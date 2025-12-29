Colombia

Estos son los más de 17.000 empleos nacionales e internacionales que ofrece el Sena para los que buscan trabajo antes de finalizar 2025

Nuevas posiciones laborales surgen en sectores tecnológicos y administrativos, acercando alternativas flexibles y procesos en línea a quienes buscan acceder a empleo estable

Postularse a empleos en la
Postularse a empleos en la Agencia Pública de Empleo del Sena incluye la opción de teletrabajo mediante un sistema sencillo en línea - crédito Luisa González/REUTERS

La Agencia Pública de Empleo del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) anunció la apertura de más de 17.000 vacantes laborales disponibles para quienes buscan empleo antes de finalizar el año 2025.

Esta oferta incluye oportunidades tanto en Colombia como en el extranjero. De acuerdo con la entidad, la iniciativa responde a la alta demanda de empleo formal y a la necesidad de fortalecer el vínculo directo entre buscadores de empleo y empresas en busca de talento.

Listado de vacantes nacionales e internacionales

Según la información oficial de la agencia pública, la distribución de vacantes es la siguiente:

  • Vacantes en Colombia (16.784)
    • Amazonas: 8
    • Antioquia: 1.817
    • Arauca: 51
    • Atlántico: 224
    • Bogotá D.C.: 5.637
    • Bolívar: 127
    • Boyacá: 295
    • Caldas: 492
    • Caquetá: 36
    • Casanare: 361
    • Cauca: 34
    • Cesar: 246
    • Chocó: 25
    • Cundinamarca: 2.743
    • Córdoba: 30
    • Guajira, La: 32
    • Guaviare: 3
    • Huila: 241
    • Magdalena: 233
    • Meta: 702
    • Nariño: 91
    • Norte de Santander: 349
    • Putumayo: 103
    • Quindío: 89
    • Risaralda: 742
    • San Andrés y Providencia: 42
    • Santander: 446
    • Sucre: 138
    • Tolima: 285
    • Valle del Cauca: 1.158
    • Vaupés: 4
    • Vichada: 4
Bogotá concentra la mayor cantidad
Bogotá concentra la mayor cantidad de ofertas de empleo del Sena, sumando más de 5.600 vacantes en la convocatoria nacional - crédito Luisa González/REUTERS
  • Vacantes internacionales (48)
    • Canadá:
      • Ontario: 15
      • Quebec: 33

En cuanto a las áreas de desempeño, estas abarcan desde perfiles directivos y de liderazgo hasta profesionales técnicos y oficios operativos. Entre las opciones se encuentran cargos relacionados con ocupaciones de dirección y gerencia, así como el sector de finanzas y administración, donde las vacantes se orientan hacia la gestión organizacional, administrativa, contable y de recursos humanos.

También existe una amplia demanda en ciencias naturales, aplicadas y relacionadas, que abarca profesionales en investigación, tecnología, ingenierías y desarrollo científico.

Cada departamento colombiano cuenta con
Cada departamento colombiano cuenta con vacantes específicas en la convocatoria del Sena, fortaleciendo el acceso a empleo formal - crédito Sena.

El sector de la salud cuenta con oportunidades para médicos, enfermeros, personal de apoyo y técnicos en áreas clínicas, mientras que las ciencias sociales, educación, servicios gubernamentales y religión incluyen vacantes en docencia, trabajo social, gestión pública y funciones de apoyo comunitario.

Adicionalmente, el área de arte, cultura, esparcimiento y deportes ofrece puestos para artistas, promotores culturales, entrenadores y personal vinculado a la recreación y la gestión de eventos.

En el ámbito de ventas y servicios, la Agencia de Empleo canaliza opciones para asesores comerciales, atención al cliente y actividades afines al sector retail y de servicios generales. La explotación primaria y extractiva se dirige a perfiles vinculados a la agricultura, minería, pesca y actividades rurales. Por su parte, las vacantes en operación de equipos, transporte y oficios incluyen conductores, operadores de maquinaria, personal logístico y trabajadores de oficios varios.

Finalmente, el área de procesamiento, fabricación y ensamble está dirigida a técnicos y operarios de plantas industriales, líneas de producción y montaje de componentes, cubriendo así una amplia gama de sectores económicos y profesionales.

Pasos para registrarse en la página de la Agencia Pública de Empleo del Sena

El registro de la hoja
El registro de la hoja de vida de manera digital en el portal Sena es obligatorio para participar en las ofertas de empleo disponibles - crédito Infobae

Para aplicar a cualquiera de las vacantes ofertadas, es necesario realizar el registro en la plataforma digital del Sena. El proceso es sencillo y accesible para cualquier persona mayor de edad interesada en encontrar empleo:

1. Ingrese al sitio oficial:

2. Registro de hoja de vida para personas:

  • También en la página principal, quienes buscan empleo deben registrar su hoja de vida de manera digital. Es indispensable para acceder a las vacantes, ya que el formato físico solo se recibe en ferias o convocatorias presenciales específicas.

Proceso para postularse a las vacantes, incluyendo teletrabajo

Si desea postularse a las vacantes, siga estos pasos:

  1. Ingrese nuevamente a https://ape.sena.edu.co/
  2. En la sección ‘Personas’, utilice el buscador de ofertas.
  3. Si le interesa la modalidad de teletrabajo, escriba la palabra ‘Teletrabajo’ en el buscador.
  4. El sistema mostrará las vacantes disponibles en esa modalidad.
  5. Seleccione la vacante de interés y revise los detalles.
  6. Pulse clic en la opción ‘Postularme’.
  7. El sistema solicitará usuario y contraseña.
  8. Si existen vacantes publicadas, podrá postularse directamente. Si no hay opciones disponibles, el sistema lo indicará.

La Agencia Pública de Empleo del Sena recalcó que la intermediación laboral es uno de sus pilares, facilitando el contacto organizado entre quienes buscan empleo y las empresas que requieren talento humano. El proceso de selección y las condiciones laborales ofrecidas dependen de los empresarios, quienes son responsables de la contratación final.

