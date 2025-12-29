Gustavo Petro cambió la cúpula militar en Colombia: la historia de la polémica decisión

Royer Gómez Herrera, Hugo Alejandro López Barreto y Carlos Fernando Silva Rueda, nuevos integrantes de la cúpula de las Fuerzas Militares - crédito Fuerzas Militares/Fuerza Aeroespacial

Gustavo Petro, presidente de Colombia, anunció el sábado 27 de diciembre de 2025 un cambio en la cúpula de las Fuerzas Militares.

Según el mandatario colombiano, el objetivo con los cambios es para garantizar “la seguridad y democracia” en 2026.

Quiénes son los nuevos integrantes de la cúpula

El general Hugo Alejandro López asumirá como Comandante General de las Fuerzas Militares de Colombia. El vicealmirante Harry Ernesto Reyna Niño ocupará el cargo de Jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares.

Uno de los aspectos centrales en la trayectoria de López Barreto es su papel como miembro de la delegación del Gobierno en la mesa de diálogo con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), función que varios sectores consideran determinante para la actual política de seguridad.

De izquierda a derecha Royer Gómez Herrera, Hugo Alejandro López Barreto y Carlos Fernando Silva Rueda. - crédito Fuerzas Militares y Fuerza Aeroespacial

Juan Carlos Pinzón, precandidato presidencial, señaló en entrevista con El Tiempo que espera que su tiempo en la mesa con el ELN "lo haya llenado de información y elecciones para no dejar que el país caiga en las redes de semejante organización criminal"

Gabriel Silva, exministro de Defensa, en conversación Noticias Caracol, señaló que “el presidente busca defender y justificar ante la opinión pública los resultados de su política de paz total de cara a las próximas elecciones. Para esto, pretende contar con el respaldo de los militares y la cúpula de las Fuerzas Armadas en la defensa de una política que, según diversos sectores, no ha logrado los objetivos propuestos“.

A lo largo de su carrera, López ha estado al frente de unidades como la Primera División del Ejército en la región Caribe, el Comando Conjunto Caribe, el Comando Conjunto Orinoquía y la Fuerza de Tarea Vulcano en Norte de Santander. También dirigió la Fuerza de Tarea Sumapaz y el Batallón Contra el Narcotráfico No. 3, con operaciones en zonas afectadas por economías ilegales y disputas armadas.

En el ámbito académico y formativo, es profesional en Ciencias Militares, magíster en Seguridad y Defensa y profesor militar. Cuenta con estudios en la Academia de Guerra del Ejército de Chile, donde también fue profesor invitado, y formación en lanceros, paracaidismo, Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Operaciones Psicológicas en Estados Unidos.

En el Ejército Nacional, el mayor general Royer Gómez Herrera tomará la comandancia, mientras que el mayor general Jaime Alonso Galindo será el segundo comandante de la institución.

Gómez Herrera es ingeniero civil y profesional en Ciencias Militares. Posee una maestría en Seguridad y Defensa y una especialización en el Arma de Ingenieros. Ingresó a la Escuela Militar de Cadetes en 1991.

Cuenta con experiencia en el mando de grandes unidades como la Primera División, la Fuerza de Tarea Conjunta Omega y la Tercera Brigada. Ha ocupado el puesto de subjefe de Estado Mayor Administrativo Institucional y ha coordinado operaciones en áreas de alta conflictividad.

Para la Armada Nacional, el almirante Juan Ricardo Rozo estará al frente, con el vicealmirante Orlando Enrique Grisales como segundo comandante y jefe de Estado Mayor Naval.

En la Fuerza Aeroespacial Colombiana, el mayor general Carlos Fernando Silva será el comandante, y el mayor general Alfonso Lozano Ariza ocupará el puesto de segundo comandante y jefe de Estado Mayor.

Carlos Fernando Silva Rueda, nuevo comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, es piloto militar y administrador aeronáutico. Su trayectoria incluye la dirección de operaciones aéreas y espaciales, además de coordinaciones interinstitucionales.

Posible salida

En entrevista con W Radio, el ministro del Interior, Armando Benedetti, entregó detalles de la posible salida del almirante Francisco Cubides, el general Luis Carlos Córdoba Avendaño y el general Luis Emilio Cardozo Santamaría de la cúpula militar.

Según el jefe de la cartera, la salida de los generales y almirante estarían relacionadas r con la seguridad en las bases militares del territorio nacional.

Armando Benedetti, ministro del Interior - crédito Colprensa

“La razón de esos cambios en la cúpula es, y es un tema personal y de pronto hago hasta infidencia de los consejos, básicamente por lo que venía desarrollándose últimamente (con las bases militares). Por ejemplo, en el último consejo de seguridad que yo estuve, se encontraba que las fallas eran básicamente de seguridad de las instalaciones, la de Aguachica y de lo que pasó en Buenos Aires, en Cauca”, señaló Benedetti en W Radio.

Asimismo, señaló que la salida del almirante Cubides y de los generales Córdoba y Cardozo podría estar relacionada con el “tema de fumigación”.

Críticas

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, cuestionó al Gobierno nacional por el poco tiempo queda en la administración de Gustavo Petro, calificando lo sucedido con una “improvisación”.

“Hacer cambios en la cúpula puede generar problemas de articulación; estos comandantes no van a tener tiempo de establecer sus planes estratégicos y deberán continuar con los que ya estaban”, aseveró Díaz.

Juvenal Díaz, gobernador de Santander- crédito Colprensa

En conversación con El Tiempo, Juan Carlos Pinzón, exministro de Defensa y precandidato presidencial, aseguró que el trato del Gobierno Petro a las Fuerzas Militares es “deplorable”,

“Las han maltratado, ofendido, debilitado, desmoralizado y ahora últimamente han intentado penetrarlas. Al interior hoy hay zozobra. Desde el principio han salido cerca de 90 generales y almirantes de Colombia, y eso en cuatro años es un exceso”, señaló Pinzón.

Y agregó: “Eso ha debilitado la experiencia, el conocimiento y las capacidades de las fuerzas armadas y eso ha sido intencional, es parte del objetivo”.