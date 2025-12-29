Precio del dólar en Colombia: qué pasará en los últimos días de 2025 y a inicios de enero de 2026 y por qué se pondría caro

El dólar bajó de precio a nivel mundial y en Colombia también se sintió el sesgo y ayudó a la apreciación del peso colombiano - crédito Dado Ruvic/Reuters

El precio del dólar en Colombia cerró, el 26 de diciembre de 2025, en un precio promedio de $3.715,59, lo que representó una subida de $8,65 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que para se ubicó en $3.706,94. Con esto, se mantiene como uno de los asuntos más vigilados para el cierre de 2025 y los primeros días de 2026, en medio de la constante volatilidad superior anual de la divisa y marcada por oscilaciones atribuibles tanto a factores económicos internos como externos.

Por ejemplo, en la última semana, el tipo de cambio se consolidó cerca de $3.717, dentro de un rango entre $3.685 y $3.840. El descenso anual, aproximado entre 15% y 16%, refleja la sensibilidad del mercado frente a las noticias de política monetaria global y la incertidumbre fiscal en Colombia.

Frente a lo que pasa con la divisa y lo que puede ocurrir con la misma en los últimos días de diciembre de 2025 e inicios de enero de 2026, el country manager Global66, Daniel Londoño, afirmó que “el escenario para los próximos días apunta a un comportamiento lateral con sesgo bajista, condicionado al sentimiento global y datos locales”.

Y es que la dinámica del mercado en los últimos días mostró al dólar tocar un mínimo del año, al situarse en $3.707, cifra no observada desde junio de 2020, de acuerdo con el consultor Diego Montañez-Herrera. Las sesiones previas evidenciaron una notable volatilidad, con cierres tan bajos como $3.606,90, según la TRM Colombia registrada al final de la jornada.

Aunque las presiones bajistas siguen siendo predominantes, persiste una alta reactividad de la divisa a cualquier señal relevante, explicó Londoño. Montañez-Herrera remarcó que “el DXY, que mide la fuerza global del dólar, se ha debilitado todo el año, impulsando al peso”. No obstante, observó un desacople entre el comportamiento local y el externo en las semanas más recientes, lo que incrementa la incertidumbre sobre lo que podría ocurrir en el corto plazo.

Factores internacionales que son clave

Los factores internacionales son clave para el futuro inmediato del dólar. La política monetaria de la Reserva Federal (FED) juega un papel determinante: el último recorte de tasas consolidó un rango de 3,5% a 3,75%, con la inflación anual en Estados Unidos llegando al 2,7% en noviembre. Londoño advierte que este enfoque prudente de la entidad “podría llevar al tipo de cambio a perder más terreno hacia los $3.660–$3.690”.

Ante esto, el mercado global mantiene la atención en el índice DXY, que permanece sobre los 98 puntos y sirve como referencia del dólar frente a otras monedas. Al respecto, el asociado de Divisas de Credicorp Capital, Alejandro Sánchez, destacó que los mercados internacionales muestran estabilidad, con los precios del petróleo Brent, de referencia para Colombia, alrededor de USD62 por barril y monedas emergentes como el real brasileño y el peso mexicano también estables.

Sánchez abordó riesgos geopolíticos presentes al citar el ataque de Estados Unidos a Isis en Nigeria y las expectativas sobre posibles negociaciones internacionales relevantes, además de movimientos marginales en los mercados globales. En cuanto al entorno de la FED, recordó que el banco central mantuvo una postura cautelosa, por lo que evalúa “cuidadosamente nuevos datos ante presiones políticas, dudas sobre la independencia del banco central y alta incertidumbre sobre el impacto de las políticas fiscales y comerciales”.

Factores internos: inflación, punto clave

Mientras que para el frente interno, el experto recordó que la inflación en Colombia descendió a 5,3% en noviembre de 2025, según el Dane, lo que representó un alivio relativo, pero no logró disipar las preocupaciones sobre el déficit fiscal, proyectado en 6,2% para 2025, y unas tasas de interés que continúan elevadas, situadas en 9,25%.

Según Londoño, el contexto fiscal y las decisiones de gasto público añaden un riesgo adicional al entorno cambiario. Frente a esta preocupación, precisamente, la Contraloría General de la República advirtió sobre la necesidad de que el Gobierno ejecute un recorte de gasto en 2026, ya que el presupuesto aprobado supera los ingresos previstos. El entre de control puntualizó que cerca del 92% del gasto es inflexible, dedicado fundamentalmente a funcionamiento, servicio de la deuda y transferencias, lo que deja un margen de acción fiscal muy restringido e incrementa las dudas sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas tras el fracaso de la última ley de financiamiento.

En el plano operativo, Sánchez resaltó la presión vendedora en el mercado derivada de la decisión del Gobierno de monetizar recursos, en particular ante la operación hecha con el inversor Pimco por USD6.000 millones ($23 billones) Explicó que “el Gobierno, con la operación reciente que hizo con el inversor Pimco, abría la posibilidad de que estuviera monetizando parte de esos recursos. En principio, podrían ser otros hasta USD4.000 millones que se podrían monetizar a través del mercado cambiario”. Eso, sin duda alguna, para el experto sigue generando esta presión en venta que estamos viendo en las sesiones recientes.

Respecto a las estrategias de inversión, el CEO de JP Tactical Trading, Juan Pablo Vieira, prevé “poca liquidez por la fecha, lo que puede generar oportunidades para dejar intenciones en niveles extremos del rango”, por lo que sugirió ventas cerca de $3.865 y compras alrededor de $3.680.

Precio para compra y venta de dólar

Vieira argumentó: “Mantenemos la estrategia de ir vendiendo corto plazo en el rango de techo cualquier rebote entre los $3.820–$3.890, y comprando correcciones entre los $3.720–$3.680 para compromisos de máximo dos meses, porque aún no rompemos niveles clave”. También remarcó la importancia de seguir cualquier señal de mercado que motive ajustes en las estrategias operativas.

Desde la perspectiva de Credicorp Capital, Sánchez puntualizó que la presión vendedora, facilitada por la posible monetización del Gobierno, limita los rebotes de la divisa, aunque advirtió sobre la persistente alta volatilidad dólar y la posibilidad de recuperaciones temporales, especialmente si surgen novedades políticas o fiscales.

Los analistas coinciden en que, aunque predomina un sesgo bajista, el mercado se mantiene sometido a elevada volatilidad y respuestas rápidas ante cualquier evento relevante, tanto a nivel local como global. Londoño enfatizó que, mientras la moderación inflacionaria en Estados Unidos continúe, se favorecerá la tendencia descendente del dólar, pero “cualquier escalada en riesgos fiscales o políticos en Colombia podría generar rebotes a $3.800–$3.810”.