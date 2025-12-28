Colombia

Vuelo Bogotá-Barrancabermeja tuvo que maniobrar de emergencia debido a que no pudo aterrizar por carros de bomberos en la pista

En el momento del aterrizaje el piloto tuvo que ascender de manera brusca para evitar chocar con los vehículos

El avión tuvo que regresar
El avión tuvo que regresar a Bogotá por falta de combustible - crédito Aeropuerto Yariguíes

Un hecho poco habitual alteró la rutina del vuelo de Avianca entre Bogotá y Barrancabermeja la tarde del 27 de diciembre.

Los pasajeros vivieron minutos de incertidumbre cuando, al aproximarse al Aeropuerto Yariguíes, la aeronave tuvo que abortar el aterrizaje debido a la presencia de un vehículo de bomberos obstaculizando la pista.

Según testimonios recogidos por El Tiempo, el avión ya se encontraba alineado para descender cuando, inesperadamente, el piloto realizó una maniobra de ascenso abrupto y sobrevoló el área durante varios minutos, elevando la tensión entre quienes iban a bordo.

El único vuelo programado por Avianca y otras compañías aéreas para ese día se vio directamente afectado, dejando a los viajeros sin alternativas inmediatas para llegar a su destino en el puerto petrolero de Santander.

Durante los primeros minutos tras el incidente, la tripulación informó a los pasajeros que el regreso a Bogotá era necesario por problemas en la pista.

Dos camiones de bomberos obstruyeron
Dos camiones de bomberos obstruyeron la pista de aterrizaje - crédito Noticias a un Clic / Facebook

Una de las pasajeras relató a El Tiempo que, tras la maniobra evasiva, la azafata indicó que la situación era parte de los procedimientos normales, aunque posteriormente el piloto aclaró la verdadera causa: “No pudo aterrizar porque había dos carros de bomberos estacionados y, por falta de combustible, tuvo que devolverse a Bogotá”, contó la afectada al medio.

Ante la situación, Avianca implementó su protocolo de atención y comenzó a buscar alternativas para los afectados. La aerolínea comunicó que el vuelo sería reprogramado, fijando una nueva salida para las 7:50 a. m. del domingo 28 de diciembre.

Mientras tanto, los pasajeros esperaron en la capital colombiana soluciones para su traslado, con la expectativa de retomar su itinerario interrumpido.

Este imprevisto dejó a 100 personas varadas durante toda la noche en el aeropuerto El Dorado, ya que ningún otro vuelo cubría esa ruta durante el día sábado 27.

El vuelo afectado fue de
El vuelo afectado fue de la empresa Avianca - crédito Avianca

Por su parte, la Aeronaútica Civil brindó detalles sobre el origen del problema en una publicación a través de su cuenta oficial en X. La entidad explicó que la pista del Aeropuerto Yariguíes había sido intervenida de forma urgente tras operaciones militares, pues se detectó material contaminante que debía ser retirado para garantizar la seguridad de los aterrizajes.

Durante la limpieza, una falla técnica en uno de los vehículos de bomberos ocasionó la obstrucción temporal de la pista, lo que forzó la cancelación del aterrizaje del vuelo comercial.

“Posterior a operaciones militares en el Aeropuerto Yariguíes, Santander, se presentó levantamiento de material contaminante sobre la pista, lo que requirió una intervención inmediata de limpieza por parte de nuestro equipo de bomberos. Durante el proceso de limpieza se registró una falla técnica en la máquina de bomberos, lo que ocasionó una obstrucción temporal de la pista”, comunicó la entidad en un hilo.

El incidente puso en evidencia la necesidad de una mejor coordinación entre los distintos cuerpos operativos del aeródromo, especialmente cuando confluyen actividades militares y civiles.

El vuelo Bogotá-Bucaramanga fue reprogramado
El vuelo Bogotá-Bucaramanga fue reprogramado para la mañana del domingo - crédito aeropuerto Yariguíes

Aunque la aerolínea ofreció asistencia y alternativas, la experiencia vivida por los pasajeros fue descrita como angustiante. “Estábamos listos para aterrizar, cerca de la pista, cuando en una maniobra el avión se elevó como un cohete y comenzó a subir”, recordó una viajera entrevistada por El Tiempo, subrayando la confusión inicial y el alivio posterior al conocer que el problema no se debió a fallas técnicas de la aeronave, sino a una obstrucción externa.

La Aeronaútica Civil confirmó que, tras resolver la falla, la pista se despejó completamente y las operaciones aéreas en el Aeropuerto Yariguíes volvieron a la normalidad pocas horas después.

Usuarios en redes sociales pidieron explicaciones a Aeropuertos de Oriente S.A.S. (Aerooriente), operador del Aeropuerto Yariguíes por los hechos que originaron la falla y la falta de comunicación con la aeronave que retrasó a más de 100 pasajeros .

