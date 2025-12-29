Así funciona el nuevo ciclo del subsidio escolar en Bogotá: el beneficio de transporte estará activo hasta enero de 2026

Para el ciclo 4, la Secretaría de Educación destinó 1.010 millones de pesos para garantizar la movilidad de los estudiantes beneficiarios - crédito Secretaría de Educación

La Secretaría de Educación de Bogotá anunció la disponibilidad del subsidio de transporte escolar, modalidad TuLlave, correspondiente al ciclo 4, dirigido a estudiantes beneficiarios de colegios oficiales de la capital.

El beneficio, que puede ser validado y recargado en la tarjeta TuLlave hasta el 2 de enero de 2026, hace parte de las estrategias para garantizar el acceso y la permanencia de los jóvenes en el sistema educativo oficial.

Para este ciclo, la entidad destinó 1.010 millones de pesos, asegurando que el subsidio esté activo durante 15 días calendario, desde el 19 de diciembre de 2025 hasta el 2 de enero de 2026. Transcurrido este periodo, se realizará una segunda activación del subsidio, pensada para quienes no hayan realizado el cobro inicial o cuyo monto acumulado supere los $300.000.

Esta segunda fase también tendrá una vigencia de 15 días calendario y las fechas concretas serán notificadas directamente a los beneficiarios mediante mensaje de texto al número de celular registrado en el sistema de matrícula Simat.

El procedimiento para recibir el subsidio es sencillo: una vez recibida la notificación, el estudiante debe acudir a una taquilla de TransMilenio, ingresar la tarjeta TuLlave personalizada en el dispositivo destinado para recargas, seleccionar la opción de subsidios convenios de la entidad y validar el saldo correspondiente. Es fundamental que el beneficiario confirme que la recarga fue efectiva antes de finalizar la operación.

La Secretaría de Educación enfatizó la importancia de mantener actualizada la información de contacto en el sistema Simat, proceso que debe gestionarse directamente en el colegio donde está matriculado el estudiante. No obstante, aclaró que si los datos aún no han sido actualizados, el subsidio no se pierde, sino que se acumula hasta que el proceso de actualización se complete.

El subsidio de transporte escolar forma parte del Programa de Movilidad Escolar, una iniciativa orientada a promover la igualdad de oportunidades y el bienestar de los estudiantes, garantizando su movilidad segura y regular hacia las instituciones educativas.

De acuerdo con la dependencia, este programa se destina a estudiantes mayores de 14 años matriculados en colegios oficiales, y su objetivo es contribuir a la reducción de la deserción escolar y facilitar la continuidad en los procesos de aprendizaje.

El Programa de Movilidad Escolar se articula en tres modalidades: rutas escolares, que ofrecen servicio de transporte en buses para los estudiantes; subsidio de transporte, que consiste en un apoyo económico para cubrir el costo de los desplazamientos diarios; y medios alternativos, como las estrategias “Al Colegio en Bici”, “Bici Parceros” y “Ciempiés Caminos Seguros”, que incentivan el uso de la bicicleta y caminatas seguras como alternativas de movilidad.

Según con la Resolución No. 039 de 2018, la asignación de los beneficios del programa se realiza considerando criterios técnicos, financieros y operativos. El subsidio se otorga por un año escolar, pero su mantenimiento depende de verificaciones periódicas sobre la asistencia y el cumplimiento de los compromisos académicos.

En caso de inasistencias reiteradas sin justificación, el beneficio puede ser suspendido o anulado. Cuando el estudiante falta al colegio, el acudiente debe presentar una excusa con los soportes necesarios; en el caso del subsidio de transporte, se descuenta el valor diario por cada día de ausencia.

Si el estudiante cambia de colegio o lugar de residencia, es obligatorio informar de inmediato al establecimiento educativo y a la Dirección de Bienestar Estudiantil a través de los canales oficiales. El programa evaluará la continuidad del subsidio según la nueva ubicación.

Un cambio de jornada dentro del mismo colegio solo afecta el beneficio si se pasa a jornada nocturna, ya que esta modalidad no aplica para el subsidio de transporte, mientras que en el caso de rutas escolares dependerá de la disponibilidad de cupo.

Si se produce un cambio en el responsable del estudiante, el nuevo acudiente debe actualizar sus datos en el colegio, y en el caso del subsidio de transporte, presentar ante la Secretaría de Educación la documentación que lo acredite como tutor legal.

Para resolver inquietudes relacionadas con el subsidio, las familias pueden contactar a la Secretaría de Educación a través de la página web educacionbogota.edu.co, el correo contactenos@educacionbogota.edu.co, la línea telefónica +57 (601) 324-1000 o las redes sociales @educacionbogota.