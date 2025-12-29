Colsubsidio cierra el servicio de medicamentos para la Nueva EPS: miles de afiliados estarán afectados a partir de 2026

Salud Colsubsidio confirmó que a partir del 1 de enero de 2026, suspenderá la dispensación de medicamentos para los afiliados de la Nueva EPS - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Salud Colsubsidio informó el domingo 28 de diciembre que, a partir del 1º de enero de 2026, suspenderá de forma definitiva el servicio de dispensación de medicamentos para los usuarios de la Nueva EPS en todos sus puntos de atención a nivel nacional.

La medida afectará a miles de personas que actualmente reciben sus tratamientos farmacológicos a través de la red de Salud Colsubsidio. La entrega de medicamentos continuará de manera habitual hasta el 31 de diciembre de 2025.

A partir del primer día del 2026, los afiliados de la Nueva EPS deberán buscar otros mecanismos para recibir los medicamentos correspondientes a sus tratamientos, que serán gestionados directamente por la entidad promotora de salud.

Los usuarios de la Nueva EPS deberán buscar otros canales para acceder a sus medicamentos, ya que Salud Colsubsidio dejará de ofrecer este servicio en 2026 - crédito redes sociales

Por su parte, Salud Colsubsidio instó a los usuarios a mantenerse al tanto de la información que se publicará a través de los canales oficiales de atención de la Nueva EPS, donde se proporcionarán detalles actualizados sobre el proceso de dispensación de medicamentos y los puntos a los que los pacientes deberán acudir.

El cierre de este servicio supone un cambio significativo para miles de afiliados que, durante años, recibieron sus medicamentos en las sedes de Salud Colsubsidio a lo largo del país.

A partir de 2026, los usuarios deberán dirigirse directamente a los gestores farmacéuticos designados por la Nueva EPS para continuar con sus tratamientos, un proceso que genera tanto expectativas como preocupaciones entre los pacientes.

Salud Colsubsidio recomienda a los usuarios mantenerse informados a través de los canales oficiales de la Nueva EPS para conocer cómo se llevará a cabo la transición de la dispensación de medicamentos- crédito Colsubsidio y Nueva EPS

Deuda de la Nueva EPS pone en riesgo la entrega de medicamentos

Cabe destacar que la decisión de Salud Colsubsidio de cerrar este servicio no es un hecho aislado. Hace unos meses, ya circulaban rumores sobre la posibilidad de suspender la entrega de medicamentos a los afiliados de la Nueva EPS, especialmente a aquellos con enfermedades de alto costo.

Sin embargo, en noviembre de 2025, la entidad había comunicado que continuaría prestando este servicio tras un nuevo acuerdo de pago alcanzado con la EPS luego de una reunión con el agente interventor. En ese momento, la entidad expresó su confianza en que la Nueva EPS cumpliría con los acuerdos establecidos.

Este anuncio de cierre ocurre en una situación de grave crisis financiera que atraviesa la Nueva EPS, la cual, desde que fue intervenida por el Gobierno nacional de Gustavo Petro, está lidiando con una creciente deuda con prestadores de salud y proveedores de medicamentos.

Los afiliados de la Nueva EPS se enfrentan a una incertidumbre creciente sobre la continuidad de sus tratamientos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

De acuerdo con un análisis del diario El Espectador, se conoció que el Hospital Universitario de Caldas había anunciado que reducirán o incluso suspenderán algunos servicios debido a la falta de pagos. Este hospital, por ejemplo, mantiene una deuda con la Nueva EPS que asciende a $83.400 millones, y está a la espera de que la entidad de salud abone parte de esa deuda.

La crisis financiera de la Nueva EPS es reflejo de una problemática más amplia que afecta a todo el sistema de salud en Colombia. Un informe de octubre de 2025 reveló que la deuda del sistema de salud con el sector farmacéutico alcanzó los $4,2 billones; de esta cifra, el 35,3% corresponde a facturas vencidas, lo que significa que muchas de las entidades prestadoras de servicios no recibieron el pago oportuno por sus servicios, lo que agrava la situación.

De esta manera, la entidad de salud es una de las principales responsables de esta deuda, con un monto que supera los $9,3 billones, lo que representa casi el 30% del total de la deuda del sistema de salud.

En septiembre de 2023, el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, aseguró que la Nueva EPS tenía cuatro billones en anticipos que no iban dirigidos a los hospitales públicos - crédito Colprensa

Ante esta situación, la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (Afidro) expresó su preocupación por la falta de pagos y la inestabilidad financiera de la Nueva EPS. El gremio hizo un llamado al Gobierno y a la industria farmacéutica para buscar soluciones que eviten un colapso mayor del sistema de salud y aseguren la continuidad de los servicios para los usuarios.

Ahora, para los afiliados de la Nueva EPS, el cierre de la dispensación de medicamentos por parte de Colsubsidio implica un cambio significativo en la forma en que accederán a sus tratamientos a partir de 2026.