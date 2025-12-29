Colsubsidio dejará de entregar medicamentos a afiliados a la Nueva EPS y Juan Manuel Galán culpó al Gobierno: “Por qué no se garantiza algo tan básico”

Juan Manuel Galán criticó la gestión estatal en la Nueva EPS y señaló que la interrupción en la alianza público-privada del sistema de salud pone vidas en riesgo - crédito Montaje Infobae

La decisión de Salud Colsubsidio de suspender la entrega de medicamentos para afiliados de la Nueva EPS desde el 1 de enero de 2026 ha generado incertidumbre entre miles de usuarios.

La entidad notificó que la responsabilidad de asegurar la continuidad de los tratamientos recaerá a partir de esa fecha directamente sobre la promotora de salud.

La noticia se conoció luego de un comunicado en el que Salud Colsubsidio señaló que “la continuidad de los tratamientos será gestionada directamente por la entidad promotora de salud”, haciendo referencia a la Nueva EPS.

Este anuncio pone en alerta a numerosos pacientes que dependen de la regularidad en la entrega de sus medicamentos, especialmente quienes padecen enfermedades de alto costo o condiciones crónicas.

La medida impacta a usuarios en distintas regiones del país y plantea retos logísticos para la aseguradora.

Por su parte, Nueva EPS respondió que aún no se ha definido quién asumirá la entrega de medicamentos a partir del próximo año.

“Estamos esperando esta semana para definir quién va a asumir esa entrega”, informó la entidad. Esta falta de claridad ha generado preocupación entre los usuarios, quienes temen interrupciones en el suministro de sus tratamientos.

Tras lo anterior, el precandidato presidencial Juan Manuel Galán expresó su inquietud ante la situación a través de su cuenta de X: “No son pocos pacientes: son miles de personas en incertidumbre”.

Galán criticó la gestión de la nueva administración de la Nueva EPS, bajo manejo estatal, y cuestionó la falta de planificación.

“Que la Nueva EPS, bajo manejo del Gobierno, no tenga claro quién entregará los medicamentos desde enero de 2026 es una falla grave de gestión. ¿Dónde está la planeación, dónde está la responsabilidad?”, escribió.

Juan Manuel Galán también hizo referencia al contexto económico y a las consecuencias de la crisis en el sistema de salud.

“Si la economía ‘va tan bien’, ¿por qué no se garantiza algo tan básico como la continuidad de los tratamientos?”, preguntó.

Además, el excongresista alertó sobre la situación de los pacientes con enfermedades huérfanas al señalar que, en los últimos años, “más de dos mil pacientes con enfermedades huérfanas murieron esperando medicamentos y citas”.

El dirigente político advirtió sobre el rumbo del sistema de salud en Colombia tras cambios recientes. “La salud no puede seguir siendo rehén de la intransigencia ideológica. El Gobierno ha venido rompiendo la alianza público-privada que sostenía el sistema”, afirmó.

Insistió en que, aunque existen falencias que requieren ajustes, “desmontar lo que funciona pone vidas en riesgo. Con la salud no se improvisa”.

Nueva EPS, al borde del colapso financiero: miles de afiliados quedan en vilo por suspensión de medicamentos

La Nueva EPS enfrenta una crisis financiera que compromete la entrega de medicamentos a sus afiliados, luego de que Salud Colsubsidio anunciara el cierre de este servicio a partir de enero de 2026.

Esta decisión no resulta aislada, ya que meses atrás surgieron advertencias sobre posibles interrupciones, especialmente para quienes requieren medicamentos de alto costo.

Aunque en noviembre de 2025 la entidad había asegurado la continuidad del servicio tras un acuerdo de pago con la EPS, la situación ha cambiado debido al deterioro económico de la aseguradora.

Desde la intervención estatal, la Nueva EPS acumula una creciente deuda con prestadores y proveedores. Un análisis de El Espectador reveló que el Hospital Universitario de Caldas, con una deuda de $83.400 millones originada por la EPS, anunció restricciones en algunos servicios ante la falta de pagos.

Este caso refleja un fenómeno extendido: el sector farmacéutico reporta una deuda total del sistema de salud de $4,2 billones, de los cuales el 35,3% corresponde a facturas vencidas. La Nueva EPS concentra casi el 30% de esa deuda, con compromisos superiores a $9,3 billones.

La Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo expresó alarma ante el posible colapso del sistema, solicitando medidas urgentes para garantizar la prestación de servicios y la estabilidad financiera.