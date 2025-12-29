Gustavo Petro defendió fuerte aumento en el salario mínimo y negó que vaya a provocar informalidad laboral: “Simplemente no es cierto”

Gustavo Petro, presidente de Colombia (2022-2026) - crédito Presidencia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, sostuvo que el aumento en el salario mínimo no generó un incremento en la informalidad laboral, al responder en la red social X a las afirmaciones del exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa.

El intercambio entre ambos se produjo tras cifras recientes sobre el mercado laboral colombiano.

Peñalosa publicó: “Gracias al populismo de Gustavo Petro y su ministrico, en 2025 aumentó en más de un millón los trabajadores que ganan menos de un salario mínimo. Hoy 11,3 millones de trabajadores colombianos ganan menos de un salario mínimo. Es decir, en la Colombia del petrismo, 48% de los trabajadores, la mitad de los trabajadores, ganan MENOS que un salario mínimo”.

El exalcalde también señaló que “4 de cada 10 trabajadores en Colombia son ‘cuentapropistas’ que trabajan por cuenta propia, no tienen empleo, la mayoría tiene ingresos por debajo del salario mínimo”, y añadió: “8 de cada 10 trabajadores que sí tienen empleo, trabajan en micro, pequeñas o medianas empresas”.

Ante estas afirmaciones, Petro respondió de forma directa en su cuenta oficial: “Y aumentó, en más de un millón, los trabajadores que ganan entre uno y dos salarios mínimos. Las estadísticas se dan completas”.

El mandatario recalcó que según datos oficiales, “En mi gobierno la tasa de informalidad laboral ha descendido respecto al gobierno de Duque, así que la tesis que si se aumenta el salario mínimo crece la informalidad, simplemente, no es cierta”.

La discusión pública se centró en la interpretación de los datos sobre salarios y tipos de empleo formal e informal en el país.

Mientras Peñalosa cuestionó los efectos de la política salarial, Petro insistió en que las cifras muestran un descenso en la informalidad y un aumento en los trabajadores con mejores ingresos.

Aumento del salario mínimo 2026

Crece la expectativa entre empresarios y trabajadores colombianos ante la inminente expedición del decreto sobre el salario mínimo para 2026. El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, informó que el anuncio oficial se dará a conocer el 29 de diciembre de 2025.

Sin embargo, el domingo 28 de diciembre circuló en redes sociales un documento que propone un incremento del 23 % respecto al salario mínimo de 2025, que pasaría de $1.423.500 a $1.750.905, es decir, un aumento de $327.405.

La divulgación de este posible ajuste generó diversas reacciones en el sector empresarial. Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, expresó en diálogo con Blu Radio que, de confirmarse este incremento, la economía del país podría enfrentar tres consecuencias principales.

Según Mejía, una de las principales preocupaciones es el impacto sobre la inflación y la política monetaria, en particular sobre las tasas de interés del Banco de la República. “Este año llevamos cuatro meses consecutivos con inflaciones superiores al cinco por ciento. Cuando los costos laborales suben en dos dígitos, los comerciantes suelen trasladar parte de ese aumento al consumidor final, elevando los precios”, explicó el directivo a Blu Radio.

El director de Fedesarrollo también advirtió sobre el riesgo de un incremento en la informalidad. Basándose en cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), señaló que, aunque el empleo creció 3,5 % entre enero y octubre, la mayoría de los nuevos ocupados son trabajadores independientes que no reciben el salario mínimo, sino menos, debido a jornadas laborales reducidas.

Mejía agregó que la adopción de tecnología podría acelerarse como resultado del alza salarial. Citó el caso del sector de vigilancia, donde la sustitución de personal por cámaras es una estrategia para evitar el aumento de costos al usuario final. De acuerdo con el directivo, incrementos significativos del salario mínimo tienden a reflejarse en mayor inflación, informalidad y reemplazo de mano de obra por tecnología.