Amenazas de Estados Unidos aumentó el flujo de migrantes venezolanos hacia Colombia: estas son las cifras

Migración Colombia reveló informe sobre la llegada de venezolanos a Colombia luego de las elecciones en ese país - crédito Migración Colombia

El flujo migratorio de ciudadanos venezolanos hacia Colombia ha experimentado un aumento significativo en el último mes de 2025.

Este fenómeno, que se ha registrado mayormente en el departamento del Atlántico, está vinculado al surgimiento de nuevas tensiones diplomáticas y políticas entre Estados Unidos y Venezuela, así como a la reciente suspensión de vuelos internacionales.

Según la Organización Venezolanos en Barranquilla, estos elementos han provocado que un mayor número de personas elijan cruces terrestres y busquen alternativas para continuar sus desplazamientos, lo que ha generado alertas en la región Caribe sobre una posible nueva ola migratoria.

Juan Carlos Viloria Doria, vicepresidente de la organización Venezolanos en Barranquilla - crédito Facebook

Panorama de la migración venezolana

Juan Carlos Viloria Doria, vicepresidente de la organización mencionada, detalló que el flujo actual incluye a venezolanos que cruzan la frontera por razones definitivas y temporales.

Además, recalcó que persiste el ingreso de personas para recibir atención médica, ayuda humanitaria y acompañamiento institucional, con estancias generalmente breves antes del retorno a Venezuela.

“Mes a mes hemos observado que, dentro de la comunidad que atendemos en el Atlántico, al menos el 10% de las personas son recién llegadas. De unas 600 personas que reciben alimentos mensualmente, entre 40 y 60 son nuevos migrantes que han cruzado recientemente desde Riohacha y La Guajira”, afirmó Viloria Doria en declaraciones citadas por Caracol Radio.

Igualmente, el directivo sostuvo que la inestabilidad política, social y económica, sumada a sanciones e incautaciones de activos por parte de Estados Unidos, ha multiplicado la cantidad de migrantes recientes.

Actualmente, se encuentran más de 200 mil venezolanos radicados en la capital nortesantandereana - crédito Reuters

Suspensión de vuelos y búsqueda de rutas alternativas

La suspensión de vuelos internacionales ha alterado las rutas para quienes buscan reencontrarse con sus familias o mejores condiciones de vida.

En palabras de la organización, tanto las restricciones aéreas como el clima de incertidumbre están impulsando el alza en los desplazamientos por tierra. El cierre y la suspensión de rutas aéreas en Venezuela han llevado a muchos ciudadanos a optar por trayectos terrestres.

Según el directivo, familias y viajeros utilizan pasos como Cúcuta y Riohacha, enlazando con aeropuertos nacionales para proseguir sus viajes.

Juan Carlos Viloria explicó que esta situación impone mayores riesgos y dependencia de la asistencia humanitaria, al exigir trayectos más extensos antes de poder abordar vuelos internos.

Grupos de migrantes venezolanos recorren las calles de Arauquita, en la frontera de Colombia con Venezuela, en una fotografía de archivo. EFE/Jebrail Mosquera Contreras

Efecto humanitario en comunidades indígenas

De otro lado, las comunidades indígenas transfronterizas, especialmente yukpa y wayúu (La Guajira), han intensificado su movilidad en las últimas semanas del 2025.

Según indicó el líder de la organización social, este desplazamiento no responde solo a razones económicas, sino también al deterioro general de las condiciones de vida y a la falta de servicios en Venezuela.

Viloria Doria resalta la dimensión psicológica de estos movimientos: “Existe una afectación psicológica profunda que empuja a las personas a buscar refugio, seguridad y atención, incluso de manera instintiva”, declaró al medio citado, agregando que la búsqueda de protección y la percepción de riesgo cotidiano han acentuado esta tendencia.

La presencia de grupos armados ilegales en García Rovira genera temor entre los habitantes rurales de Santander - crédito Defensoría del Pueblo

Seguridad y presencia de grupos armados en la frontera

A las dificultades humanitarias se suma la presión que genera el reacomodo de grupos armados irregulares en zonas fronterizas.

Juan Carlos Viloria advierten que la presencia creciente de organizaciones armadas en regiones como el Catatumbo (noreste de Colombia) impulsa nuevos desplazamientos de comunidades, forzadas a cruzar hacia Colombia para buscar protección frente al aumento de la violencia.

“Es previsible que muchos de estos grupos armados terminen regresando o desplazándose hacia Colombia, lo que representa un desafío adicional en materia de seguridad”, indicó.

Incluso, señaló que ante eventuales escaladas o incursiones militares venezolanas podrían detonar nuevos flujos de desplazados, elevando el nivel de alerta regional ante el riesgo de que la frontera se consolide como epicentro de nuevas tensiones y desafíos de seguridad.

FOTO DE ARCHIVO. Un migrante venezolano sostiene a su hijo mientras cruza el río Muerto en el Tapón del Darién, mientras continúan su viaje hacia la frontera de Estados Unidos, en Acandi, Colombia. 9 de julio de 2023. REUTERS/Adri Salido NO HAY REVENTAS. SIN ARCHIVOS

Llamado a políticas urgentes y respuesta institucional

Ante la magnitud del fenómeno, la Organización Venezolanos en Barranquilla ha solicitado la creación de un plan de choque articulado por el Gobierno Nacional colombiano.

Viloria Doria insiste en la “necesidad de fortalecer la capacidad institucional en las zonas de frontera, mejorar la articulación con autoridades locales y departamentales, y definir estrategias claras para la atención de la población migrante y retornada”, según manifestó a El Tiempo.

La ausencia de una acción coordinada, advierte la organización, podría derivar en la sobrecarga de los sistemas de salud, educación y asistencia social en el Atlántico y otras regiones receptoras.

El vicepresidente de la organización extiende el llamado a unir esfuerzos desde la administración colombiana y la sociedad venezolana, subrayando que los efectos trascienden las fronteras nacionales y repercuten en toda la región Caribe y Colombia.

Una migración de alcance regional y prolongado

Para la Organización Venezolanos en Barranquilla, este fenómeno debe entenderse como parte de una dinámica regional de largo plazo, no como un hecho coyuntural.

La combinación de factores externos, conflictos internos y crisis diplomáticas configura patrones migratorios que, según el organismo social, podrían mantenerse o incrementarse en el futuro.

También, subrayan la urgencia de políticas públicas sostenibles, con enfoque regional y de seguridad integral.

Desplazados caminan cerca de un río de Colombia, en una fotografía de archivo. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

Mientras tanto, mantienen el monitoreo de la situación y el acompañamiento a quienes cruzan la frontera, en busca de protección y mejores condiciones.

La coyuntura actual resalta la necesidad de respuestas coordinadas y previsivas; de lo contrario, las tensiones internacionales seguirán trasladando sus presiones internas a los países de acogida, acentuando los retos para toda la región.