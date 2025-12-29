Colombia

Hija del presidente Petro reveló cómo ve a su papá sentimentalmente en un futuro tras la separación con Alcocer: “Yo creo que...”

En medio de la controversia y el morbo generado por las múltiples relaciones del mandatario, Andrea Petro dio su opinión de la vida amorosa de su padre, conociendo su pasado y la personalidad de él

Andrea Petro, hija del presidente Gustavo Petro, fue consultada sobre la posibilidad de que su padre termine sus días en soltería - crédito @andreapetro912/Instagram

La vida amorosa de Gustavo Petro, presidente de Colombia, es un tema recurrente en los medios de comunicación y en redes sociales, especialmente después de que confirmara en octubre de 2025 su separación de Verónica Alcocer, su esposa.

Aunque Petro aclaró que la ruptura emocional lleva meses y que ambos siguen casados legalmente, las especulaciones sobre su vida sentimental continúan. Esta situación de incertidumbre fue el trasfondo de una intervención de Andrea Petro, hija mayor del mandatario, que fue cuestionada sobre si creía que su papá terminaría su vida en soltería debido a su comportamiento y pasado.

La pregunta surgió en una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, en la que un seguidor le preguntó: “¿Crees que tu papá termine su vida en soltería con su forma de ser?”. La respuesta de Andrea no se hizo esperar, y fue clara: “Mi papá… yo creo que jamás lo he visto soltero en su vida, jamás. Ese señor jamás se va a quedar soltero”.

Andrea Petro habló sobre la
Andrea Petro habló sobre la vida amorosa de su papá, el presidente Gustavo Petro - crédito Joel González/Presidencia

Con esta afirmación, la joven dejó en evidencia su percepción sobre el futuro sentimental de su padre, al sugerir que, independientemente de su situación actual, no lo ve como alguien que vivirá su vida en soledad.

Polémica vida amorosa del presidente Gustavo Petro

La revelación de Andrea Petro llega en medio de varias controversias que marcan la vida personal de su papá, entre ellas, los rumores de infidelidades y las críticas públicas hacia su figura. A pesar de la confirmación de su separación de Alcocer, los dos aún mantienen el vínculo legal del matrimonio, ya que no han formalizado el divorcio.

De hecho, el presidente defendió en varias ocasiones a Alcocer, que continúa cumpliendo sus funciones como primera dama, debido a los escándalos que la envolvieron por su presunto derroche de lujo en Estocolmo (Suecia) pese a que se encuentra en la temida Lista Clinton.

La vida amorosa de Petro
La vida amorosa de Petro está en el ojo del huracán tras su separación con Verónica Alcocer, primera dama - crédito @Veronicalcocerg/X

Entre las polémicas que rodean al presidente, se encuentra un episodio que generó mucho revuelo: una presunta infidelidad con una mujer en Panamá, que fue captada en una fotografía en la que Petro apareció paseando con ella. A pesar de las especulaciones y de que en ese momento el mandatario nunca dio explicaciones sobre la relación, muchos interpretaron la situación como un indicio de una vida amorosa agitada.

A pesar de que Petro no negó la relación y se limitó a sonreír cuando el comediante Alejandro Riaño lo entrevistó y le preguntó al respecto en su programa The Juanpis Show, y señalar “esa es la Gran Colombia, mi hermano”, por lo que las implicaciones de su comportamiento aumentaron el interés por su vida privada.

De hecho, cuando fue fotografiado en Panamá junto a la mujer, sus opositores comenzaron a especular que se trataba de una persona trans. Estos comentarios crecieron tanto que el presidente se vio obligado a pronunciarse en su cuenta de X, aclarando que era heterosexual, que no tenía actitudes homofóbicas, pero que esa no era su situación; sin embargo, en su mensaje no negó la relación extramarital con la primera dama.

Gustavo Petro rechaza comentarios transfóbicos
Gustavo Petro rechaza comentarios transfóbicos en redes - crédito @petrogustavo

De esta manera, la hija de Petro, al ser cuestionada por los seguidores sobre esta situación, parece tener una visión clara sobre su padre. Para ella, la figura de Gustavo Petro nunca fue ni será la de un hombre soltero; a pesar de las dificultades personales y de las tensiones políticas que enfrenta en su mandato, Andrea no duda en afirmar que su papá nunca quedará solo.

Así, aunque la vida amorosa del mandatario se encuentra en el ojo del huracán, debido a su creciente familia, con cinco hijos de tres madres diferentes, y a su aparente comportamiento con múltiples relaciones, parece que esto deja abierta una gran incertidumbre sobre lo que será su vejez en este aspecto de su vida.

