Abelardo de la Espriella aseguró que “Petro se quiere atornillar en el poder” con la Constituyente: “Seamos el muro de contención”

El abogado y precandidato presidencial Abelardo de la Espriella instó a la ciudadanía a convertirse en “el muro de contención que Colombia necesita” y propuso un juicio político contra el presidente Gustavo Petro como única vía ante la actual coyuntura nacional.

La declaración, difundida desde su cuenta en la red social X, se suma a la serie de voces que han manifestado preocupación frente a la iniciativa de una asamblea constituyente impulsada por el actual mandatario.

En su pronunciamiento, De la Espriella sostuvo que el país enfrenta un momento crítico.

“Petro enfrenta un solo camino: el juicio político”, afirmó el abogado, que desde hace años ha sido crítico del proyecto político liderado por el actual jefe de Estado.

Según lo expresado en un video, el jurista considera que la propuesta de una nueva constitución responde al interés de perpetuar al Gobierno.

“Desde mucho antes de ser candidato, lo he venido advirtiendo. Petro se quiere atornillar en el poder”, señaló el abogado.

La publicación de De la Espriella resonó en plataformas digitales, donde enfatizó la necesidad de que la sociedad civil tome una postura activa ante el escenario planteado por el Ejecutivo.

“Esta constituyente de Petro lo que busca es atornillar al régimen al poder. Él tiene toda la intención de quedarse”, expresó.

El abogado advirtió: “Ellos saben que por las buenas nunca más tendrán el poder”.

El llamado de De la Espriella incluyó una advertencia a quienes minimizan el alcance de la propuesta oficialista.

“La gente dice: ‘No, es que Petro no se va a quedar’. Él quiere destruir Colombia y lo está haciendo, pero no lo va a conseguir porque no se lo vamos a permitir”, expresó el abogado en su mensaje, que rápidamente circuló entre opositores al gobierno.

El abogado cerró su intervención reiterando el pedido de impulsar el juicio político y descartó cualquier apoyo a una constituyente.

“Colombia nos necesita y por eso tenemos que estar firmes por la patria. Constituyente no, juicio político sí. Firme por la patria”, enfatizó De la Espriella en su publicación en X.

Abelardo de la Espriella ya había acusado a Gustavo Petro de buscar perpetuarse en el poder

El aspirante presidencial y abogado Abelardo de la Espriella lanzó el domingo 28 de diciembre de 2025, fuertes advertencias sobre una supuesta estrategia encabezada por el presidente Gustavo Petro para prolongar su mandato.

Desde su cuenta en la red social X, De la Espriella calificó el momento actual como “un momento decisivo en la historia”, y remarcó que la coyuntura trasciende las dinámicas electorales habituales. “Lo que enfrentamos no es una campaña electoral más”, escribió el aspirante, y agregó: “¡Estamos ante el desafío supremo de salvar a Colombia!”.

Las declaraciones del precandidato incluyeron acusaciones directas contra el presidente. “Petro no está dispuesto a entregar la banda presidencial en democracia”, afirmó De la Espriella.

En su análisis, el abogado vinculó la emergencia económica y la iniciativa constituyente con tácticas orientadas a consolidar el poder presidencial.

“Lo hará con los fusiles de los narcoterroristas a quienes entregó vastas zonas del territorio nacional; con los billones de la deuda pública y de la emergencia económica que desangra al país; con los recursos infinitos de la corrupción que está repartiendo en plena época electoral; y ahora, también, con el embeleco de la supuesta constituyente”, sostuvo.

La reacción del candidato surge en medio de cuestionamientos por parte de sectores opositores, quienes han señalado que los mecanismos extraordinarios adoptados por el Ejecutivo buscan sostener su gestión mediante procedimientos que consideran irregulares. “Petro y Cepeda son uno solo”, subrayó De la Espriella, al tiempo que advirtió sobre las elecciones de 2026.

“Nunca antes, en toda la historia republicana del país, habíamos tenido un presidente que es enemigo del Estado mismo: un exguerrillero decidido a consolidar, desde el poder, la revolución que comenzó a pelear hace más de 40 años”, finalizó.