confirman la suspensión del evento

Tras el anuncio hecho por el propio artista, la empresa Stage Eventos, organizadora del concierto, confirmó oficialmente la cancelación. La decisión se tomó luego de constatar que Silvestre Dangond no estaba en condiciones físicas para continuar con la presentación, priorizando su bienestar.

De acuerdo con El Tiempo, en el lugar se observó la presencia de ambulancias y personal médico, activando los protocolos establecidos para este tipo de eventos masivos. Aunque el aforo del Diamante de Béisbol no se encontraba completamente lleno al momento de la suspensión, la noticia rápidamente se propagó tanto en el recinto como en redes sociales.

Hasta ahora, no se ha informado un diagnóstico médico oficial, ni se han detallado las causas exactas del malestar del artista. Tampoco se ha confirmado si el concierto será reprogramado o qué pasará con la boletería adquirida por los asistentes.

Reacciones en redes sociales: admiración y respaldo al artista

Tras la suspensión del concierto de Silvestre Dangond en la Feria de Cali, las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo y admiración por parte de sus seguidores. Muchos destacaron la entrega del cantante, quien permaneció en el escenario durante varias horas a pesar de sentirse mal.

Uno de los comentarios señalaba: “El mejor concierto de mi vida fue el de Silvestre Dangond. Lloré de ver a mi artista favorito y mi admiración total por aguantar tres horas de concierto sintiéndose mal”. Otro usuario escribió: “Silvestre Dangond ya ha dicho dos veces en el concierto que se siente muy mal. Es impresionante la energía que tiene, cómo puede bailar y brincar de esa manera y seguir cantando perfecto”.

Seguidores del cantante expresaron mensajes
Seguidores del cantante expresaron mensajes de apoyo y admiración en redes sociales tras la interrupción del espectáculo. - crédito X

Estos mensajes reflejan el fuerte vínculo entre el artista y su público, así como el reconocimiento a su profesionalismo y compromiso con los escenarios.

La Feria de Cali continúa con actividades en los barrios

Mientras se resolvía la situación del concierto suspendido, la Feria de Cali 2025 siguió desarrollándose en distintos puntos de la ciudad, llevando música y cultura a los barrios. Este domingo 28 de diciembre abrió sus puertas la Caseta de la Feria del Bulevar del Oriente, un espacio pensado para la integración de las comunas 13, 14, 15 y 21.

Desde las primeras horas de la noche, el lugar se llenó de vida con presentaciones artísticas, música en vivo y una oferta multicultural que resaltó la identidad caleña. La jornada estuvo marcada por un ambiente familiar y de celebración comunitaria.

La Feria de Cali 2025
La Feria de Cali 2025 siguió desarrollándose en distintos puntos de la ciudad. - crédito Alcaldía Santiago de Cali

Artistas y agrupaciones destacaron la importancia de estos escenarios. Nathalia Leal, de Diamond Entertainment, afirmó: “Estamos felices de compartir nuestra salsa y sabor con el público del Bulevar del Oriente. La Feria de Cali número 68 es donde debes estar”.

La caseta continuará abierta los días 29 y 30 de diciembre, con una agenda cultural pensada para propios y visitantes.

