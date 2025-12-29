Camilo Trujillo aclaró noticia sobre el embarazo de su novia: “No sabía que era el día de los inocentes”

En vista de los comentarios por una supuesta broma de inocentes, el actor así lo confirmó en sus redes - crédito @camilotrujillop/IG

En medio de las especulaciones que marcaron su paso por el reality del Canal RCN, la nueva etapa sentimental de Camilo Trujillo ha despertado fuerte interés y renovadas reacciones en redes.

Unas fotografías recientes, donde el actor aparece muy abrazado y dándose un beso con Daniela Lerc, confirmaron este giro personal, marcando distancia con las sospechas y rumores previos sobre su sexualidad dada la cercanía que tuvo con Emiro Navarro.

Ella es Daniela Lerc la empresaria novia de Camilo Trujillo - credito @camilotrujillop/Ig

La manera en que Camilo Trujillo se refirió a su bienestar personal resalta el clima emocional que envuelve esta etapa: “Si yo soy feliz, todos los que me aprecian también lo son”, escribió Camilo Trujillo en su cuenta de Instagram, señalando la importancia de su círculo cercano.

En respuesta, Daniela Lerc definió de manera contundente la naturaleza de su vínculo afectivo: “Eres mi regalo del cielo. El hombre más maravilloso del mundo entero”, expresó.

Esta relación adquiere una resonancia especial luego de que, durante su participación en La casa de los famosos Colombia, muchas voces en redes insistieran en asociar al actor con Emiro Navarro a raíz de su clara cercanía en el formato televisivo.

El propio Trujillo, sin dar espacio a interpretaciones equívocas, sostuvo en reiteradas ocasiones que solo se trataba de una afinidad genuina, aclarando siempre que su cercanía con Emiro era “simplemente porque le caía bien y era una persona amable”, según dijo varias veces frente a las cámaras y en entrevistas.

Emiro Navarro continúa su cortejo hacía Camilo Trujillo en 'La casa de los famosos Colombia 2025', pese a que el actor le aclaró sus verdaderos sentimientos - crédito cortesía Canal RCN

Según lo difundido en redes sociales, Daniela Lerc no solo es una exitosa empresaria que ha diversificado sus negocios en diferentes industrias, sino que es reconocida también entre sus seguidores por su pasión por los viajes.

Parte de este tránsito personal quedó reflejado el 28 de diciembre de 2025, cuando el propio Trujillo anunció públicamente, acompañado de imágenes junto a Daniela Lerc en Punta Cana, la próxima llegada de su primogénito.

La sombra de la duda recorrió las redes ese día, pues la noticia coincidió con el Día de los Inocentes, lo que llevó a muchos a sospechar que se trataba de una broma.

El actor compartió la imagen y generó especulaciones sobre una supuesta broma a sus fans - crédito @camilotrujillop/IG

El propio actor respondió de manera tajante frente a la incredulidad: “Bueno, ya estoy cansado de que me estén diciendo: ‘Ay, sí, feliz Día de los Inocentes, feliz Día de los Inocentes’ por la foto que monté con mi novia. No, la verdad es que yo no tenía idea de que hoy era el Día de los Inocentes. Así que, pues, todo lo que he subido es verdad, no estoy haciendo ninguna broma, pero ya que sé, voy a ver qué broma me invento. Gracias. Chao”.

Así fue la relación con su expareja

La historia de Nati Perdomo y Camilo Trujillo también ha estado marcada por la controversia. La modelo y directora de academia mantuvo una relación de cinco años con el actor, la cual terminó dos semanas antes de que él ingresara a La casa de los famosos Colombia.

La relación entre La Toxi Costeña y Camilo Trujillo en el ‘reality’ ha cambiado de tensiones a una cercanía - crédito Cortesía del Canal RCN

Perdomo ha contado en redes sociales y entrevistas que la ruptura fue utilizada como estrategia mediática, acusando a Trujillo de presentarse como soltero para favorecer su imagen en el reality. “Me utilizó porque si él ya sabía que quería entrar soltero, era muy fácil decirme desde el día uno y me hubiera evitado un daño”, afirmó en una entrevista para el programa XYZ de RCN Radio, y añadió que se sintió herida por la forma en que él gestionó la situación.

Incluso, el actor estuvo relacionado también en el pasado con la presentadora Alejandra Serje, de la que se rumoró se habría aprovechado para ingresar al reality del Canal RCN del que avanzó hasta el top 7.